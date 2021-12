Alberto Fernández recibirá el Año Nuevo en la residencia de Chapadmalal junto a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández y Fabiola Yañez -Encuentro Federal del Plan de los 1000 días

El presidente Alberto Fernández viajó este mediodía en avión junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, al complejo presidencial ubicado en Chapadmalal, 23 kilómetros al sur de Mar del Plata, donde ambos recibirán el Año Nuevo. Permanecerán allí hasta el domingo y el lunes el jefe de Estado retomará su agenda habitual en la Rosada ya que anunció que no se tomará vacaciones por el momento.

De esta manera la pareja repetirá la rutina que había cumplido en la reciente Navidad, cuando permanecieron durante el fin de semana en la ciudad balnearia. Yáñez se encuentra embarazada del primer hijo que tendrá la pareja, con fecha probable de parto para el mes de abril.

“Muy bien, muy feliz, siempre que uno va a traer una vida al mundo está feliz. Esperamos que nuestro hijo nazca entre el 10 y el 20 de abril, pero con que sea ariano alcanza”, manifestó el presidente el martes en un brindis que hizo al mediodía con los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El complejo de Chapadmalal, donde el presidente y su pareja, Fabiola Yañez, permanecerán el fin de semana.

En su arribo a Mar del Plata el Presidente se encontró con una protesta de vecinos que se congregaron frente a la residencia que inaugurara Juan Domingo Perón en 1947. Reclamaban por la decisión gubernamental que se publicó este jueves en el Boletín Oficial donde a través de la Resolución 436/2021 se autoriza a la empresa noruega Equinor a la explotación petrolera en tres áreas frente a las costas de la ciudad.

Más allá de esas manifestaciones, el Presidente retomará sus actividades este lunes. En agosto, en medio de una visita a la provincia de San Juan donde inauguró obras, había dicho que desde su asunción el 10 de diciembre de 2019 no se había tomado ni “un día de vacaciones”.

“Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana”, dijo en esa oportunidad.

El 24 de diciembre por la noche Alberto Fernández retomó una antigua costumbre presidencial y grabó un mensaje navideño que se emitió por cadena nacional en el que repasó su gestión y dejó sus deseos para el nuevo año.

El jefe de Estado pidió que el 2022 encuentre a los ciudadanos “más unidos y fuertes” y “empujando para el mismo lado”.

“Necesitamos juntar manos, esfuerzos, talentos y recursos. La Argentina se merece que, desde la política y la sociedad, centremos todos nuestros esfuerzos en la recuperación económica para que salgan de la pobreza quienes hoy han caído en ella y para que todos y todas encuentren un empleo que les devuelva el derecho que tiene todo el que trabaja”, expresó.

En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a El Calafate, en Santa Cruz, a la ciudad que define como su lugar en el mundo, también para pasar allí el fin de año y el comienzo de 2022.

SEGUIR LEYENDO