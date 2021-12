Juntos por el Cambio apoyó a Macri tras el procesamiento y denunció persecución política

Mauricio Macri en el día de su declaración por la causa por espionaje

Referentes de Juntos por el Cambio salieron a apoyar en redes sociales al ex presidente Mauricio Macri al conocerse el procesamiento dictado por juez federal de Dolores Martín Bava en la causa por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan . Allí denunciaron que se trata de una “persecución política” y advirtieron que no los “van a intimidar ni a frenar”.

Desde el PRO, la ex gobernadora María Eugenia Vidal expresó: “Solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y, jueces como Bava, nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos basta” . Además, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió: “Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política”.

“Para construir la Argentina que queremos necesitamos una justicia independiente, con jueces que condenen a los delincuentes en vez de perseguir a los opositores. No tengo dudas de que Mauricio es inocente y que esta es una causa con claro tinte político ”, agregó el diputado electo Diego Santilli.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también cuestionó la “velocidad para sobreseer a CFK” y la “velocidad para procesar a Mauricio Macri”. “Saquen sus conclusiones. Vamos a hacer funcionar las instituciones; para eso nos confiaron el voto. ¡El senado será la valla de contención de la impunidad!”, sentenció.

El diputado Woldo Wolff compartió en su cuenta de Twitter una foto con el ex mandatario y agregó: “Espalda con espalda”. Federico Angelini, legislador santafesino, añadió: “Sobreseen a Cristina y a los tres días procesan a Macri. ¿Una maniobra menos disimulada del Plan Impunidad no había, no? Basta de la utilización política del Poder Judicial. Mi solidaridad con el ex Presidente”.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto expresó: “Yo confío en Mauricio Macri. Necesitamos que la justicia avance sin injerencia del gobierno”. “El juez Bava se dedica a perseguir opositores políticos. Es una farsa politiquera oficialista el procesamiento a Macri. Los argentinos dijimos Basta!, decimos Basta! y diremos Basta! en las urnas, en las redes y en las calles”, se sumó el ex funcionario Hernán Lombardi.

Por el radicalismo se expresó Mario Negri: “¿Alguien tenía dudas de que el juez Bava iba a procesar a Mauricio Macri? Ya lo dijo el ex presidente cuando fue al juzgado: la decisión estaba tomada de antemano. Así es la Justicia K. La misma que hace lo imposible para que la Vicepresidenta jamás se siente en el banquillo”.

“Esperamos que las instancias superiores resuelvan el procesamiento del ex presidente Macri con independencia. Todo lo contrario a lo que hizo el Juez Bava”, manifestó Alfredo Cornejo, presidente de la UCR. Además, el senador Luis Naidenoff explicó: “No podía esperarse otro desenlace de un proceso viciado y de un juez con manifiesta imparcialidad. Crónica de un procesamiento anunciado”.

El espacio también emitió un comunicado en el que repudiaron “enérgicamente el procesamiento” y apuntaron al juez Bava: “Es manifiestamente incompetente y cuyo accionar representa una vergüenza para todos los argentinos”. “Por otro lado, confiamos en que el procesamiento del ex presidente se resolverá de manera imparcial e independiente en las instancias superiores judiciales en las que continuará la causa y que se le pondrá un freno al amedrentamiento que impulsa el Juez Bava utilizando la tragedia del Ara San Juan como herramienta de persecución política”, agregaron.

La resolución fue firmada en la tarde del miércoles por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, que encontró responsable al ex jefe de Estado de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Además, el juez lo embargó por la suma de 100 millones de pesos.

El juez le volvió a prohibir la salida del país. Esa medida ya había sido dictada por Bava cuando lo llamó a indagatoria y fue revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata la semana pasada. Ahora, el fallo del procesamiento volvió a disponerla en vigencia.

