“Sin comentarios”: la respuesta de Cerruti cuando le preguntaron si le pedirán la renuncia a Luana Volnovich por sus vacaciones en el Caribe

Gabriela Cerruti sobre las vacaciones de Luana Volnovich en el Caribe

La noticia de las vacaciones de Luana Volnovich en Cancún (México) generó un enorme revuelo y puso a Gabriela Cerruti en un momento incómodo durante la rueda de prensa que cada semana ofrece en la Casa Rosada.

“Sin comentarios”, trató de dar por finalizado el tema la portavoz presidencial cuando le consultaron si el gobierno pensaba pedirle la renuncia a la titular del PAMI, ante los cuestionamientos que se le hacen a la dirigente de La Cámpora por vacacionar en el exterior en medio de la pandemia.

Unos minutos antes había intentado eludir la polémica tras escuchar la primera pregunta sobre el viaje de Volnovich al Caribe; para ellos optó por destacar la gestión de la funcionaria kirchnerista: “El PAMI es la mayor obra social de la argentina, tiene unos 5 millones de afiliados y casi 3.5 millones acceden a los medicamentos gratis, se han construido residencias geriátricas y se llevan adelante todas las políticas que requiere el Gobierno”.

Luego de esa introducción, que incluyó elogios a la explosión del turismo interno gracias al éxito del programa previaje, Cerruti respondió: “ Sobre las vacaciones que se toman los funcionarios, corresponde para otra conversación ”.

Luana Volnovich de vacaciones en el Caribe

En Casa Rosada -según supo Infobae- había malestar por la noticia que involucró a la titular del PAMI, pero las críticas se hacían puertas adentro: “Al Presidente le pareció una imprudencia no avisar y vacacionar en un destino que se paga en dólares. No hubo de su parte una comunicación explícita”, dijeron a este medio en la Casa de Gobierno un día después de que se conocieran las imágenes que generaron críticas en la oposición. Contrastaron su caso con el del ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, que viajó a Cuba como turista, pero antes avisó a la Jefatura de Gabinete.

De todos modos, se aclaró que no habrá pedido de renuncia: “Todos podemos tener años difíciles e imprudencias”, dijeron en off the record en Balcarce 50 para bajarle el tono a un tema que escaló muy fuerte a nivel mediático y político.

Más temprano, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández deslizó un cuestionamiento entre bromas, al hablar con periodistas acreditados en la Casa Rosada después de reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur: “No soy celador de nadie, es una cuestión que deberá resolver otro, no yo”, dijo, antes de dar por conlcuido el tema con una respuesta cargada de ironía: “Mirá donde estoy yo. Yo también estoy en el Caribe. Los demás tienen que explicar lo otro”.

Fuentes oficiales aseguraron que el Presidente aún no tuvo contacto con Volnovich para conversar sobre el hecho que explotó en las redes sociales y la convirtió en protagonista de los principales medios de comunicación. La charla entre ambos seguramente se producirá cuando la titular del PAMI regrese al país. La fecha de retorno aún no fue informada.