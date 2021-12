Fabiola Yañez donó sillas de ruedas a personas con discapacidad

Fabiola Yañez (Franco Fafasuli)

La primera dama Fabiola Yáñez encabezó este miércoles la entrega de 60 sillas de ruedas a niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos con discapacidad en contexto de vulnerabilidad, en medio de las celebraciones por fin de año.

Según informaron, esta entrega fue parte de las primeras de las 600 sillas que serán entregadas durante el 2022.

Yáñez mantiene un buen vínculo con la organización Walkabout del Reino Unido, que proporciona sillas de ruedas y rehabilitación en el mundo, y también financia la investigación para encontrar una cura para la parálisis.

Por su parte, la ONG CILSA cuenta con un Programa de Entrega de Elementos Ortopédicos a nivel nacional, que organizó la gestión y logística para que llegaran al Complejo Polideportivo de la organización en el barrio Varadero Sarsotti donde se hizo efectiva la donación.

Las 60 sillas de ruedas que hizo entrega la primera dama

“La silla de ruedas me sirve para salir, me dio un aliciente para no quebrantarme. Eso fue lo que me cambió la vida, poder decir: ' Quiero comprar algo para mi nieto y voy a comprarlo yo’”, expresó María Teresa, una de las beneficiarias de la iniciativa.

Estas fueron las primeras 60 sillas de 600 que serán entregadas el próximo año para promover en el país la igualdad de oportunidades en el desarrollo.

No es la primera vez que la primera dama encabeza este tipo de actividades, a principios del mes de diciembre organizó un cierre de año especial para mil chicas y chicos de la red de comedores de todo el país que acompaña en una fundación de la que es presidenta honoraria, invitándolos a disfrutar una tarde en el parque temático Tecnópolis.

La fundación acercó la propuesta a las familias asistentes de la red de comedores que la institución viene acompañando con equipamiento en sus cocinas y capacitaciones educativas.

Durante el evento, Fabiola Yañez y los chicos visitaron cinco espacios lúdicos de Tecnópolis: Tierra de dinos, Bichos, Mocap, el avión de Aerolíneas Argentinas y MEW. Según se informó oficialmente, las chicas y chicos fueron acompañados y disfrutaron de clowns, malabaristas y artistas itinerantes, merendaron juntos y bailaron con el show del Sapo Pepe y de Topa.

Asimismo, recibieron una mochila con elementos para festejar la Navidad en familia y útiles escolares para el comienzo de clases 2022. Antes de eso, la Primera Dama -que ya superó la vigésima semana de embarazo sin complicaciones- había asistido al parque para ultimar los preparativos junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer y la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt.

