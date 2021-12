Horacio Rodríguez Larreta: “El acuerdo con el FMI tiene que ser parte de un plan económico”

Horacio Rodríguez Larreta pidió un "plan económico" para acompañar un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Horacio Rodríguez Larreta comienza a desplegar los cambios proyectados en el gabinete porteño, con miras a los debates nacionales de los próximos dos años. Durante la asunción de Jorge Macri como ministro de Gobierno porteño -tras haber pedido licencia como intendente de Vicente López-, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que un eventual acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá que someterse al Congreso, donde tendrá una bancada propia de legisladores.

“Todo acuerdo con el FMI se tiene que discutir en el Congreso, que es el ámbito de diálogo natural. Siempre vamos a estar con la mejor predisposición. Lo que sea bueno para los argentinos, nosotors lo vamos a acompañar”, definió esta mañana Rodríguez Larreta, en el marco del recambio de Gabinete, y planteó que “ el acuerdo con el FMI tiene que ser parte de un plan económico” .

Según el jefe de Gobierno porteño, esa hoja de ruta debe precisar “cómo vamos a volver a crecer” como país, “cómo vamos a ser un país mas federal y lograr que los empresarios y emprendedores inviertan”. “Tenemos que exportar más, eso es un plan económico que esperamos que el Gobierno presente en el Congreso”, reiteró.

Jorge Macri, que ayer fue reemplazado por la concejal Soledad Martínez al frente de Vicente López, se dedicará a coordinar las políticas relacionadas con el AMBA. Fue lo que le ofreció Rodríguez Larreta para que aceptara bajarse de su candidatura bonaerense y habilitar la postulación de Diego Santilli durante las elecciones legislativas de este año. El jefe comunal en uso de licencia asumió sin un acto formal de jura y firma de su cargo, luego de una recorrida por el vacunatorio de La Rural, acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Rodríguez Larreta dijo que Jorge Macri trabajará en temas vinculados a la salud, educación, transporte, infraestructura y seguridad. “Él nos va a dar una mano en lo que es la integración con el área metropolitana. Tiene gran experiencia. Es la mejor manera de cuidar y de que vivan mejor los porteños y los bonaerenses que entran a diario en la Ciudad”, afirmó.

Al momento de su presentación, el histórico alcalde de Vicente López agradeció el apoyo del jefe de Gobierno porteño y aseguró que “los problemas son comunes y las soluciones tienen que ser en conjunto” entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. “Quiero sumarme para que la gente esté mejor. No hago distinción entre porteños y vecinos de la provincia”, dijo el flamante funcionario porteño, que consideró que “el límite geográfico no es el límite de la gente”. Y convocó a “consolidar” las gestiones y posponer la discusión por las candidaturas de 2023. “Tiene que haber un acuerdo en nuestra fueza política para no discutir candidaturas, por lo menos por un año. Acabamos de salir una elección. Esa discusión hay que posponerla”, resaltó.

Los futuros cambios en la Ciudad

La llegada de Jorge Macri al equipo de gestión está vinculado a un recambio de distintas piezas en el gabinete de la Ciudad, que se concretarán el 10 de diciembre: asumirán en distintos puestos los radicales Lautaro García Batallán, Inés Gorbea, Leandro Halperín y Ariel Alvarez Palma, mientras que el actual secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, uno de los principales operadores del larretismo, pasará a ser secretario de Asuntos Estratégicos.

García Batallán, ex miembro del Grupo Sushi del gobierno de la Alianza, asumirá al frente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), Gorbea será secretaria de Ambiente, Halperín irá al área de Seguridad y Justicia, Juan Nosiglia será subsecretario de Deportes y todavía no está definido el cargo que desempeñará Alvarez Palma. Los cuatro últimos son actualmente legisladores porteños de Evolución, el sector de la UCR alineado con el senador nacional Martín Lousteau.

Agustín Forchieri, dirigente de confianza de Santilli que se desempeñó como vicepresidente primero de la Legislatura desde 2019, asumirá como secretario de Bienestar Ciudadano de la Ciudad. Y también se sumará Carmen Polledo, diputada del PRO que termina su mandato, como subsecretaria de Relaciones Institucionales, dependiente de la Secretaría General de la Ciudad, en manos de Fernando Straface, ex jefe de campaña de María Eugenia Vidal.

Todos estos cambios, con el objetivo de mejorar la gestión, se complementarán con la constitución de una “mesa política” para apuntalar el sueño de Rodríguez Larreta de llegar a la Presidencia en 2023.

Esa estructura, que comenzará a funcionar desde el lunes próximo, tendrá como una de sus principales figuras a Santilli, quien se convertirá en el armador nacional del proyecto presidencial de su amigo Horacio. Además de ocuparse de su candidatura a gobernador bonaerense, se dedicará a recorrer el país para alinear a la dirigencia detrás del plan del jefe de Gobierno para suceder a Alberto Fernández.

Juan Nosiglia, hijo del histórico dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia, será subsecretario de Deportes de la Ciudad

Santilli trabajará codo a codo con funcionarios larretistas como Fernando Straface, Eduardo Macchiavelli y Federico Di Benedetto (el cerebro de la campaña de Juntos en la provincia de Buenos Aires), los diputados del PRO Alvaro González y Silvia Lospennato, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, Francisco Quintana (vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires) y Augusto Rodríguez Larreta, hermano del jefe de Gobierno, además de Bruno Screnci, el saliente ministro de Gobierno a quien reemplazará Jorge Macri.

Hasta ahora no está previsto que Jorge Macri se sume a la “mesa política”: no es un dirigente del PRO identificado con el larretismo (al menos hasta ahora) y puede convertirse en un virtual competidor de dos referentes de confianza del jefe de Gobierno como Santilli y Vidal en 2023.

Es que entre las posibilidades que se le abren al intendente de Vicente López están las de ser candidato a gobernador bonaerense o a jefe de Gobierno porteño. Con el pedido de licencia, también estará en condiciones legales de volver a presentarse para un tercer mandato en el municipio de la zona norte.

Su llegada es mirada de reojo por la vieja guardia larretista, celosa de sus espacios al lado del jefe de Gobierno. Y nadie cree que Jorge Macri mantenga un perfil bajo dentro del nuevo equipo porteño. Lo único cierto es que comienzan a concretarse los cambios que proyecta Rodríguez Larreta para que la Ciudad se convierta en la mejor vidriera y así pueda llegar a mudarse a la Casa Rosada en 2023.

