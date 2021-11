Fabiola Yáñez recibió la segunda dosis de la vacuna y se encuentra “en excelente estado”

La Primera Dama había recibido la primera dosis el 12 de octubre

Este miércoles, Fabiola Yañez, que cursa un embarazo de 16 semanas, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y así completó su esquema de inmunización. Además, aseguraron que la Primera Dama se “encuentra en excelente estado de salud”.

“Se informa que la señora Fabiola Yañez cursa la semana DIECISEIS (16) de embarazo. En el día de la fecha recibió de acuerdo a lo estipulado la segunda dosis de la vacuna para COVID-19 habiendo completado el esquema previsto. Se comunica, además, que se encuentra en excelente estado de salud. Informaremos en forma continua la evolución del mencionado embarazo” , manifestó el breve comunicado firmado por Federico Saavedra, el director de la Unidad Médica Presidencial.

Yañez había recibido la primera dosis el 12 de octubre pasado por prescripción médica, tras cumplir la decimosegunda semana de embarazo. “Se comunica que la primera dama se encuentra en excelente estado de salud”, precisó el comunicado emitido en ese momento por Saavedra.

“Se informa que la señora Fabiola Yañez luego de haber llegado a la semana doce (12) de su embarazo, en el día de la fecha recibió, por indicación médica, la primera dosis de la vacuna para COVID-19″, comentó el documento en un principio. “Informaré permanentemente sobre la evolución del mencionado embarazo”, concluyó el director de la Unidad Médica Presidencial.

La vacunación de la Primera Dama se registró apenas 19 días después de que se anunciara oficialmente su embarazo. Aquel día, el 23 de septiembre pasado, la noticia se dio a conocer también por medio de un comunicado emitido por la Unidad Médica Presidencial.

Recientemente, la Primera Dama acompañó a Alberto Fernández por su gira europea

El Gobierno hizo el anuncio cuando Yañez se encontraba cursando la décima semana de embarazo. Semanas antes de la confirmación, habían comenzado a circular fotos de Yáñez, durante un acto, en la que parecía estar embarazada. Fue entonces cuando los rumores se intensificaron. En la Casa Rosada, por aquellos días, no confirmaron ni desmintieron la noticia durante varias semanas. Sin embargo, el rumor comenzó a crecer hasta llegar ese jueves, en que el embarazo de terminó por confirmar, de manera oficial, desde Presidencia.

Justamente un mes atrás, durante una entrevista radial, el Jefe de Estado se había referido a los rumores sobre el embarazo. “Yo fui papá hace dos meses. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa, pero a veces no se duerme. Si usted quiere la contesta, si no, no. La pregunta es: ¿Usted está preparado?”, indagó el periodista Pablo Duggan.

Entonces, Alberto Fernández bromeó: “Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo, te aclaro, si es esa la pregunta. Hoy me desperté, eran las 6 de la mañana, escuché lo que estaban anunciando y le escribí al “Gato” -apodo del periodista Gustavo Sylvestre-. “¿Están en el Centro Cultural? Por ahí paso”, le dije. Fijate la hora, no hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma”.

Ante la gambeta elegante, Duggan insistió: “¿Pero va a haber novedades por ahí?”. “No sabemos, esperemos, esperemos”, reaccionó Fernández.

