Cristina Kirchner criticó a dos jueces federales por fallos que beneficiaron a Mauricio Macri: “¡Llegó Papá Noel!”

Cristina Kirchner en el último acto en la Plaza de Mayo. (Franco Fafasuli)

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy con dureza a dos jueces federales que emitieron fallos que beneficiaron al ex presidente Mauricio Macri. “¡Llegó Papá Noel!”, inició el hilo de seis tuits que la ex primera mandatario publicó hoy en su cuenta personal, con cuestionamientos a la decisión de la Cámara Federal porteña que consideró que Macri y otros funcionarios de su gobierno no integraban una asociación ilícita.

Noticia en Desarrollo