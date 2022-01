Causa Gestapo: el Senado bonaerense autorizará el allanamiento al despacho de un senador de Juntos

El senado bonaerense sesionará mañana de manera extraordinaria y con un solo temario. Dar curso al pedido del juez federal, Ernesto Kreplak, para proceder al allanamiento del despacho del senador bonaerense por el bloque de Juntos, Juan Pablo Allan, en el marco de la causa en la que se investiga el armado de un expediente contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. El expediente se inició luego de conocerse un video del año 2017 en el que el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, admitía que si pudiera tendría una Gestapo -fuerza de choque- contra los gremios bonaerense. De la reunión también participaron otros ex funcionarios, agentes de la AFI y empresarios de la construcción de La Plata. Tras la denuncia impulsada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, la Justicia empezó a mover la causa y el Juez Federal, Ernesto Kreplak, dispuso distintos allanamientos, pero uno de ellos necesita del aval de la Cámara alta.

En este contexto, el Senado llegó a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, donde la paridad es total con 23 bancas para cada bloque político, para dar curso al requerimiento de Kreplak y poder llevar adelante el allanamiento al despacho del senador de Juntos por la Octava sección electoral. Los allanamientos ya se realizaron en la municipalidad de La Plata, ya que el video también se ve la participación del intendente de la capital provincia, Julio Garro.

En cuanto al encuentro de este martes, el pedido de Kreplak será el único tema de la sesión . Una particularidad es que la vicegobernadora, Verónica Magario, no presidirá la sesión ya que este sábado informó que es contacto estrecho de un caso de Covid-19 y se encuentra aislada. El encuentro legislativo estará comandado por el senador del FdT Luis Vivona, que es el vicepresidente I de la Cámara.

Como fuera, el Senado aprobará el requerimiento de Ernesto Kreplak, pero antes se escucharán las distintas posiciones. Hay un preacuerdo para que durante el debate no suba la temperatura de los discursos.

La sesión se dará también tras la palabra de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien una semana después de la aparición del video de la reunión realizada en las oficinas del Banco Provincia -y hallado en una computadora de la AFI- negó que existiera una mesa judicial en territorio bonaerense. “Durante mi gobierno no existió ninguna mesa judicial, ni causas armadas a sindicalistas. Todos los que se dicen perseguidos fueron investigados por la Justicia sobre denuncias concretas. La mentira de la persecución no puede nunca tapar acciones mafiosas que están probadas”, dijo.

La ex gobernadora bonaerense y diputada nacional de Juntos por CABA, María Eugenia VIdal (foto: Franco Fafasuli)

La difusión del video generó un impacto político inmenso, al punto que hasta dirigentes del PRO, cuestionaron al ex ministro de trabajo por sus manifestaciones de fuerte impronta antisemita. “Más allá de lo político o de lo judicial, quiero expresar de manera enfática que esa palabra no tiene nada que ver con mi forma de pensar y de actuar”, afirmó Villegas, durante el breve contacto telefónico con Infobae.

El propio Allan había dado su consentimiento para que la Justicia ingrese a su despacho, sin embargo por procedimiento se requiere del aval de su compañeros del cuerpo legislativo. En Diputados, en tanto, la estrategia del Frente de Todos para llevar adelante un juicio político contra el Procurador Julio Conte Grand se complejiza. Es que el desde el bloque de Avanza Libertad, que se referencia en José Luis Espert, anunciaron que no acompañarán el pedido del oficialismo para iniciar un proceso de remoción del jefe de los fiscales por el mal ejercicio de sus funciones como funcionario público, ya que en el video se escucha a Villegas reconocer que una avanzada judicial contra Medina ya estaba chequeada “con el Juez y la Procuración”.

Este lunes se conoció que los diputados Guillermo Castello, Constanza Moragues y Nahuel Sotello, no darán sus votos para avanzar contra el juicio político a Conte Grand. El Frente de Todos necesita de 47 manos para iniciar la sesión . Tiene 43 propios, un aliado y cree contar con el acompañamiento de los dos unibloques de la Izquierda, que también piden la salida de Conte Grand, aunque con una postura muy crítica a la política judicial del oficialismo. Hoy por hoy le faltaría un voto.

Una vez que se inicia la sesión, se crea la comisión acusadora con cinco integrantes. Esa comisión eleva una acusación formal -si es que hallaran fundamentos contra el jefe de los fiscales- y luego el Senado resuelve. El mecanismo es complejo.

Además de Avanza Libertad, que denunció que el pedido de juicio político a Conte Grand constituye un claro embate a la institucionalidad y la seguridad jurídica, explicitando que no darán quórum, también se había conocido la semana pasada el rechazo del bloque Cambio Federal, que integran los diputados Walter Carusso y Martín Domínguez Yelpo; además claro del bloque de Juntos que integran, radicales, de la coalición cívica y del PRO. Entre todos suman 46 bancas.

Así, ni oficialismo ni oposición están en condición de reunir quórum. En el oficialismo no se dan por vencidos y por el contrario aseguran que ya están “más cerca” de conseguir las 47 voluntades para iniciar la sesión. Se precisan, la mitad más uno de la totalidad del cuerpo. Una vez que ello se consigue, se deben reunir como mínimo los dos tercios de los presentes para iniciar el tratamiento del expediente. Luego, el proyecto se vota con mayoría simple. Por eso una vez que el oficialismo tenga 47 voluntades y pueda darle curso al inicio de la sesión estaría más cerca de avanzar la remoción del jefe de los fiscales. La idea en el FdT es poder llegar a sesionar la semana que viene.

