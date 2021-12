Reelecciones indefinidas: otros dos intendentes peronistas pidieron licencia y ya son 20 los que dejaron el cargo

Los intendentes del FdT que días atrás se reunieron con Kicillof en La Plata

Los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez y de San Pedro, Cecilio Salazar, dejaron de ser intendentes activos al frente de sus municipios, ya que los concejos deliberantes de ambos distritos votaron los pedidos de licencia. Como la acción administrativa fue antes del viernes 10 de diciembre podrán volver a presentarse por un nuevo mandato en 2023, ya que no se considerará el período 2019-2021 como un mandato completo . Así, no acumularán dos períodos consecutivos de gobierno, condición exclusiva para limitar un tercer mandato. Los movimientos de licencias que se aceleraron en las últimas semanas lleva a 20 la cantidad de intendentes (oficialistas y opositores) que piden autorización para migrar a otro cargo ejecutivo o legislativo.

Salazar, es el presidente del partido FE de la provincia de Buenos Aires. Desde antes del cierre de listas, el histórico partido que encabezaba el dirigente sindical Gerónimo Venegas, se sumó a las filas del Frente de Todos. El intendente había sido electo en 2015 por Cambiemos y reelecto en 2019. Ahora pasará a la órbita del ministerio de Transporte de la Nación que conduce el massista Alexis Guerrera. Formará parte del directorio del Belgrano Cargas. Al frente del municipio estará su hijo, Ramón Salazar quien se desempeñaba como secretario de Coordinación del gabinete y fue el primer concejal en la línea sucesoria en el año 2019.

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera y el intendente en uso de licencia de San Pedro, Cecilio Salazar

Hasta este martes, según supo Infobae, Menéndez no tenía destino definido. Una de las posibilidades es la conducción del Grupo Bapro. En su entorno reconocen que el intendente no está a favor de la perpetuidad en el cargo, aunque sí hizo uso del pedido de licencia. Menéndez es uno de los pocos peronistas que exterioriza esta posición. La mayoría de los jefes comunales del oficialismo -con excepción de quienes integran el Frente Renovador- están en contra de la ley que limita los mandatos a dos períodos.

Menéndez elevó el pedido de licencia al concejo deliberante que se aprobó este martes y de esta forma quién quedará al frente del distrito su hermana, Karina Menéndez que encabezó la lista a concejales en la elección del 2019 y es la candidata natural del peronismo para ir por la intendencia en 2023.

Restan algunos intendentes de peso que de no pedir licencia en las próximas horas y sin modificación a la norma, no podrían ir por un tercer mandato. Fernando Gray de Esteban Echevarría es uno de ellos. Mario Secco, de Ensenada es otro. Ante la consulta de Infobae, desde el entorno del ensenadenses aseguraron que el jefe comunal no pedirá licencia, aunque remarcó en varias oportunidades que ninguna ley debe limitar el derecho a elegir de los ciudadanos. También deslizaron que no se presentará en 2023 porque tiene entendido que cumplió su ciclo como intendente.

Fernando Espinoza, Gustavo Menéndez y Fernando Gray (Martín Rosenzveig)

En el interior provincial hay otros casos en los que de no haber modificaciones ni pedidos de licencia, los intendentes no podrían ir por un tercer mandato. El camporista Juan Ignacio Ustarroz, de Mercedes es uno de ellos. El jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, otro. Desde ambos municipios deslizaron a Infobae que los intendentes no pedirán licencia. A la par, en La Plata, hay fuertes versiones de que los cambios a la ley 14836, que establece que “el intendente y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, y que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”, podría ser observada de manera tal que se tome como primer mandato de gestión, el período 2019-2021 y no 2015-2019 como ocurre actualmente. E sta decisión contaría -además- con el aval de la Unión Cívica Radical.

Hasta el momento, son 21 los intendentes de la provincia de Buenos Aires que desde 2019 a esta parte pidieron licencia o renunciaron a sus cargos para migrar funciones legislativas o ejecutivas en la Provincia o en Nación.

Al gobierno nacional se fueron: Jorge Ferraresi -Avellaneda- al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; Gabriel Katopodis -San Martín- al ministerio de Obras Públicas; Juan Zabaleta -Hurlingham- al ministerio de Desarrollo Social; Francisco Echarren -Castelli- Director Nacional de Desarrollo de Obras del ministerio de Transporte de Nación; Ariel Sujarchuk -Escobar- a cargo del ente que controla la Hidrovía; Osvaldo Cáffaro -Zárate- coordinador de programas en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Cecilio Salazar -San Pedro- director del Belgrano Cargas; Santiago Maggiotti -Navarro- Secretario de Hábitat;

En tanto que al ejecutivo bonaerense lo hicieron: Martín Insaurralde -Lomas de Zamora- como Jefe de Gabinete; Leonardo Nardini -Malvinas Argentinas- ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; Héctor Olivera -Tordillo- a la Autoridad del Agua; Hernán Y Zurieta -Punta Indio- Vialidad bonaerense.

Al gobierno de la Ciudad se mudó Jorge Macri, quien es el nuevo ministro de Gobierno porteño. Pidió licencia a su cargo en el municipio de Vicente López. Aclaró que en 2023 no irá por otro mandato. Impulsará para continuar el proyecto político a la concejal y ahora intendente interina, Soledad Martínez.

Finalmente hubo intendentes que pidieron licencia porque este jueves se convertirán en legisladores bonaerenses. A saber: Claudio Rossi -Colón- será diputado provincial (Juntos); Mariano Cascallares -Almirante Brown- jura como diputado provincial (FdT); Alejandro Dichiara -Monte Hermoso- también será diputado provincial (FdT), al igual que el saliente intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglielli que será diputado provincial.

Hubo dos casos de intendentes que debieron renunciar a sus cargos como intendentes para poder jurar por legislador, ya que no obtuvieron el pedido de licencia por parte de los concejos deliberantes. Son Érica Revilla, de General Arenales, que asumirá como senadora provincial (Juntos) y Walter Torchio, de Carlos Casares, que también será senador del FdT por la Cuarta sección electoral. Finalmente, se espera saber cuál será el destino inmediato de Menéndez una vez que haya dejado la intendencia de Merlo.

SEGUIR LEYENDO: