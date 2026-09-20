En Avellaneda, Kicillof mostró su construcción federal y fortalece su candidatura con miras a la negociación del peronismo

plenario federan Avellaneda cierre

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“No me interesa una construcción a control remoto”. La frase de Kicillof fue un mensaje directo a la discusión interna del peronismo y fue una de las que se destacaron del acto que cerró este sábado en Avellaneda. Con el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cimentó lo que será su candidatura nacional. Una candidatura que no anunciará, pero que dejará andar. Lo explicó un ministro bonaerense al salir de una de las diez carpas temáticas que formaron parte del plenario previo al acto de cierre en el municipio gobernado por Jorge Ferraresi. El mismo funcionario que apuesta plenamente al mandatario provincial fue contundente: “Está claro después de esto por dónde sigue el curso del movimiento nacional”.

Otro ministro planteó que “Axel ya demostró que puede gobernar con todos adentro”. El posicionamiento evoca la composición del gabinete bonaerense que, pese a la tensión y el ruido interno, cuenta con funcionarios que se reconocen conducidos políticamente tanto por Kicillof, como por Cristina Kirchner o Sergio Massa: fue un mensaje al resto de los sectores del peronismo. Muchos dirigentes que pasaron por Avellaneda coincidieron en que Kicillof tiene que ir al frente de esa construcción. En el escenario, el mandatario provincial planteó que “una alternativa nacional no se construye desde una oficina, por eso venimos recorriendo las provincias”. Otra señal de cómo debe pararse el peronismo con vistas a la elección del año que viene. Hubo varias referencias en este sentido: qué tiene que hacer la oposición.

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Entre los dirigentes de otras provincias había intendentas y legisaldoras de distintas regiones (AG La Plata)

Aún hay muchos ítems por enfrentar. Las PASO, por ejemplo, son uno de ellos. El clima que sobrevoló en Avellaneda es que el MDF no le escaparía a una primaria. Incluso, en caso de que sea posible, contra Cristina Kirchner. En su discurso, el gobernador defendió su presidencia y dijo que la jefa del Partido Justicialista “está injustamente detenida”. Fue la única mención directa. También sostuvo que la construcción “de una alternativa mejor para todos los argentinos no puede estar basada en el odio ni en la nostalgia”, y que “no alcanza con repetir una experiencia”.

A la misma hora, en el plenario de Juventud del Frente Renovador, hacía su aparición Sergio Massa. El ex ministro de Economía, que no descarta estar en una PASO dentro del peronismo, dijo que “se viene una etapa de renovación en el peronismo y llegó la hora de tomar el bastón de mariscal y de hacerse protagonistas”, también que “no se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó”. “Llegó el momento de armar algo en conjunto”, concluyó.

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Sergio Massa participó del encuentro de la juventud del Frente Renovador en la Facultad de Derecho de la UBA (Frente Renovador)

La organización del acto de este sábado en Avellaneda estuvo atenta a destacar el componente federal del encuentro. El presidente de un PJ local aseguró que había intendentes de distintas provincias. “La persona que hoy está en primera línea contra Milei es Axel”, aseguró el intendente de Río Grande, Martín Pérez. “Nosotros estamos acompañando ese proceso y estamos tratando de hacer toda la fuerza posible para que se comprenda que tenemos que salir de una lógica muy bonaerense”.

De Tierra del Fuego al norte del país hubo presencia, según remarcó la estructura del MDF, de militancia orgánica. “Nos avisaban que venían en dos o tres autos”, se entusiasmaba un ministro de peso en la tarde del sábado. Sin embargo, el paso por Misiones semanas atrás dejó sus frutos. Según supo Infobae de uno de los armadores de Kicillof, el gobernador Hugo Passalacqua, puso dos colectivos a disposición. El enviado oficial del mandatario mesopotámico fue Juan “Chun” Barreto, titular de Energía Misiones y exintendente de Montecarlo. En lo que respecta a PBA, la estructura a disposición para el acto fue total. Intendentes, organizaciones sociales y sindicales hicieron su parte.

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Kicillof está convencido de su candidatura, pero también de que no es el momento de anunciarla. Seguirá visitando provincias. Lo planteó este sábado. “Vamos a seguir recorriendo la Argentina, vamos a seguir conversando con todos. La solución verdadera es una alternativa nacional que construya un proyecto de país”, esbozó. En distintos pasajes la gente le coreó “Axel presidente”.

Kicillof con la vicegobernadora, Verónica Magario (AG La Plata)

El desafío por delante es, primero, salir de la lógica bonaerense. Algo que demandan los intendentes y dirigentes del país que ya juegan dentro del MDF, aunque coyunturalmente les es difícil esquivarlo.

Los intendentes de Buenos Aires estuvieron sobre el escenario. “Vengo a acompañar a Axel Kicillof porque es quien puede encabezar la construcción de una alternativa nacional para recuperar la Argentina”, dijo, por ejemplo, el gesellino Gustavo Barrera. A excepción de Fernando Espinoza (La Matanza), que estuvo ubicado a un costado del atril desde el que hablaron Kicillof y Ferraresi —que era el anfitrión y por eso hizo de orador—, el resto de los intendentes y funcionarios bonaerenses se pararon más bien lejos. Cercanos a Kicillof estuvieron dirigentes del interior del país, además de la vicegobernadora, Verónica Magario, que ingresó al escenario junto con el gobernador. “La idea fue que se rodee de gente de otras provincias”, dijo el intendente de un municipio de peso del conurbano.

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Esta semana que inicia, el gobernador buscará escaparse del ruido doméstico que desatará en las próximas horas el acto que lo dejó en las puertas de su candidatura nacional y partirá rumbo a Nueva York. Cinco días para buscar respaldo internacional: está delineado compartir actividad con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y, lo que genera más interés propio aunque menor reverberancia, una reunión con fondos tenedores de la deuda bonaerense.

plenario federal Avellaneda

“No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”, fue otro momento de aplausos. Kicillof dijo que había 30 mil personas en la sede de la UTN en Villa Domínico, Avellaneda.

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Uno de los dirigentes de confianza del gobernador planteó tras el acto que “la idea” es que haya “unidad” dentro del peronismo, que esa unidad tiene que ser mediante una PASO, pero que no descartaba que “cada cual vaya por su lado”. Eso, admitió, “sería entregarle la reelección a Milei”. En algún momento, pese a que el mandatario haya planteado que la mayoría necesaria para construir una alternativa “no va a surgir de una negociación secreta, de un acuerdo de la cúpula, ni de una rosca de espaldas a la sociedad”, los distintos sectores del peronismo tendrán que sentarse. Cuando eso suceda, el MDF pondrá sobre la mesa su armado nacional y la foto de este sábado.