Rechazan la nulidad pedida por Jaime y De Vido en un juicio por corrupción

La audiencia de hoy por Zoom

El Tribunal Oral Federal 6 rechazó el planteo de nulidad realizado la semana pasada por varios de los acusados en el juicio en el que se juzga al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, por cuatro casos de corrupción. En uno de ellos, el de la compra de trenes chatarra a España y Portugal, también está acusado el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

La semana pasada, cuando se reinició el proceso luego de la feria de enero, uno de los jueces titulares, José Martínez Sobrino, comunicó que no seguía en su puesto porque había cumplido 75 años. La Constitución señala que los jueces que a los 75 años quieren seguir en sus cargos deben pedir un nuevo acuerdo del Senado de la Nación. Martínez Sobrino no lo hizo y entonces dejó su sillón en el Tribunal .

El juicio en el que se acusa a Jaime de enriquecimiento ilícito -entre otros delitos- comenzó en 2019. El Tribunal Oral Federal 6 estaba integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero. Como cuarto juez fue designado Ricardo Basílico.

El juicio fue presencial hasta el inicio de la pandemia. Fue suspendido por las restricciones por el coronavirus y luego se reinició de manera virtual. En 2020 Panelo y Martínez Sobrino se jubilaron a raíz del cambio de sistema previsional dispuesto por el gobierno para los jueces. Ante esa situación la Cámara Federal de Casación mantuvo a ambos jueces en el Tribunal hasta que terminara el juicio.

Pero el procedimiento, que entró en su etapa final, se extendió más allá de la fecha en la que Martínez Sobrino cumplió los 75 años y el Tribunal cambió su conformación: Basílico, que asistió a buena parte de las audiencias, quedó como juez titular.

El Tribunal Oral Federal 6 cuando comenzó el juicio contra Jaime

Ante el cambio de composición del Tribunal, las defensas de casi todos los imputados -incluidos Jaime y De Vido- pidieron la nulidad del juicio. El argumento es que Basílico no estuvo en todas y cada una de las audiencias. A la nulidad se opuso la fiscal del juicio Gabriela Baigún y la defensora oficial María José Turano. Turano defiende a tres imputados como testaferros de Jaime. Para dos de ellos la fiscal pidió la absolución y para la tercera solicitó una pena leve. Turano argumentó que no se debía anular el juicio porque eso perjudicaría a sus defendidos.

La fiscal, además, pidió condenas para casi todos los imputados. Dio por probado que Jaime se enriqueció ilícitamente y que hubo una defraudación en el caso de la compra de trenes chatarra .

Para Jaime solicitó ocho años de prisión y para De Vido solicitó cuatro años. También solicitó penas para varios de los testaferros y no acusó a imputados de menor importancia en la estructura de negocios que montó el ex secretario de Transporte para ocultar los bienes que compró de manera ilegal.

Los jueces rechazaron el pedido de nulidad con el siguiente argumento: “No puede soslayarse que el nombramiento, capacidad y constitución del Dr. Ricardo Basílico como juez sustituto en el presente juicio fue dispuesto mediante resolución n° 477/18 de fecha 17 de agosto de 2018 dictada por la Cámara Federal de Casación Penal , y que su actuación desde el inicio de este debate fue consentida por la totalidad de las partes intervinientes quienes tampoco formularon oportunamente observaciones frentes a las reducidas ausencias justificadas del nombrado”.

“Por otro lado, la ahora cuestionada integración del Dr. Basílico, frente a la irrestricta aplicación de la exigencia constitucional atingente al Dr. José Martínez Sobrino (artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, de la Constitución Nacional), hace pie en ponderaciones y especulaciones ajenas a los estrictos recaudos que validan legalmente su designación, pues las reiteradas alusiones a la eventual afectación del principio de inmediación y al procedimiento de la oralidad, en su caso podrán encontrar adecuado remedio a través de las vías procesales idóneas, si así lo amerita la ocasional ausencia de motivación de una decisión adversa a sus intereses”, agregaron.

Y concluyeron: “Así las cosas, el agravio que invocan ahora los defensores para proyectar un pedido de nulidad del debate es meramente conjetural. En función de lo expuesto, el Tribunal resuelve rechazar la totalidad de los planteos de nulidad formulados por los defensores y dispone la continuidad del debate”.

También rechazaron el planteo de recusación que hicieron los defensores contra ellos mismos. Las defensas podrán apelar la decisión ante la Casación. Mientras tanto el juicio continúa.

Julieta Jaime, hija del ex funcionario, acusada de testaferro

Luego del rechazo a la nulidad, comenzó el alegato de Eduardo Chittaro, que defiende a cinco testaferros de Jaime. Chittaro, luego de del rechazo a la nulidad firmado por los jueces comenzó a plantear los argumentos de defensa de Julieta Jaime (hija del ex funcionario), Silvia Reyss (ex pareja del ex secretario de Transporte) y las hijas de ella: Lorena y Agostina Jayo. El defensor también asiste a Silvano Mazzucchelli, quien no fue acusado por la fiscal en sus alegatos del año pasado. Para defender a las mujeres enjuiciadas como testaferros, Chittaro pidió que se tenga en cuenta la perspectiva de género debido a que Jaime ejerció una conducta patriarcal de dominio sobre los actos de las acusadas.

Jaime no asistió a la audiencia vía Zoom. Está detenido en la cárcel de Ezeiza y tiene autorización para no sumarse a la conexión del juicio. Es el único ex funcionario kirchnerista preso por casos de corrupción.

SEGUIR LEYENDO