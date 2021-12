Multitudinaria movilización de la izquierda en Plaza de Mayo bajo la consigna “No al pacto con el FMI”

Una multitud de activistas y simpatizantes de izquierda se movilizó a Plaza de Mayo (Crédito: Prensa Obrera)

Organizaciones sociales, de trabajadores, agrupaciones de estudiantes y de izquierda se movilizaron masivamente durante este sábado en Plaza de Mayo, con la consigna “No al pago de la deuda externa” y el rechazo a un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Todos a la plaza contra el Fondo. No al pacto con el FMI y el pago de la deuda. Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo. Basta de saqueo ambiental extractivista. Las estafas no se pagan. La deuda es con el pueblo trabajador y la naturaleza”, señala el texto con la convocatoria a la protesta.

La movilización durante esta tarde estuvo encabezada por los dirigentes del Frente de Izquierda Unidad, con un acto en el que aparecieron en la primera fila los cuatro diputados nacionales Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca (PTS) y Romina del Plá (Partido Obrero) , recientemente electos tras los comicios legislativos del 14 de noviembre. En el palco estuvieron otros referentes y dirigentes afines al espacio, como el legislador porteño Gabriel Solano (PO), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Alejandro Bodart y Celeste Fierro (MST).

También asistieron activistas sociales y de los derechos humanos, como Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Sergio Maldonado, entre otros.

Según las intenciones de la iniciativa, una multitud de adherentes a la coalición trotskista y sectores afines se reunieron frente a la Casa Rosada. La concentración fue definida como “la plaza de las y los que decimos no al Fondo en la Argentina” y los que “ rechazamos un nuevo pacto que va a profundizar el ajuste, la pobreza, el atraso y la dependencia de nuestro país ”.

El acto, que incluyó la lectura de un documento consensuado, definió como una “estafa” el posible acuerdo con el FMI ya que “significará hipotecar el futuro de las próximas generaciones”. Proponen “desconocer la deuda” y “poner en pie un movimiento de lucha por un programa que parta de las imperiosas necesidades que sufre el pueblo trabajador”, sostuvieron los legisladores nacionales a través de un comunicado difundido por el FIT-U.

Los dirigentes del Frente de Izquierda ocuparon el palco en el acto contra el FMI

Luego del acto, el dirigente Gabriel Solano indicó que “ esta plaza desenmascara el discurso de Cristina Fernández ” de ayer, en el marco del festejo oficial por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

“La propuesta de solicitarle al FMI que ayude a la Argentina a buscar los dólares que hay en paraísos fiscales es para engañar incautos. El gobierno está aplicando un ajuste para lograr el acuerdo con el FMI: salario mínimo y jubilaciones de indigencia, paritarias por debajo de la inflación, una inflación de más del 50%, la eliminación del IFE, el crecimiento del hambre y la pobreza”, indicó el legislador porteño.

Alejandro Vilca, el diputado nacional por Jujuy, dijo que se expresó el “rechazo popular” durante la marcha, mientras que “en el día de ayer Alberto Fernandez buscaba endulzar un acuerdo para dejarle manos libres a Martín Guzman”, el ministro de Economía de la Nación, para que firme “un acuerdo que va a ser penoso”.

Por su lado, Alejandro Bodart calificó como “deuda trucha” el acuerdo contraído durante el gobierno de Mauricio Macri, y señaló que “no vimos ni un dólar”, ya que “se la fugaron Mauricio Macri y sus amigos, que incluso confesaron que se la dieron a los bancos para salvarlos”. “Pero el gobierno peronista, que denunció esto en la justicia, en el Congreso votará con Juntos por el Cambio (JxC), (José Luis) Espert y (Javier) Milei pagar toda esa estafa”, apuntó el dirigente del MST.

Los manifestantes iniciaron su protesta desde las 16 en la Plaza de Mayo y reunieron sus banderas en torno a la pirámide.

Una de las columnas que estuvieron en Plaza de Mayo para rechazar el pago de la deuda con el FMI

A la convocatoria adhirieron decenas de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, como APEL, CADHU, CEPRODH, Encuentro Militante Cachito Fukman, AGD UBA, Ademys, SITRAREPA, FETERA, Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano (AGIHM), Cuerpo de delegados y CD del SOEAIL y la CTA Autónoma de General Rodríguez.

También asistieron representantes de las comisiones internas de las empresas Morvillo, Lustramax, Hospital Italiano, GPS, de la Apuba Facultad de Ciencias Sociales, Madygraf de los Trabajadores del Banco de Desarrollo de Jujuy en lucha contra los despidos y de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto junto a la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática; Coordinadora Sindical Clasista (CSC), Centro de Estudiantes de Veterinaria (UBA), Barrios de Pie/Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional; Esperanza Revolucionaria y Socialista, Frente de Trabajadores Clasistas y el Frente de Organizaciones en Lucha, entre otros.

En el marco de la convocatoria “unitaria” se concentraron otras agrupaciones políticas de izquierda que se presentaron en las elecciones por fuera del FIT-Unidad, como Política Obrera, donde los dirigentes Jorge Altamira y Marcelo Ramal encabezaron una columna para impulsar un “congreso de trabajadores” que prepare una huelga general. Además, asistió Manuela Castañeira, del Nuevo MAS, que planteó también su rechazo al FMI e insistió en su propuesta de un salario mínimo equivalente a los 100.000 pesos.

