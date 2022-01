Gerardo Morales ratificó que la deuda la contrajo Cambiemos y apuntó contra “los halcones que saltan a la yugular”

Mauricio Macri y Gerardo Morales

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, volvió a responsabilizar al gobierno de Mauricio Macri por contraer la deuda con el FMI al señalar que el ex presidente notificó “minutos antes” al radicalismo de que “tenía casi un acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y apuntó contra los “halcones que saltan a la yugular” dentro de Junto por el Cambio.

En un nuevo capítulo de una interna opositora cada día más tensa, el mandatario provincial volvió a mostrarse crítico con la postura que asume un sector de la dirigencia de Juntos por el Cambio en relación a las negociaciones entre el Gobierno y el FMI.

“No sé por qué se agravian algunos colegas de Juntos por el Cambio sobre lo que es una realidad que además conoce todo el país. Que yo recuerde, el ex presidente Macri nos notificó minutos antes que hacía la conferencia para anunciar que iniciaban o tenían casi un acuerdo con el FMI, al radicalismo y a las otras fuerzas políticas ”, recordó Morales, en referencia a las críticas que hace la oposición a las instancias de diálogo que promueve la Casa Rosada.

En diálogo a radio Continental, Gerardo Morales retrucó: “No me parece que Juntos por el Cambio tenga que encarar un proceso de cara a 2023 intentando ser alternativa de gobierno metiendo la basura abajo de la alfombra, escondiendo o negando realidades ”.

“Lo primero que tenemos que hacer es poner los pies sobre la tierra y reconocer que, como en todo gobierno, se hacen las cosas bien y mal. Para todos esos halcones que siempre saltan a la yugular”, lanzó.

El gobernador Gerardo Morales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a los mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza)

En la misma línea, el gobernador jujeño remarcó: “El tema de la deuda nos corta transversalmente a todos. Acá ninguna fuerza política puede excusarse de haber tenido responsabilidad. Creo que hay una responsabilidad fundamental del peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo y el PRO”. Sin embargo, insistió: “Que yo sepa, quienes acudimos al Fondo Monetario fue nuestra gestión de gobierno”.

Acerca de la ausencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la reunión de este miércoles con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el mandatario radical confirmó que el dirigente del PRO va a participar en la próxima reunión entre Guzmán y Juntos por el Cambio, y le reconoció su rol: “ Horacio ha tenido una actitud muy responsable en este tema, no es de las personas que están tirando del mantel para que todo se caiga ”.

“La mayoría de Juntos por el Cambio estamos convencidos -continuó- de que es vital un acuerdo con el FMI, porque de entrar en default vamos a pagar las consecuencias todo el pueblo argentino”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en la presentación de ayer junto a los gobernadores

Por lo tanto, Morales evaluó que “lo que tiene que imperar ahora es el diálogo y la institucionalidad” y se expresó de manera crítica por las gestiones que viene realizando el presidente Alberto Fernández con la negociación de la deuda externa, al asegurar que “hasta acá no tiene un plan”.

“Es muy preocupante que no haya un plan y que se vean las propuestas de medidas aisladas. No hemos visto que haya un acercamiento o un OK de nada del Fondo Monetario Internacional, porque no hay todavía una presentación en concreto”, resaltó Morales.

Y concluyó: “En estos temas de alto calibre institucional hay que buscar el diálogo serio y no caer en la grieta a la que nos llevan los halcones de un lado y del otro”.

