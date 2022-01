Siguen las diferencias entre la UCR y el PRO por el apoyo político a las negociaciones del Gobierno con el FMI

Mauricio Macri y Gerardo Morales

“Hay algunos dentro de nuestro espacio que tienen la postura de que cuanto peor, mejor, que explote todo. Creo que la consigna de que explote todo termina perjudicando a la gente”. Lo dijo el presidente de la UCR, Gerardo Morales, al referirse a las diferencias internas en Juntos por el Cambio respecto del apoyo político a las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hay gente que profundiza la grieta, que hace negocio político con la grieta y eso no le sirve al país” , agregó el gobernador de Jujuy, que destacó: “Hay que hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo

En el entorno de Morales creen que el sector de “los halcones” del PRO apuesta a un endurecimiento ante el Gobierno para dificultar las tratativas con el Fondo , pero advierte que se debe llegar a un acuerdo porque si caemos en un default se perjudicarán todos los argentinos.

El líder de la UCR confirmó que el lunes o martes de la semana próxima se concretará la reunión de los gobernadores y los jefes de los bloques de JxC con el ministro Martín Guzmán para hablar sobre las negociaciones con el FMI, de la que también participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular de la bancada de diputados oficialistas, Máximo Kirchner.

En su reunión virtual del jueves pasado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidió concurrir al encuentro con el titular de Economía (había resuelto no ir a una primera reunión con los gobernadores), pero consideró que es “indispensable” que el Gobierno lleve “información concreta” sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome este cambio de crecimiento”.

Para Juntos por el Cambio es “importante” que el diálogo con Guzmán “se dé en el Congreso, contemplando a toda la representación parlamentaria”. La idea original de Alberto Fernández es que el encuentro se realice en el Ministerio de Economía, pero el lugar todavía no está confirmado y se está negociando.

Morales fue el dirigente opositor que el martes pasado destrabó la reunión con el ministro de Economía, luego de que él y los otros gobernadores de Juntos por el Cambio, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se negaron a participar del diálogo que el resto de los mandatarios provinciales tuvieron el miércoles en la Casa Rosada.

El titular de la UCR abrió fisuras internas en JxC con su postura ultradialoguista (llegó a hablar cinco veces en un día con el Presidente para solucionar el conflicto) y también por sus polémicas declaraciones en las que hizo una autocrítica en nombre de Cambiemos por el tema de la deuda: “Esta deuda la contrajimos nosotros, lo menos que tenemos que hacer es ir a escuchar”, dijo.

Desde el sector de Patricia Bullrich, la jefa del PRO, le respondieron con dureza. El diputado Waldo Wolff le aclaró en Twitter: “La deuda la contrajimos, estimado Gerardo Morales, para pagar la que dejaron. 3/4 de U$ (sic) se usaron para refinanciar a tasa menor del 14% que se le pagaba a Chávez. Es hija del déficit que siempre es récord en populismo. Dialogar no es ser funcional al relato”.

En términos más fuertes aún, el diputado Fernando Iglesias escribió en las redes sociales: “Desde el crédito del FMI (2018) hasta el final de mandato de Mauricio Macri, la deuda total bajó. Los fondos se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés. No “contrajimos la deuda”, ignorante. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo. Estudiá”.

Por eso, horas después, Morales se quejó de “esos halcones que siempre saltan a la yugular” y dijo algo que agravó la tensión generada en las filas opositoras: “Macri nos avisó minutos antes a la UCR y otras fuerzas que tenía casi un acuerdo con el FMI”.

Quienes lo conocen, aseguran que el gobernador de Jujuy asume errores del gobierno de Cambiemos, que integraba la UCR, en la negociación de la deuda contraída por entonces con el FMI, como lo dejó en evidencia en sus declaraciones, pero también es muy crítico del kirchnerismo: en la intimidad, dicen que lo considera responsable de lo que sucede en materia económica y que Alberto Fernández está generando el doble de deuda que la gestión de Mauricio Macri.

La fricciones en JxC derivaron en un cruce entre Morales y Bullrich en el Zoom de la Mesa Nacional del jueves pasado. Todo comenzó cuando la jefa del PRO le reprochó sus declaraciones sobre la deuda y su par de la UCR ratificó sus dichos, lo dio lugar a un intercambio de críticas por el Consenso Fiscal y y la “Gestapo” de la que habló Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal. Tuvo que intervenir Rodríguez Larreta para que la pelea no se profundizara.

Sobre el encuentro con Guzmán, Bullrich afirmó públicamente: “Lo que presentaron en la Casa de Gobierno fue un verdadero papelón porque no presentaron nada serio. La pregunta es qué va a pasar en marzo: ¿Nos vamos a default? Lo que yo pienso es que el Gobierno amaga con querer hacer algo que no quiere hacer. Está en un amague. ¿Nosotros vamos a ir detrás de ese amague? No, tenemos que decirles ‘señores, vengan y dígannos qué van a hacer’”.

Al mismo tiempo, relativizó las diferencias en Juntos por el Cambio sobre este tema: “Lo que hay es un debate respecto a cómo posicionarnos frente a determinados temas que el Gobierno plantea -sostuvo-. Hoy en día en el mundo que vivimos todo es público, nada es algo que uno puede decir ‘bueno, primero lo discutimos al interior y luego salimos hacia la población con un mensaje unificado’. Creo que lo que hemos logrado en cada circunstancia, más allá de que pueda trascender o no que hubo discusiones, es que las posiciones que finalmente se logran son unificadas”.

