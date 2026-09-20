Política

¿Puede revivir JxC en 2027? La aparición de nuevos candidatos, los posibles aliados y el futuro de las PASO

El lanzamiento de Ernesto Sanz a la presidencia reflotó la discusión sobre la posibilidad de construir una alternativa electoral a Javier Milei y al peronismo. La posición de los gobernadores sobre la suspensión de las primarias

Ilustración en acuarela de tres hombres de pie en un patio con arcos, árboles y plantas en macetas.
Con diferencias, Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz y Hernán Lacunza buscan armar una alternativa electoral para 2027
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El sorpresivo lanzamiento presidencial de Ernesto Sanz reavivó el sueño de construir una alternativa electoral para 2027, por fuera de la polarización que imponen el peronismo y La Libertad Avanza. Incluso, según pudo reconstruir Infobae, son varios los nombres que suenan para suceder a Javier Milei en representación de un espacio de centro. Sin embargo, el proyecto choca con los intereses y necesidades de los dirigentes del PRO y la UCR que gestionan y buscan acuerdos con el Gobierno para retener sus territorios.

El anuncio de Sanz durante la entrevista con Luis Novaresio en A24 esconde, en realidad, su intención de revivir Juntos por el Cambio con nuevos aliados. En el entorno del ex senador radical están convencidos de que existe una “necesidad de representación” en la sociedad. Una mirada que coincide con el último estudio de Poliarquía, que asegura que hay un nivel de desencanto similar al que sucedía en 2023. Es decir, que Milei no logró satisfacer ese vacío de representación en un contexto de hartazgo con la política.

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Ese panorama, según el mismo estudio, plantea un riesgo de fragmentación para la elección del año que viene. Es por eso que Sanz, junto con un sector del PRO, cree que una alianza con la Coalición Cívica y el Socialismo puede hacer pie en medio de la polarización y forzar el balotaje. En una segunda vuelta, este espacio de centro, entienden, podría replicar el acuerdo de Patricia Bullrich-Luis Petri con Milei, pero con condiciones de cogobierno. “Tampoco estamos convencidos de que Milei va a ser el que más votos saque”, aclararon a este medio quienes creen que se puede lograr una síntesis.

Ernesto Sanz junto a Elisa Carrió y Mauricio Macri fundaron Cambiemos, que venció al kirchnerismo en 2015
Ernesto Sanz junto a Elisa Carrió y Mauricio Macri fundaron Cambiemos, que venció al kirchnerismo en 2015

¿Sanz sería candidato a presidente? Quienes lo conocen aseguran que sus declaraciones tienen que ver con su estrategia. Efectivamente, cree que la UCR tiene que tener un candidato a presidente, pero también conversa con Hernán Lacunza, quien se lanzó como postulante del PRO. El problema es que, a las pocas semanas de su lanzamiento, sus aliados amarillos crearon una mesa de trabajo con La Libertad Avanza para avanzar en un acuerdo electoral que involucra al territorio porteño y bonaerense. El ex ministro de Economía evita hablar de alianzas. Dice que son temas para tratar más adelante y prefiere enfocar su estrategia en mostrarse presidenciable.

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El sueño de una avenida del medio también es compartido por peronistas. El que alza la voz es Miguel Ángel Pichetto. “Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con el Gobierno”, dijo durante un encuentro organizado por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

No es la primera vez que Miguel Ángel Pichetto busca una alternativa de centro. En 2018 lanzó Alternativa Federal con Sergio Massa, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey
No es la primera vez que Miguel Ángel Pichetto busca una alternativa de centro. En 2018 lanzó Alternativa Federal con Sergio Massa, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey

Sin embargo, hasta el momento no hubo comunicación entre los exaliados de Cambiemos y el peronismo. La Coalición Cívica y el Socialismo mantienen silencio. Para sumar más complejidad, entre los gobernadores radicales está la decisión de, tarde o temprano, apoyar al Gobierno con la suspensión de las PASO. Las primarias serían una herramienta crucial para que este posible espacio de centro dirima liderazgos, pero para los mandatarios implica una instancia para que el PJ se ordene a nivel nacional.

Los gobernadores radicales ya le habrían comunicado al ministro Diego Santilli su apoyo para suspender las PASO. Creen que también los beneficiará que haya una distancia entre las elecciones provinciales, que se espera que en su mayoría se desdoblen, y las nacionales. Hasta deslizan los mismos fundamentos que la Casa Rosada: pocas veces se usan y suponen un gasto innecesario. Por estas horas, la demora en la reforma electoral responde más a una interna propia dentro de La Libertad Avanza, donde varios responsabilizan a Patricia Bullrich.

¿Hay más candidatos a presidente dentro de la UCR?

UCR Comité gobernadores
La última foto de unidad de los gobernadores radicales. Se espera otra para el mes de octubre

Las autoridades partidarias nacionales y locales repiten al unísono que están trabajando para reconstruir un partido y para avanzar en una alternativa electoral. Son los mismos que comulgan con la idea que planteó Sanz sobre la estrategia electoral que debe impulsar el partido centenario, pero con diferencias. Por ejemplo, el sector que responde a Martín Lousteau coincide en que debe existir una alternativa, pero con otro perfil, más combativo. “Hay que discutirle el modelo a Milei”, explican.

La aclaración va dirigida a los radicales que defienden ciertas políticas del Gobierno y buscan un perfil de oposición constructiva. “¿Cómo le explicamos al votante que sostenemos a este Gobierno pero no lo vemos bien? Es esquizofrénico”, apuntan. El análisis proviene del radicalismo porteño, que mantiene fuertes diferencias con Sanz, aunque coincide en la necesidad de superar la polarización. Es para lo que trabajan en la ciudad de Buenos Aires ante el inminente acuerdo entre Jorge Macri y La Libertad Avanza. ¿Lousteau sigue con el objetivo de arrebatarle el bastión al PRO? “No hay que descartarlo para ninguna carrera, ni siquiera para la presidencial”, respondieron en su entorno.

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