Axel Kicillof le sugirió a Martín Guzmán “revisar la estrategia” de la negociación con el Fondo Monetario Internacional

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que “un crédito excepcional, fallido y fracasado, una bomba atómica, necesita soluciones excepcionales” y criticó la dureza en los planteos del FMI que pueden conducir “a un mismo tipo de fracaso” que el programa firmado por el gobierno de Cambiemos. También aseguró que el Gobierno debería revisar su estrategia.

Al exponer en el encuentro de gobernadores con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, el gobernador también cuestionó a la oposición al reclamar que “lo mínimo que se puede esperar es que contribuyan a solucionar el problema que provocaron”.

“Hoy, después de tirar la piedra esconden la mano. Y me temo que estén planificando no acompañar ningún tipo de acuerdo” , disparó Kicillof. Y agregó: “Algunos de los responsables están ausentes en esta mesa, donde estamos tratando de solucionar los problemas que generaron”, en relación al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió no asistir y tampoco envió a un representante.

Luego criticó a los sectores de la oposición que insisten en que el único ámbito para debatir el acuerdo con el FMI es el Congreso y recordó que el préstamo récord que el organismo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri “no pasó por el Congreso”.

Sin embargo, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner también dejó entrever algunas dudas sobre las negociaciones y le preguntó a Guzmán si los países que hasta el momento demoraron el acuerdo tienen capacidad para vetarlo.

“Por eso creo que la cuestión geopolítica es importantísima en esto. Es muy compleja la situación, se hizo un gran trabajo para lograr un acuerdo en plazos más largos, cosa que el FMI aún no acepta. Sin sobretasas, cosa que el FMI aún no acepta, ninguna novedad. Y además nos piden ajuste”.

Alberto Fernández

Y concluyó con una advertencia: “ En ese sentido, cabe revisar la estrategia si este es el cuadro. En qué casillero estamos hoy para obtener lo que vos decías, Alberto, el mejor acuerdo posible que nos permita crecer, redistribuir y salir no solo de la pandemia, sino de los cuatro años de crisis anteriores”.

Tras la ronda de preguntas y exposiciones de los mandatarios provinciales, Guzmán se tomó un minuto para contestarle a Kicillof sobre “el punto particular de la estrategia”. “Hay que entender cómo funcionan las relaciones de poder y diseñar una estrategia que sea la más efectiva dentro del cuadro de relaciones de poder. Los rivales juegan, esa es la situación que se vive” , señaló el ministro de Economía y planteó que la Argentina fue puesta en una posición de debilidad cuando acudió al Fondo en 2018.

Y concluyó: “Nosotros buscamos ir construyendo fortaleza. A veces las cosas se alargan, justamente porque hay relaciones de poder que son, para una nación que acude al FMI, adversas. Las naciones avanzadas, fuertes, no acuden al FMI. Es ese el campo en el que toca negociar. Vos de eso conocés, porque has participado en negociaciones. Nosotros estamos dando pasos muy importantes, para potenciarlos requiere poder tener un mayor apoyo de todo el arco dirigencial y que la Argentina funcione como un Estado nación más fuerte. Y hay que estar a la altura de las circunstancias y actuar con responsabilidad, entendiendo qué implica para toda nuestra población lidiar con esta deuda de alrededor de 45 mil millones de dólares con el FMI”.

