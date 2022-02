Juan Pablo Fioribello: “La primera dama estuvo muy angustiada porque se dijeron barbaridades sobre su persona”

Fabiola Yañez junto a Fioribello antes de empezar el juicio.

Juan Pablo Fioribello es el abogado de la primera dama Fabiola Yañez, pero además se convirtió en una suerte de coordinador legal de las acciones judiciales de toda la familia presidencial. Con un perfil duro, fue elegido por Alberto Fernández para representar a su esposa y a su hijo en varias causas judiciales.

Fioribello junto a su socio Mariano Lizardo llevan adelante la defensa de Yañez en la causa por la Fiesta de Olivos y acaban de cerrar una defensa exitosa en el juicio oral contra el youtuber conocido como “El Presto”, quien fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria.

Consultado por Infobae al término de ese juicio, el abogado valoró el trabajo de la Justicia de la Ciudad y especialmente el de la fiscal Daniela Dupuy. Además reveló que la primera dama estuvo muy afectada por el desarrollo de esta causa. “Como mujer, la afectó mucho porque este personaje dijo barbaridades vinculadas con su sexualidad, con frases denigrantes de su condición de mujer, con insultos y agravios de todo tipo”, contó.

- ¿Están conformes con la decisión de la justicia?

- Sí, sí, estamos conformes. La verdadera agresión a las normas es que sean cumplidas para se entienda su significado. Nosotros, junto con el doctor Mariano Lizardo, habíamos pedido una pena de arresto, la prohibición de nombrar a la señora Fabiola Yañez, y la realización de un curso dictado por el INADI. La fiscal acompañó ese mismo pedido.

- ¿Qué pasó con los videos que motivaron la denuncia?

- Los videos agraviantes fueron retirados de las redes sociales al comienzo de la causa. El denunciado tuvo que darlos de baja por una intimación de la Justicia. En la denuncia original pedimos que se desindexe los URL de YouTube y Facebook.

- Se llegó a la condena en muy poco tiempo. ¿Están conformes con el accionar de la Justicia?

- La Justicia se comportó de manera ejemplar pero no hubo ningún beneficio ni privilegio por ser la primera dama. Quiero aclarar que el presidente de la Nación cuando nos convocó para defender a su familia (también represamos a su hijo), me pidió que le trasmita a la fiscal que se maneja con absoluta imparcialidad. Ocurre que la Justicia de la Ciudad tiene un procedimiento expeditivo, los procesos son cortos. Hubo una sola audiencia previa donde fue el imputado se negó a declarar y la causa se elevó a juicio en poco tiempo. Además nos tocó una fiscal (Daniela Dupuy) con mucha experiencia, hizo un trabajo muy bueno.

Fabiola Yañez saluda antes de entrar al juicio (Adrián Escandar)

- ¿Cómo le afectó a la primera dama toda esta situación?

- Le afectó mucho. En su momento estuvo muy angustiada y muy triste. Ella no hace política y no ejerce una función pública, no cobra un sueldo del Estado. Como mujer, la afectó mucho porque este personaje dijo barbaridades vinculadas con su sexualidad, con frases denigrantes de su condición de mujer, con insultos y agravios de todo tipo. Ella se sintió discriminada y amenazada.

Además el denunciado nunca pidió perdón y continuó con un ataque sistemático y organizado de agresiones y amenazas sobre la primera dama, la fiscal Dupuy, y sobre mi persona. En su momento le expresamos nuestra solidaridad a la fiscal. No se puede permitir semejante agravio. No conozco si va a accionar judicialmente por las amenazas. Llegó a decir que le “iba a arrancar el hígado”.

- “El Presto” convocó a sus seguidores al juicio. ¿Por qué quiso estar presente la primera dama?

- En el proceso judicial de la Ciudad el denunciado tiene que estar presente.

"El Presto" llevó a una murga a los tribunales (Adrián Escandar)

- ¿Por qué lo eligió a usted el Presidente?

- La pregunta debe responderla el Presidente pero entiendo que responde a la efectividad que tuvimos en las causas anteriores de miembros de su familia, donde hemos obtenido resultado satisfactorios, y por un tema de confianza.

- ¿Por qué el Presidente no participó del juicio teniendo en cuenta que estaba mencionado en los videos?

- En su momento lo pensó, pero estando a cargo del Poder Ejecutivo no quiso darle la entidad que este personaje buscaba. Si bien responde a los intereses del Partido Libertario del señor Javier Milei, el Presidente no quiso mezclar su rol con este tema. Llama la atención que esta gente habla de la libertad y justamente la libertad se basa en respetar las opiniones del otro. El denunciado llegó a decir que iba a “patear en el piso” a una mujer embarazada. Eso habla de la violencia, la misoginia, y la cobardía que tuvo este personaje.

El periodismo y el arco político sabe que estas cosas no se pueden tolerar. No creo que haya nadie que pueda avalar una cosa así.