El gobierno de Entre Ríos restringe testeos y hace equilibrio entre la nueva ola y la temporada de verano

Centro de testeo en Entre Ríos

Los hisopados para Covid – 19 ya no son libres en la provincia. Desde hace 10 días rige un esquema acotado y no hay fecha cierta para la comercialización de autotest. El gobernador Gustavo Bordet reconoció que está haciendo equilibrio entre el impacto de la tercera ola de coronavirus y una temporada turística excepcional.

Ante el repunte de casos de Covid que se registró a fines del año pasado, la administración provincial intentó primero multiplicar los centros de testeo. Incluso llegó a colocar uno detrás de la Casa de Gobierno. Todos terminaron abarrotados de gente. Y con altísimo nivel de positividad.

Entonces, a mediados de enero, la estrategia cambió. Tras una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que presidió la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, la cartera de sanidad provincial decidió “priorizar los testeos”.

Desde el 11 de enero, sólo se realizan hisopados a:

- Mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19.

- Pacientes que ingresen a internación (independientemente del motivo – con o sin Covid, y aunque no cursen síntomas compatibles).

- Personal de salud.

- Embarazadas (independientemente de la semana de gestación).

- Brote epidemiológico en institución cerrada (a evaluar por la Dirección de Epidemiología).

Las demás personas que presenten factores de riesgo o síntomas compatibles con el Covid – 19 (falta de aire o fiebre por encima de los 37º) deben consultar directamente en una guardia o centro médico.

Pese a esta medida restrictiva, el nivel de casos registrados continuó en aumento. En la provincia se registraron 15 muertes en las pasadas 72 horas y más de 2.000 contagios promedio en los últimos días, lo que llevó el total a unos 176 mil desde que comenzó la pandemia, más del 10% de la población.

Entre Ríos entró, por otra parte, en situación de “alerta de ocupación” en terapia intensiva, al superar el 60% de utilización de camas. De las 267 unidades de terapia intensiva existentes en efectores públicos y privados sólo quedan 104 disponibles. El 25% de ocupación de las terapias corresponde a pacientes con Covid – 19.

Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina, Bordet reconoció que se estudia solicitar el pase sanitario a la población escolar. Dependerá de una decisión previa nacional pero “vamos a evaluarlo y, si es lo mejor, lo vamos a implementar”, indicó el mandatario.

“No podemos hisopar a todos”

“Estamos en presencia de una nueva variante (la Ómicron) que se comporta de forma diferente, frente a una población con una alta cobertura de inmunización. No es la misma situación que el verano pasado. No obstante, es importante dimensionar que no podemos hisopar a todos los entrerrianos, de allí la importancia de las recomendaciones de los especialistas”, confesó la ministra de Salud, Sonia Velázquez, al justificar la medida de restricción de testeos.

“La población tiene que tener en cuenta también que, si se quieren mantener todas las actividades abiertas y realizar todo tipo de interacción social sin medidas de cuidado para no contagiarse, tienen que asumir esa responsabilidad y no interpelar (sic) a los centros o postas respiratorias”, agregó.

Luego, remarcó: “Estamos administrando insumos que requieren de un uso responsable. Los órganos de contralor nos monitorean acerca del uso responsable de los mismos y, no menos importante, es que el recurso humano es finito y viene trabajando sin pausa desde el inicio de la pandemia”.

La duda que quedó flotando en el aire es si había o no la suficiente cantidad de insumos para atender la demanda. En el Ministerio de Salud de Entre Ríos afirman que no hubo reducción. Y que en estos últimos días entraron varios miles de test. Pero indican que el “uso estratégico” que hacen es para cuidar el recurso ante la creciente demanda. Y que muchas veces el coronavirus puede diagnosticarse sólo con una evaluación clínica.

Por otra parte, en los últimos días se conoció que en los laboratorios particulares, sobre todo de localidades del interior provincial, se registró un salto exponencial de consultas ante el cierre de la ventanilla pública. En algunos centros privados los test escasean y en otros se proyecta agotar stock en breve.

Tampoco hay datos ciertos de cómo será la venta en farmacias de los autotest que autorizó el Gobierno. La primera versión daba cuenta de que podría comenzar en estos días. Pero recién este viernes hubo un encuentro entre el Colegio de Farmacéuticos y las autoridades para comenzar a diagramar el proceso.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos

Equilibrio

El gobernador Bordet afirmó que se está monitoreando de forma permanente la situación. “El sistema de salud está soportando perfectamente la alta cantidad de contagios, esperemos que el virus en las próximas semanas tienda a amesetarse e ir descendiendo como ocurrió en las olas anteriores”, expresó.

El mandatario sabe que más allá de la vigencia del pase sanitario, no es momento para imponer restricciones como hizo Córdoba. Más límites desalentaría el arribo de visitantes. La industria turística, luego del parate del 2020 y un año rengo como el 2021, está teniendo una temporada récord.

Sólo en la primera quincena de enero ingresaron a Entre Ríos 350 mil turistas que llevaron la ocupación hotelera al 88% y generaron una entrada a la economía provincial de 3.600 millones de pesos, según cálculos oficiales. El 60% de los visitantes llegó de ciudad o de provincia de Buenos Aires. Son en su mayoría familias que se movilizan en auto, sobre todo a las ciudades balnearias de la costa del río Uruguay.

“Estamos asistiendo a una temporada turística excepcional, con toda la actividad económica a pleno. Hasta ahora estamos pudiendo conjugar, como ocurre en el resto de la Argentina, el control de la pandemia con la economía abierta y el turismo funcionando”, reconoció Bordet.