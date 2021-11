La fiscal del caso por el enriquecimiento ilícito de Jaime pidió decomisar un yate, un hotel, casas y autos del ex funcionario K

Ricardo Jaime cuando fue detenido en 2016

La fiscal Gabriela Baigún, quien acusó en un juicio oral y público a Ricardo Jaime de haberse enriquecido ilícitamente mientras fue secretario de Transporte durante el kirchnerismo, f inalizó el alegato y pidió el decomiso de varios bienes que habían sido comprados por quien fuera funcionario entre 2003 y 2009.

La de hoy fue la tercera audiencia de la acusación de Baigún ante el Tribunal Oral Federal 6, que juzga a Jaime por cuatro casos de corrupción. Los jueces Julio Panelo, José Martínz Sobrino, Fernando Canero y Ricardo Basílico, escucharon los pedidos de pena y de absoluciones que hizo la fiscal para varios imputados como testaferros de Jaime. Y también la solicitud del pago de multas y el decomiso de los bienes que durante la investigación se establecieron que eran del ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.

La fiscal seguirá alegando en dos causas en las que Jaime está imputado. Cuando termine todos los alegatos pedirá la pena para el ex secretario de Transporte y su principal testaferro, Manuel Vázquez. La fiscal pidió penas y multas a los que consideró responsables de “personas interpuestas” (como se llama a los testaferros) en el enriquecimiento ilícito de Jaime.

Baigún solicitó que Julieta Jaime, hija del es funcionario sea condenada a la pena de dos años y cuatro meses de prisión y ser le imponga una multa de 250.000 pesos. La fiscal dijo que valoró como atenuante para pedir la pena: “la influencia y el mal ejemplo de su padre”. Pidió una pena de dos años de prisión y multa de 125.000 pesos para Graciela Vigna, ex suegra de Julieta Jaime quien participó de una maniobra para comprar una casa en la calle Omaguacas en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Para Silvia Reyss, quien fuera pareja de Jaime mientras el ex secretario de Transporte recaudaba dinero de manera ilegal, la fiscal pidió una pena de tres años de prisión y una multa de 1.500.000 de pesos. Las hijas de Reyss, Lorena y Agostina Jayo también fueron acusadas como testaferros de Jaime. Para Lorena Jayo la fiscal pidió una pena de dos años y ocho meses de prisión y una multa de 350.000 pesos. En tanto para Agostina Jayo solicitó una pena de dos años y seis me

La fiscalía pidió penas de tres años de prisión y multa de 1.414.104 pesos para Alfredo Pielach y Lisandro López. Los dos hombres, integrantes del grupo empresario que controla Néstor Otero, dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, compraron un hotel en Villa Carlos Paz. Ese hotel- y una camioneta- fue considerado por la acusación como parte del patrimonio ilícito de Jaime.

Para Carlos Lluch, abogado ligado el grupo Trenes de Buenos Aires, la fiscal pidió una pena de tres años de prisión y una multa de 2.500.000 de pesos. El abogado tuvo un rol fundamental para la fiscalía para la compra de un yate que era de Jaime y fue valuado en un millón de dólares.

Para Julián Vázquez, hijo del principal testaferro de Jaime, Baigún pidió una pena de dos años y ocho meses de prisión y una multa 2.000.000 de pesos porque consideró que participó de varias maniobras analizadas en el juicio. Como atenuante la fiscal dijo que se hallaba en un “estado de sumisión” ante su padre.

Para todos los incluidos en los pedidos de pena, la fiscal solicitó también a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto la fiscal solicitó las absoluciones de las siguientes personas que llegaron como imputados testaferros al juicio: Raúl Viola, Silvano del Carmen Mazzuchelli, Hugo Alvarez Picasso y Sebastián Ledantes. Los cuatro habían tenido roles menores en las compras de algunos bienes.

La fiscal Gabriela Baigún en su tercera audiencia de alegatos

Antes de llegar al pedido de penas, la fiscalía se refirió a los bienes que compró Silvia Reyss, ex pareja de Jaime, acusada de testaferro del ex secretario de Transporte. La mujer compró dos autos Peugeot, un Honda Fit, una lancha, una casa en el Country Cuatro Hojas, en Mendiolaza, Córdoba. Reyss también compró en los años de recaudación ilegal de Jaime y tráfico de bolsos con dinero en efectivo, un departamento con cochera en Jureré, Florianópolis, Brasil. Reyss también estuvo involucrada en la compra de un departamento en Porto Alegre, Brasil.

