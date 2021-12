Catamarca cobrará el tratamiento y la internación por COVID-19 a quienes no se hayan vacunado

Catamarca dejará de subsidiar la atención médica por COVID-19 a aquellas personas que no estén vacunadas (EFE)

En medio de la tercera ola de coronavirus en el país, la provincia de Catamarca avanzó con la decisión de cobrarle los gastos del tratamiento y la internación por COVID-19 a aquellas personas que no estén vacunas. La medida fue oficializada por el gobernador Raúl Jalil, a través del Decreto 3.095 publicado el martes.

“En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan o no tengan obra social. Lo que vamos a evaluar es que los que tengan y no se vacunen, deban pagar a través de la obra social”, había anticipado el mandatario provincial, la semana pasada.

Finalmente, tras estudiar la posibilidad ayer se confirmó la decisión y de esta forma quedan “exceptuados de los beneficios del régimen ‘Prestaciones Médicas - Especial COVID-19′ y del régimen de ‘Cobertura Co-Seguro Módulos COVID-19′”, creados en la primera etapa de la pandemia, todas aquellas personas “que no tengan el esquema completo de vacunación contra coronavirus” .

En efecto, los que contraigan la enfermedad sin estar vacunados deberán hacerse cargo de los costos del tratamiento en el sistema público de salud de Catamarca, sin contar con el subsidio del Estado.

No obstante, la provincia aclaró que “aquellas personas que demuestren que la falta de vacunación contra el COVID-19 obedece a razones médicas y/o de fuerza mayor debidamente acreditada no serán alcanzadas por la excepción dispuesta en el presente decreto” .

Jalil contó días atrás que la idea surgió en una reunión con los sindicatos de la salud. “Hay que convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar”, había remarcado el gobernador, quien destacó que alrededor del 90% de la población está vacunada.

“Las personas que no están vacunadas, tienen tres veces más de posibilidades de ingresar y ocupar el sistema de salud”, justificó.

A la vez, la ministra de Salud de Catamarca, Manuela Ávila, mostró su preocupación por ese porcentaje de la población que aún no recibió ninguna de las dosis de la vacuna contra el virus. ”En la provincia estamos en un 89% de personas vacunadas con el esquema completo; sin embargo, no me preocupan los vacunados, me preocupa un 10 % de la población que no ha recibido ninguna de dosis”, indicó la funcionaria provincial que también firmó el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial.

Desde el Comité Operativo de Emergencia informaron que hasta el lunes el Ministerio de Salud aplicó un total de 734.054 vacunas y que las mismas fueron inoculadas a 388.414 personas.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

Además, con el objetivo de fomentar que las personas reciban el inoculante contra el coronavirus, el gobernador de Catamarca respaldó la aplicación del pase sanitario que empezará a regir a nivel nacional desde el 1 de enero de 2022.

”Tenerlo es muy importante. Los privados, la gente que trabaja en los hoteles por ejemplo, también se tienen que hacer responsables del uso del pase sanitario. Los que más se ven afectados son los trabajadores de la sanidad”, comentó.

“La idea es que haya responsabilidad en el sector privado del control de la vacunación. Ya hay empresas internacionales que no permiten trabajar a los empleados que no estén vacunados”, completó.

Debido al aumento de contagios, ayer la provincia determinó la suspensión de eventos masivos y restricciones al horario de circulación

“La velocidad del contagio registrado nos hace pensar que de continuar de esta manera podemos ascender a 1.000 o 1.500 casos activos en los próximos días, y por eso la necesidad de las medidas”, justificó la ministra de Salud.

Ante esta situación el Poder Ejecutivo Provincial emitió un decreto por el que disponen retomar la restricción de circulación en todo el territorio provincial entre las 3.30 y las 6, todos los días , exceptuando a quienes estén debidamente habilitados para trabajar en esa franja horaria”.

Las provincias buscan motivar la vacunación contra el COVID (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Además desde este miércoles y hasta el 9 de enero inclusive, todas las actividades de gran exposición o eventos masivos que superen las 300 personas al aire libre y en espacios cerrados públicos o privados, como “recitales, festivales, conciertos, boliches, bailes o eventos recreativos en lugares eventuales o extraordinarios” quedarán suspendidas.

Entre esas fechas determinadas actividades podrán funcionar hasta las 3 de la mañana con aforo limitado. Esta medida funciona para bares, restaurantes, locales gastronómicos y afines con o sin espectáculos con un aforo del 70% en espacios cerrados y un aforo del 100% en espacios abiertos; salones de eventos debidamente habilitados con un aforo del 50% en espacios cerrados y un aforo del 70% en espacios abiertos, y hasta un máximo de 200 personas.

