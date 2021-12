El nuevo gabinete de Axel Kicillof: La Cámpora gana terreno de cara al 2023 y Sergio Massa suma un hombre clave

El relanzamiento de la gestión de Axel Kicillof

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, logró bajar la tensión interna que venía generando la no participación de su espacio dentro del esquema de gobierno bonaerense. Se definió esta semana con la inclusión de Jorge D’Onofrio como nuevo ministro de Transporte bonaerense. Un área a la que el gobernador tenía pensado darle más fuerza en el marco del relanzamiento de gestión bautizado “Reconstrucción y Transformación Provincial”.

El nombre de D’Onofrio para ocupar ese lugar apareció sobre el filo del anuncio . En el contexto de los reacomodamientos, La Cámpora -en sintonía con el Jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde- también suma más casilleros para lo que resta de mandato. La llegada de la diputada Daniela Vilar al Ministerio de Ambiente le imprime más presencia a la agrupación que comanda Máximo Kirchner. En el plan de relanzamiento, Kicillof también creará el Ministerio de Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano que estará encabezado por Agustín Simone, el ex ministro de Infraestructura que debió mover con los cambios luego de las PASO.

D’Onfrio llega al gabinete provincial como la pata massista. El Frente Renovador no tenía participación plena en el Gabinete provincial. Si bien se especulaba con que el espacio de Sergio Massa tenga representación en el nuevo esquema bonaerense, hasta horas antes del acto en Pilar no había mayores precisiones sobre quién sería la persona que el presidente de la Cámara de Diputados nacional elegiría para ir a la nueva área.

Massa hizo pie en el área de transporte en Nación. Muchos ex candidatos en 2019 ocuparon cargos centrales en esa dependencia, empezando por el ex intendente de Junín Mario Meoni. Luego del trágico fallecimiento del funcionario, el ministerio continuó dentro de la esfera massista con Alexis Guerrera. También ocupó lugares en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y Trenes Argentinos. En la provincia, el sector de Massa gestiona la empresa estatal que controla varios peajes de rutas y autopistas bonaerense, AUBASA. Ahora tendrá un ministerio propio. “Nunca nos sentimos excluidos, muy por el contrario. Massa ha trabajado codo a codo con el gobernador. Ha sido incontable la cantidad de veces que estuvo en La Plata trabajando con el gobernador. Hubo algunos ofrecimientos en su momento para que otros compañeros de mi espacio ocuparan cargos, pero la requisitoria de los espacios nacionales no pudo ser. Pero no sentimos que no éramos parte”, matizó D’Onofrio horas después del anuncio de su designación en declaraciones a Radio Provincia.

Sergio Massa y Jorge D'Onofrio tras el acto en Pilar

La llegada de D’Onofrio con la creación de ministerio impacta en lo que era la subsecretaría de Transporte que comandaba Alejo Supply, un funcionario cercano a Kicillof y ahijado político del diputado provincial y vicepresidente de la Cámara, Carlos “Cuto” Moreno. Si bien podría interpretarse como otra decisión que vacía de autoridad a Kicillof, en sintonía con los cambios no deseados que tuvo que llevar adelante tras los resultados de las PASO, esta vez el gobernador no cedió tanto terreno.

Es que con el envío de la ley de ministerio que el Ejecutivo buscará aprobar el 21 de diciembre próximo, se incluirá también la creación de la cartera de Hábitat y Desarrollo Urbano. Será conducida por Agustín Simone, quien hasta septiembre de este año se desempeñaba como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y fue removido para que en ese lugar asuma el entonces intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Sin embargo a Simone lo designaron como administrador del Instituto de la Vivienda; en unas semanas volverá a ocupar un lugar en la mesa ministerial del gabinete bonaerense.

En una reunión que hubo esta semana entre el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación, Jorge Ferraresi con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, terminaron de afinar los detalles del regreso de Simone.

Insaurralde se reunió esta semana con Jorge Ferraresi

Pese a los cambios, Kicillof no se desprende de su gente . Con los primeros cambios, Carlos Bianco dejó de ser el jefe de gabinete, pero fue designado como jefe de asesores del gobierno de la provincia: un área nueva que se creó y donde desembarcó el quilmeño junto a directores que lo acompañaron en su paso por la jefatura de gabinete.

Incluso, con la llegada de Alberto Sileoni a Educación, la saliente titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Agustina Vila tampoco dejó funciones. Será la nueva Secretaria General de Gobierno, un área con rango ministerial que hasta el momento manejana Federico Thea, quien tiene casi todo acordado para ser el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas, el organismo que se ocupa de auditar gastos y administración de recursos de los 135 municipios de la provincia.

La Cámpora, al frente

Desde hacía bastante que Kicillof tenía en mente la creación del Ministerio de Ambiente. En sintonía con la agenda regional y para darle más volumen al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (ODPS). Lo hará en las próximas semanas cuando la Legislatura defina la modificación de la ley de ministerios . Daniela Vilar es la referente de asuntos ambientales de La Cámpora y será la ministra provincial.

Su llegada también fue celebrada por otro lomense, como el jefe de gabinete bonaerense. Desde que Insaurralde coordina el gabinete se aceleró la apertura de lugares y la llegada de intendentes o dirigentes al gobierno provincial. Insaurralde, también, mantiene un acuerdo con Máximo Kircnher.

Además de Vilar, Kirchner también dio el ok por el desembarco de Saintout en el nuevo Instituto Cultural de la Provincia. Aunque allí siempre hubo diálogo directo entre Kicillof y la futura funcionaria, recién esta semana se terminó de oficializar un cambio del que se venía hablando tras el resultado de las PASO.

Florencia Saintout con Axel Kicillof tras el acto en Pilar

Hacia adelante, la designación de Saintout también significa recuperar un trampolín electoral hacia los comicios del 2023, en la que podría pelear nuevamente por la intendencia de La Plata, tal como lo hizo sin un resultado favorable, en el 2019. Una candidatura que también busca ganarse la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, que tras lo hecho en estas elecciones subió acciones hacia 2023 dentro del Frente de Todos.

Como había adelantado Infobae, Kicillof también mira hacia una reelección en 2023. Si bien en los anuncios de relanzamiento de gestión del último jueves explicó que son medidas a 6 años y que eran superadores a cualquier gestión o nombre, el mandatario ya ha exteriorizado que su proyecto era a largo plazo.