La fiscalía también detallaron las compras que hicieron Lorena y Agostina Jayo, hijas de Reyss, también acusadas como testaferros de Jaime. Las hermanas llegaron a juicio por imputadas por varias compras. La fiscalía no las acusó por todos los bienes, lo hizo sólo por aquellos que no pudieron justificar. Lorena Jayo compró una casa en el country Cuatro Hojas, Mendiolaza, Córdoba. También un auto Fiat Uno, una moto BMW (que usaba Jaime) y una camioneta Ford Eco Sport. A Agostina Jayo en tanto, le imputaron la compra de un auto Fiat Uno y un Peugeot 206. Producto de la bonanza de la recaudación de Jaime, Reyss y sus hijas abrieron un spa en Córdoba llamado Alleviare que no tuvo muchos clientes.

Luego de los pedidos de pena, la fiscal Baigún solicitó el decomiso de los bienes comprados por Jaime y sus testaferros. La Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Públicos Fiscal, que asistió a Baigún en este caso listó los bienes que deben ser decomisados en el caso de que el TOF 6 halle culpables a los acusados.

El yate de Jaime valuado en un millón de dólares

Los bienes a decomisar son:

El yate Altamar 64 matrícula DL2153AC que fue valuado en 2009 en un millón de dólares.

La casa ubicada en Omaguacas 91 de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, comprada por Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario.

El departamento ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta 3060, 5°B en Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, que Jaime compró a través de una sociedad que originalmente fue constituida por indigentes de La Plata. En la compra estuvieron involucrados los Vázquez.

Un departamento situado en la calle Chaco 487, Río Gallegos, Departamento de Guer-Aike, provincia de Santa Cruz,. En la maniobra participaron la ex pareja de Jaime, Silvia Reyss y su hija Lorena Jayo.

Una casa en el Country Cuatro Hojas, ubicado en, Mendiolaza, Córdoba, que fue comprada por Reyss.

Una casa ubicada en la calle El Benteveo 141, Barrio Valle del Sol, Mendiolaza, provincia de Córdoba, comprado por Reyss y las hermanas Jayo para instalar un spa.

Un departamento comprado por Reyss en Jujeré, Florianópolis, Brasil.

Un departamento en Porto Alegre, Brasil, que fue comprado por Eduardo Daniel Jaime, uno de los hermanos del ex funcionario que fue imputado como testaferro. Eduardo Daniel Jaime murió el año pasado.

Un auto Toyota Corolla.

Un auto Honda Legend.

La fiscal pidió que se decomise también el total producido de los alquileres de los inmuebles que fueron embargados durante la investigación y que se encuentras depositados en una cuenta a la orden del TOF 6. En su pedido agregó el dinero que fue secuestrado en marzo de 2010 en una allanamiento realizado en la casa de Jaime en 2010: 50.200 pesos, 45.329 dólares, 10.020 euros y 300 reales.

La casa de Jaime en Carlos Paz cuyo decomiso pidió la fiscalía

Para Baigún se tienen que decomisar también tres bienes que pasaron por las manos de Jaime y sus testaferros pero que fueron vendidos a terceras personas no necesariamente relacionadas con la estructura delictual investigada en el caso.

En se lista se encuentra un casa en el country Camino Real de San Isidro que le compró a Jaime una persona ligada a Otero, dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, cuya concesión estaba bajo el control de la secretaría de Transporte. Esa casa fue vendida a otras personas. Se debe determinar si los compradores formaron parte de una maniobra para ocultar un bien de Jaime.

La fiscal también pidió el decomiso del hotel Saint Tropez que dos ejecutivos vinculados a Otero compraron para que lo usufructuara la familia Jaime. Pielach y López. Ese hotel se vendió luego de que se descubriera que era de Jaime y fue comprado por otras personas. Se tendrá que determinar si lo hicieron de buena fe o no ya que la fiscalía detectó irregularidades en el proceso y consideró que fue “una venta simulada” para evitar el decomiso.

Una hija de Reyss, Lorena Jayo vendió una casa en el el country Cuatro Hojas de Mendiolaza, Córdoba a pesar de que estaba inhibido. La fiscal solicitó el decomiso de esa casa que fue comprada por una mujer que vive en Córdoba. La fiscalía consideró que la venta pudo haber sido fraudulenta.

Baigún solicitó también que el dinero obtenido a partir del decomiso de los bienes sea destinado al hospital Garrahan o a alguna entidad similar.

Antes de comenzar a leer los pedidos de pena, la fiscal Baigún le solicitó a Panelo, presidente del Tribunal, que los imputador abrieran “las ventanitas para que se les vea la cara”. Un abogado protestó y Panelo le dio la razón a la fiscal. Todos abrieron “las ventanitas”: es que el juicio se realiza mediante la plataforma Zoom. Jaime, detenido en la cárcel de Ezeiza, no participó de la audiencia.





SEGUIR LEYENDO