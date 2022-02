Los senadores del Frente de Todos, entre la comprensión a Máximo y los pedidos de las provincias frente al acuerdo con el Fondo

Senado de la Nación (Franco Fafasuli)

La lupa está puesta en la Cámara de Diputados. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y el accionar mediático de varios miembros de la oposición hacen que la discusión parlamentaria respecto del acuerdo con el Fondo Monetario se concentre en la Cámara Baja.

Pero lo más probable es que el proyecto ingrese por la Cámara de Senadores, la tierra de Cristina Fernández de Kirchner, quien hasta ahora se ha mantenido en silencio respecto del acuerdo y que sólo se conoce lo que dijo el presidente Alberto Fernández: “tiene diferencias”.

En función de presidenta de la Nación por el viaje de Fernández a Rusia y China, Cristina Kirchner mantuvo ayer una reunión con José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos y encargado de sopesar el humor de los senadores del bloque oficialista respecto del acuerdo con el Fondo. Hasta ahora se fue encontrando con una “tensa espera”.

José Mayans

“Mayans está hablando con cada uno con dos temas en mente. El primero tiene que ver con la conformación de las comisiones, la sesión preparatoria se realizará el próximo 24 de febrero y hay que resolverlo. Lo segundo es ir recolectando opiniones respecto del acuerdo”, explicó un legislador oficialista.

Hasta ahora el jefe del bloque logró asegurar que en el oficialismo “la visión es trabajar todos juntos”. Sabe que esas diferencias que llevaron a Máximo Kirchner a renunciar están presentes en el Senado. “Los senadores tienen presiones desde el punto de vista ideológico y desde sus provincias que, dependiendo de la situación financiera que tengan, son más o menos propensas a acompañar el proyecto. Por ahora lo que se repite es que quieren tener el detalle del acuerdo para tomar una decisión ”, explicó un alta fuente a Infobae.

Un detalle no menor es que varios senadores del oficialismo están en línea con lo que dijo Leopoldo Moreau -y luego se desdijo- respecto de la posibilidad de modificar el entendimiento y adelantan que “el acuerdo tiene que ser aprobado por el Congreso antes de que sea aprobado por el Fondo”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Entre los legisladores del oficialismo más duros aseguran “comprender” la decisión de Máximo Kirchner porque entienden que “no iba a juntar votos para esto, algo en lo que no cree” y que “Cristina Kirchner tampoco cree”. La realidad es que en los contactos que tuvo Mayans se encontró con varios “que piensan como Máximo” pero aseguran que “van a trabajar en las comisiones para llevar el tema al recinto y discutirlo ahí”.

Pero desde la presidencia de la Cámara de Senadores no se bajó una línea respecto del camino a seguir. Según confió un legislador del Frente de Todos, la vicepresidenta de la Nación sólo dejó trascender que el bloque “no acepte índices que sean inviables para el desarrollo del país”.

Pero hay otro grupo de senadores que, aunque no se muestran contrarios a acordar con el FMI porque entienden que “el problema de la deuda que dejó Cambiemos es inmanejable”, lo que quieren ver del acuerdo es “cuánto hay que pagar y cuál es el margen que queda para realizar obras, para inversiones, generar energía, pagar las jubilaciones, hacer rutas, etc. para bajar la tasa de desempleo”. “Y, por sobre todas las cosas, cómo impactará el acuerdo en la coparticipación, no es lo mismo el legislador de una provincia que no tiene deudas que de otra que sí las tiene”, agregan.

Otro punto que también se discute en el seno del bloque del Frente de Todos es si avalar el acuerdo significa el “blanqueo” de la de deuda que tomó Mauricio Macri. “Hay denuncias respecto de su accionar, el de Nicolás Dujovne, el de Luis “Toto” Caputo, tenemos que analizar bien esa situación”, señalaron.

Seguí leyendo: