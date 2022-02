Nuevos cruces entre el Gobierno y Rodríguez Larreta por el traspaso de los colectivos a CABA

El Gobierno nacional busca analizar el traspaso de los colectivos a la Ciudad y derivar los subsidios al resto del transporte del país

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires se encaminan a una negociación con fuertes diferencias como punto de partida, mientras crece la tensión por el traspaso de la jurisdicción de los colectivos que circulan por el territorio porteño. Por estas horas, las tres administraciones involucradas en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) profundizaron el voltaje político de la discusión, luego de que la Casa Rosada resolviera de delegar el control de las líneas al gobierno porteño.

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo este jueves que el recorte de los subsidios a las líneas porteñas tendrá un “impacto tremendo en la gente” y afirmó que “no está planteado ningún traspaso” de la jurisdicción. “Si el Gobierno nacional decide sacar subsidios, es una decisión que toma el Gobierno y va a implicar una suba”, sostuvo.

En línea con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que el oficialismo “está atacando” a la Ciudad, Jorge Macri atribuyó el retiro del apoyo económico a los usuarios de la Capital Federal a un atributo partidario porque “somos de otro palo político” para que se paguen “los platos rotos”.

Con ese cuadro, Jorge Macri estimó que “el subsidio se pone para que la tarifa no suba” y “ si se lo saca, la tarifa va a subir el doble o el triple ”. Y reclamó que es momento de “parar la pelota” y “acordar un sistema que funcione, cuidando a la gente”, con una coordinación que evite un desfasaje entre los colectivos que quedarán bajo la órbita de Nación, por ser interjurisdiccionales, y aquellos que dependerán de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

“No podemos tener un colectivo que si lo tomás en el Metrobús te puede salir 50 pesos y otro, con el mismo recorrido, unos 18 pesos”, ilustró. “La Ciudad está dispuesta a sostener el mismo esquema, compartir subsidios y hacer un esfuerzo compartido para que la gente que viaja en bondi no sufra un aumento tan alto”, definió en radio La Red.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que el Gobierno "está atacando" a la Ciudad de Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “con el mismo criterio de autonomía, debería asumir sus responsabilidades ” en materia de transporte en la ciudad de Buenos Aires. El mandatario porteño, por su lado, aseguró que el traspaso de los colectivos es un nuevo ataque del Gobierno a la Ciudad.

El oficialismo defiende “la paridad”

El gobierno de Axel Kicillof se metió en la discusión en el AMBA y cuestionó las definiciones de la gestión porteño. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, criticó al gobierno de la Ciudad al afirmar que la provincia de Buenos Aires “se hace cargo de la totalidad de los subsidios” de los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires para mantener el valor del boleto vigente. “Ellos están acostumbrados a trasladarle a la gente este tipo de cosas”, expresó.

“En 2021, la provincia de Buenos Aires pagó 122 mil millones de pesos y este año será algo más”, consideró D’Onofrio sobre el financiamiento a los viajes de sus 242 líneas de colectivos internas. “Las líneas nacionales que van de provincia a la Ciudad las paga la mayor parte la Provincia porque Macri por decreto dividió las responsabilidades por kilómetros”, indicó, y agregó: “Los bonaerenses hace mucho tiempo que nos hicimos cargo de los subsidios del transporte, no solo los del conurbano sino del interior, donde hay una asimetría muy fuerte”.

Además, el titular de la cartera de Transporte apuntó a Jorge Macri por “opinar distinto” ahora que “cruzó la avenida General Paz”. “Ahora que es funcionario de la Ciudad defiende los intereses de los porteños”, dijo, y le sugirió sacar “algunas unidades ociosas en la Ciudad que andan con 7 personas para trasladarlos a la estación de Moreno, donde la gente hace fila para llegar a su barrio. Ahí vamos a encontrar una posición de justicia”, completó.

"Si se saca el subsidio, la tarifa va a subir el doble o el triple", consideró el ministro de Gobierno bonaerense Jorge Macri

Desde el Gobierno nacional ratificaron que el gobierno porteño pase a controlar, regular y administrar los recursos de las 32 líneas de colectivos “exclusivas de su territorio”, del total de 135 que comparten recorrido entre la Ciudad y el GBA, y recordó que ese criterio ya fue planteado por varios gobernadores e intendentes.

“Con la lógica del ministro de gobierno de CABA, lo que está manifestando es que se está perjudicando a todos los argentinos que no viven en la Ciudad, porque le estaríamos dando el mismo régimen” de gestión del transporte, definió el secretario de Transporte, Diego Giuliano. “ Estamos planteando una paridad y poner a la Ciudad en el mismo lugar que todas las provincias de la Argentina . Si esto significa perjudicarla, hoy se esta perjudicando todo el país y no debe ser entendido así. No puede ser uno contra otro todo el tiempo”, insistió.

Giuliano sostuvo que corresponde establecer un traspaso del servicio, ya que está definido “desde hace 10 años” por ley. “La verdad es que es bastante ilógico que el secretario o un ministro de Transporte de la Nación tenga que definir la parada del 61 o cambiar recorridos de la Ciudad. No es nuestra función, que tiene que ver con la proximidad o cercanía. Yo no defino las paradas de colectivos de Salta”, resaltó.

“Pretender que el ministerio de Transporte de la Nación continúe regulando o fiscalizando las paradas en Buenos Aires tiene que ver con una visión anterior a la reforma constitucional de 1994″, insistió.

El ministro de Transporte bonaerense recordó que la provincia de Buenos Aires se hace cargo de los subsidios a los colectivos que circulan en el territorio

El secretario de Transporte precisó que en las 103 líneas de colectivos interjurisdiccionales, como las que circulan entre la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, al Estado nacional sí le corresponde por atribución en esos casos regularla y, eventualmente, apoyarlas con subsidios.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires sostiene el 91% de su sistema, nosotros solo aportamos el 9% para la tarifa social de la tarjeta SUBE, eso también va a pasar en la Ciudad porque se extendió a todo el país”, resaltó. “La Ciudad solo está aportando el 44% a su sistema, cuando en 2019 ponía el 81 por ciento. Esto no es un problema presupuestario, por eso queremos hablarlo y queremos una mesa de concertación”, definió.

“Este diálogo federal es importante llevarlo adelante y los gobernadores plantean que hay una asimetría insoportable”, manifestó Giuliano.

Según se anticipó oficialmente, el Estado nacional destina para el subsidio del pasaje en las 32 líneas exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires representan unos $13.000 millones que, en caso de acordarse el traspaso, se sumarían al Fondo Compensador con el que se asiste al autotransporte de pasajeros del resto del país.

