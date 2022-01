Juntos por el Cambio y los libertarios firman proyectos juntos y el Gobierno cree que avanzan en un acuerdo legislativo

En el oficialismo lo preveían, entendían que los bloques de Juntos por el Cambio y de los libertarios podrían mostrar puntos de contacto, pero lo que no preveían es que fuera tan rápido. En menos de dos semanas entraron a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley de legisladores de JxC que llevan el acompañamiento de Javier Milei y de José Luis Espert.

Ayer un grupo de diputados de Juntos por el Cambio entre los que están Martín Tetaz, Luciano Laspina y Ricardo López Murphy presentaron un proyecto de ley para “subsanar el error cometido” a fin de año con la aprobación de las modificaciones sobre el impuesto a los Bienes Personales. El error al que hacen referencia los legisladores es que luego de la fallida sesión que convocaron el oficialismo se impuso subiendo el mínimo no imponible, pero aumentando la carga tributaria sobre los patrimonios más altos, algo que descartan porque “no vamos a apoyar ninguna suba de impuestos”. Este proyecto cuenta con el apoyo de Espert.

Días antes, el titular del otro bloque libertario, Javier Milei, acompañó un proyecto de Gerardo Milman -un “halcón” del PRO el cual propone derogar los artículos del Código Aduanero que facultan al Poder Ejecutivo a establecer derechos de exportación. Pero, además, propone una rebaja del Impuesto al Valor Agregado del 21% al 18 por ciento.

“Estamos viendo lo que preveíamos, muchos de Juntos por el Cambio se van a escapar por derecha porque son más creíbles Milei y Espert a la hora de bajar impuestos que ellos”, explicó un legislador del Frente de Todos. “Lo que no sabemos es el nivel de articulación que están teniendo, más teniendo en cuenta que en algún momento vamos a tener que discutir el acuerdo con el FMI y en un Congreso con semejante paridad -118 el bloque del Frente de Todos contra 116 el de Juntos por el Cambio- los 4 votos de los libertarios son importantes”, agregó.

Desde el entorno de Espert aseguran que el economista no está en ningún tipo de conversación que lleve a un acuerdo con Juntos por el Cambio y que en el caso de Bienes Personales “José Luis ha expresado cientos de veces y en particular en la última sesión de 2021 de Diputados cuando dijo que ni debería existir esa impuesto”.

Desde los sectores de Juntos por el Cambio que encuentran sintonía con los economistas liberales señalan que “no hay ningún acuerdo ni actividad coordinada. Hay iniciativas que, para ampliar la base de sustentación de la iniciativa donde sabemos que vamos a coincidir, invitamos a participar. El tema de baja de impuestos sabemos que vamos a coincidir”.

Ese parece ser el nexo entre las partes. Mientras algunos sectores radicales miran con recelo el acercamiento de, por ejemplo, Patricia Bullrich con Milei y la presencia de Espert en los proyectos que llevan la firma de correligionarios; todos intentan explicar que será “proyecto a proyecto”.

“Jose Luis estará siempre a favor de bajar impuestos, siempre que sea seria y razonable. Esto quiere decir que no agrande el déficit fiscal que es la prioridad número uno que hay que bajar. Por eso acompaña este nuevo proyecto porque prácticamente no tiene costo fiscal y porque repara el daño que en Diputados se le hizo al proyecto original del Senado que bajaba Bienes Personales”. explicaron.

Pero la discusión con el FMI está a la vuelta de la esquina y la forma de pagar la deuda de 44.000 millones de dólares tiene latente, como mínimo, mantener los impuestos como por ejemplo las retenciones. Más teniendo en cuenta que el Gobierno adelantó que no firmará un acuerdo que implique un ajuste. Y ahí las partes podrían volver a unirse.

Desde los bloques mayoritarios de Juntos por el Cambio en Diputados aseguran que la intención inicial es la de “acompañar un acuerdo con el FMI” pero aclaran que eso será “si no implica una suba de impuestos. “No vamos a votar ningún aumento de impuestos, si ellos -por el Frente de Todos- hacen una propuesta razonable que implique el pago de esta deuda y que no implica un aumento de impuesto lo más razonable va a ser acompañarlo. No sabemos si el grupo de Milei y Espert van a acompañar o no”.

Aunque aseguran que será “proyecto a proyecto” y que el tema impositivo -no subir impuestos y bajar los existentes- es el punto de unión, en el Frente de Todos señalan que las coincidencias “van más allá. Ellos dicen que son solo temas impositivos pero salieron juntos a rechazar la aplicación del pase sanitario, critican a los mismos dirigentes -Axel Kicillof- y los guiños entre los sectores duros y los libertarios son cada vez mayores. Con diferentes argumentos, suelen llegar a la misma conclusión a la hora de discutir las leyes”.

