Facundo Manes rechazó las reelecciones indefinidas: “La alternancia en el poder es una premisa institucional que sana, oxigena y jerarquiza a la democracia”

La discusión por las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires sigue generando controversias en propios y ajenos. Hay 96 intendentes de los 134 que tiene la provincia que, de no haber cambios en la norma, no podría volver a competir como jefes de comunales.

Sin embargo, la estrategia de un poco más de una veintena de jefes comunales de pedir licencia unos días antes de cumplir el 50% del mandato cambió el tablero en el que se estaba jugando, y los que de alguna manera habían aceptado la idea de “dos mandatos y al llano” empezaron a quejarse.

Radicales, peronistas y del PRO se cruzaron acusaciones mientras, también, radicales, peronistas y del PRO analizaban la forma de poder ser reelectos. En este contexto, uno de los hombres más importantes de la política provincial de Juntos por el Cambio y que se había mantenido en silencio definió el modelo por donde va a ir la coalición.

“Sobre las reelecciones indefinidas en primer lugar, pienso que la alternancia en el poder es una premisa institucional que sana, oxigena y jerarquiza la democracia”, dijo el diputado radical Facundo Manes.

En conversación con Infobae el legislador señaló que “también es verdad que por lo que pude leer y asesorarme, la reglamentación de la ley en la provincia tenía una ventana que estaba siendo usada para esquivar el espíritu que esa ley tenía, un clásico de la viveza criolla que explica la causa de muchos de nuestros problemas”.

De esta manera Manes se planta en un punto intermedio entre los intendentes que buscan la re re elección y aquellos que señalan al “kirchnerismo” como el culpable de esto y camina hacia una solución intermedia. “Entiendo que se han presentado alternativas para subsanar estos errores que la ley puede tener y así garantizar lo que todos esperamos: una democracia fuerte que garantice alternancia y dé previsibilidad”.

El neuro especialista hace referencia a uno de los proyectos que surgió del sector que lo acompañó a él en la interna contra Diego Santilli por el cual se toman el período de gestión que comenzó en 2019 como el primero -y no el del 2015- pero también se buscarán otras restricciones como, por ejemplo, prohibir los pedidos de licencias o presentarse como primer candidato a concejal. “Lo de las licencias para que no se contabilice el mandato fue una avivada y frente a esto lo que queremos es que no se presenten al Concejo Deliberante y que renuncien para ser el Jefe de Gabinete de la municipalidad y mantener todo el control”, explicó a este medio uno de los autores en las “sombras” del proyecto de la oposición.

Roberto Almeida

El otro sector radical que se mostró contrario a las reelecciones indefinidas fue el Evolución Radical que conduce Martín Lousteau. “Evolución Radical reafirma su enérgico rechazo a las normas que permiten las re-reelecciones. Los muchos intendentes cordobeses referenciados en este espacio ya se han manifestado públicamente en ocasión del reciente debate en dicha provincia. Ahora esa discusión está teniendo lugar en la provincia de Buenos Aires. Cómo lo han expresado nuestros dirigentes bonaerenses, el límite a la reelección de jefes comunales es una discusión saldada”.

La realidad es que los intendentes de Evolución no están hoy dentro del grupo de los que se verían imposibilitados y, al igual que sucede con el PRO, hay muchos dirigentes de los denominados “sin tierra” que están esperando el 2023 para poder dar el primer paso en un cargo ejecutivo que son las intendencias. “SI siguen las reelecciones, los sin tierra no acceden más”, graficó una fuente bonaerense.

