Diputados: la oposición consiguió que el oficialismo se comprometa a debatir Bienes Personales

La oposición logro que se debata Bienes Personales en Diputados (NA)

La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados se impusieron este jueves ante oficialismo en una votación por la cual se emplazaba a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller, a debatir el proyecto de ley enviado por el Senado que modifica el artículo 24 de la Ley Impuestos a los Bienes Personales. La medida actualiza el mínimo no imponible, elevándolo de dos a seis millones de pesos .

Esta modificación permitirá incrementar el mínimo no imponible para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre comprendido en el pago de este tributo, destacaron fuentes parlamentarias.

La moción de emplazar a la comisión que preside Carlos Heller para que se reúna una hora después de que finalice el debate en el que se trata el proyecto de Presupuesto 2022 fue realizada por la diputada del PRO Silvia Lospenatto. “Si esta iniciativa, que fue promovida por un senador del kirchnerismo (Carlos Caserio), no se aprueba antes de fin de año, más 600 mil contribuyentes empezarían a pagar este impuesto, no porque hayan incrementado su patrimonio ni recibido una renta extraordinaria sino por la mera acción del impuesto inflacionario”, advirtió en su discurso.

Desde el oficialismo, el santafesino Germán Martínez le planteó que se podían hacer diferentes interpretaciones del reglamento en relación al articulado por el cual la diputada proponía el emplazamiento, aunque no pudo evitar que se avanzara con la votación de la moción. En esta primera votación no consensuada de la nueva integración de la Cámara, la oposición mostró su poderío y se impuso por 130 a 116 al oficialismo. Con este panorama, se asegura el dictamen de minoría en la comisión y 130 votos para aprobarlo en una sesión.

En la sesión también se debate el Presupuesto 2022 (Telam)

La diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal, pidió que se respete el reglamento del cuerpo. “Está para que la Cámara funcione, no para que la agenda de las comisiones sea apropiada por sus presidentes de turno”, enfatizó.

Además de Juntos por el Cambio, votaron a favor de avanzar con el tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales, el interbloque Federal; Provincias Unidas; los libertarios y el riojano Felipe Álvarez de SER. El oficialismo quedó en soledad expresándose en contra; en tanto que la izquierda se abstuvo y el santacruceño Claudio Vidal, de SER, estuvo ausente.

Con esas 130 voluntades, el arco opositor quedó en condiciones de poder alzarse con dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y de poder pedir una sesión para aprobarlo en el plenario de la Cámara.

Durante la sesión de hoy, además, se debatía el Presupuesto 2022 que fue a cuarto intermedio por pedido de Mario Negri quien expresó: “La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”.

“Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible. Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que esté la ley de Presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición. No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible”, agregó el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.

