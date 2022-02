La millonaria cuenta en Suiza de Carlos Kauffmann, el empresario chavista condenado por la valija de Antonini Wilson

Andrés Guardado descartó que la ausencia de Chicharito Hernández en el Tri sea su culpa

El jugador del Real Betis habló sobre el “veto” de Javier Hernández de la Selección Mexicana. Dejó en claro que él no tiene problemas con su ex compañero de juego y aunque en su momento tuvieron diferencias dentro del Tricolor, no escaló a mayores