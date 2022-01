Causa Gestapo: el Senado bonaerense habilitó el allanamiento al despacho de un legislador de Juntos

El senado bonaerense aprobó este martes avanzar con el requerimiento del Juzgado Federal n° 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak para proceder al allanamiento del despacho del senador de la Octava sección electoral por Juntos, Juan Pablo Allan . El pedido se dio en el marco de la causa en la que se investiga el armado de un expediente contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, que salió a la luz a través de un video del año 2017 en el que el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, admitía que si pudiera tendría una Gestapo -fuerza de choque- contra los gremios bonaerense. De la reunión también participaron, además de Allan y Villegas, otros ex funcionarios, agentes de la AFI y empresarios de la construcción de La Plata. Tras la denuncia impulsada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, la Justicia empezó a mover la causa y el Juez Federal, Ernesto Kreplak, dispuso distintos allanamientos, pero uno de ellos necesitaba del aval de la Cámara alta y este martes el oficialismo y la oposición se reunieron en el recinto para aprobar el pedido del Juez.

“Jamás hubo alguna posibilidad de escondernos, corrernos o no dar la cara”, remarcó el senador de Juntos, Alejandro Rabinovich, al hacer uso de la palabra. El acuerdo entre oficialismo y oposición fue hacer una sesión que no suba la temperatura discursiva. Sin embargó no sucedió. Es que Rabinovich llevó al recinto una cita de la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando le realizaron un allanamiento en su domicilio con una fuerte crítica a la justicia. Rabinovich también resaltó que “si el bloque no hubiese acompañado esto, seguramente esta sesión se hubiese frustrado”, al hacer alusión a la paridad de la composición legislativa que reina en la Cámara alta bonaerense.

“Queremos que se sepa, que se abra la puerta del despacho del senador Juan Pablo Allan. Todo funcionario público tiene que prestarse ante la Justicia y que investigue lo deba. Así lo creyó desde el día cero nuestro senador y así lo creemos como una política desde nuestro bloque”, agregó.

El senador de Juntos, Juan Pablo Allan

Tras defender la posición de Allan de prestar su consentimiento al allanamiento dispuesto por Kreplak, Rabinovich cerró su discurso citando a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Allí fue cuando levantó volumen la sesión. “ Esto no era lo acordado en labor parlamentaria”, interrumpió el senador peronista Luis Vivona quien se encontraba presidiendo la sesión, ya que la vicegobernadora Verónica Magario se encuentra aislada por ser contacto estrecho de coronavirus.

La presidenta del bloque del FdT, Teresa García, le respondió a Rabinovich. La jefa de la bancada oficialista aseguró que “lo que hizo la vicepresidenta fue permanentemente mantener el tema del law fare en vigencia y decirlo y no escatimar una sola palabra, porque el silencio mata toda posibilidad de corregir las injusticias”. García también responsabilizó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal del presunto armado de causas contra sindicalistas.

“Hay una única responsable de que esto sucediera y que sucediera en territorio bonaerense como es el Banco Provincia por más que haya intencionalidad manifiestas respecto de la territorialidad y la competencia, tal cual como lo dijera la ex gobernadora Vidal en un programa de televisión. Esa entrevista fue una rendición o un tributo a alguien. La provincia de Buenos Aires y sus habitantes necesitan cosas, pero no es escuchando a dirigentes políticos y sociales para armarles causas que lo saquen de su lugar de representación como se resuelve la cotidianeidad de la provincia”.

La senadora Teresa García junto al gobernador Axel Kicillof

Por su parte, el senador oficialista y titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, también dijo ser una víctima de la llamada mesa judicial . “Soy parte de esos damnificados donde se armó la mesa judicial porque mi organización sufrió la intervención judicial a los 17 días exactos de ese 15 de junio -fecha de la reunión en la sede del Banco Provincia difundida en el video de la AFI- 150 gendarmes, 10 carros de asalto, intervenían el sindicato, me procesaban y a toda la comisión. Fue tal el mamarracho jurídico y el escándalo que la Cámara en Comodoro Py entendió que no se podía sostener. Pero allí empezaba el intento de disciplinamiento del movimiento sindical argentino”.

El requerimiento del Kreplak al cuerpo legislativo fue aprobado por unanimidad. En tanto, este martes la fiscal Ana Ruso dictaminó que se avance con una investigación sobre el cruce de llamadas realizadas por la ex gobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal. Como informó Infobae, requiere puntualmente “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del 15 de junio del 2017 y el o los abonados asignados a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el período que abarca entre el 1 de mayo del 2017 y diciembre del 2017″.

El dictamen de la fiscalía también ratifica la competencia de la justicia federal de La Plata para impulsar esta investigación, un tema que ya fue cuestionado por la defensa de uno de los ex agentes de la AFI.

