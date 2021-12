El Gobierno avanzará con la construcción de un buque polar: qué pasará con el rompehielos Irízar

El rompehielos ARA Almirante Irízar (Gustavo Gavotti)

El Gobierno Nacional avanzará con la construcción de un buque polar para la Armada Argentina. La iniciativa fue confirmada a través de la Decisión Administrativa 1269/2021 del Ministerio de Defensa, publicada este martes en el Boletín Oficial. En efecto, el Poder Ejecutivo tramitó la contratación directa entre la mencionada cartera y los Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I.y N. (Tandanor) para “el desarrollo de la ingeniería básica y plan de construcción” de la nave para la Armada.

De acuerdo al convenio suscrito el pasado 4 de noviembre, el monto total de la construcción del buque será de $63.525.000 y de 6.917.812 de euros. “El presente proyecto contribuirá al sostenimiento logístico del programa Antártico, de vital importancia para el desarrollo de los intereses de la Nación en el Continente Antártico” , justificó el Gobierno al momento de aprobar el contrato administrativo que fue firmado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

En una entrevista que brindó a DEF, el pasado fin de semana, el titular de la cartera indicó que se estaba avanzando con el proyecto del buque polar como parte de “un acuerdo con Finlandia”. “La ingeniería viene de la firma finlandesa Aker Arctic. Eso está en el FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), se va a hacer todo acá, con ingeniería de ello”, explicó el ministro.

Además, Taiana justificó la construcción del nuevo buque polar debido a la situación del rompehielos Irízar: “¿Necesitamos un buque polar? Sí. Antes no lo necesitábamos por dos razones: primero porque había menos actividad en la Antártida y porque el Irízar es un rompehielos muy particular, es casi un carguero. Ahora, después de la reparación, tiene más lugar para el área científica y va a contar con laboratorios. Uno de los convenios que tenemos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología es para poder contar con el equipamiento de los laboratorios del Irízar; con ello va a tener la capacidad de hacer pruebas a bordo que van a agilizar el desarrollo. Claro, eso le resta capacidad de transporte”.

Jorge Taiana, ministro de Defensa (Crédito: Fernando Calzada)

La iniciativa también forma parte del desafío que se planteó el funcionario para su cartera: “Una actualización, modernización y revitalización de los conceptos de la defensa en Argentina”. “Considero que la estructura de defensa y de las Fuerzas Armadas es un elemento muy importante para el desarrollo de un país soberano. Yo no soy de los que creen que puede haber países sin Fuerzas Armadas y con guardias nacionales. Algunos países construyeron ese modelo, pero no son, por ejemplo, el octavo país en territorio del mundo, ni bicontinentales, como Argentina. Por extensión, por importancia, por la trascendencia de sus riquezas, su ubicación estratégica y por su propia historia, Argentina es un país que debe tener Fuerzas Armadas y una estrategia de defensa”, explicó Taiana.

Por su parte, el ingeniero Miguel Ángel Tudino preside el directorio de Tandanor, habló del rol de la empresa en la construcción de buques y porque son necesarios para, entre otras cosas, combatir la pesca ilegal.

“Nuestros kilómetros de litoral marítimo deben ser custodiados y patrullados y, hasta la milla 200, deben tener una presencia permanente. Para eso se necesitan buques. También estamos buscando devolverle las capacidades a la Base Naval Puerto Belgrano. Hemos hecho la propuesta de construir la nueva compuerta externa del Dique 2. Eso lo hemos empezado a construir con el personal de Río Santiago, que tenía la experiencia y la ingeniería. Empezamos a trabajar sobre la base de recuperar la capacidad porque aquellos buques que en nuestro Astillero no pueden entrar, por su peso o eslora, lo pueden hacer en Puerto Belgrano. Con eso creo que cerramos un circuito y un esquema de capacidades en astillero que pueden atender toda la demanda, incluso de la Fuerza, porque hay buques de la Armada Argentina que no pueden ingresar a Tandanor. Por ejemplo, el Irízar, tras haber sido terminado, tiene un peso y una distribución de carga que el syncrolift no puede montar, lo podemos atender en Dársena Norte o Puerto Belgrano. El Irízar es el emblema de Tandanor. No nos quedamos con eso y vamos por el buque polar”, declaró Tudino, meses atrás.

