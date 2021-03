“Doctor Petrone”: quién es el juez que fue blanco del enojo de Cristina Kirchner

El magistrado Daniel Petrone, blanco de la furia de CFK





La vicepresidenta Cristina Kirchner le habló siempre a él, a través de la cámara. “Doctor Petrone”, repetía. Daniel Antonio Petrone es juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Es el tribunal que hoy escuchó a la vicepresidenta en la causa conocida como dólar futuro en la que está imputada y reclama, como el resto de los acusados, su sobreseimiento.

Petrone fue el juez que presidió la audiencia y quien le dio la palabra a Cristina Kirchner para que comenzara a hablar. “A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara” , le dijo la vicepresidenta. “Sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, agregó, y dijo que tampoco conocía a Diego Barroetaveña. Figueroa y Barroetaveña son los otros dos jueces de la Sala I de Casación. “Es bueno conocerles la cara a los jueces, a los fiscales”, sostuvo.

Cristina Kirchner puede no conocerle la cara pero seguro que escuchó el nombre de Petrone. Lo nombró dos veces juez. La primera fue apenas CFK asumió como presidenta en 2007. El 11 de diciembre, un día después de llegar al gobierno, mandó al Senado el nombre de Petrone para que fuera designado titular del Juzgado en lo Penal Económico 2. Cuando eso ocurrió, en ese tribunal ya estaba la causa política del momento: la de la valija con 790 mil dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país sin declarar en un vuelo con funcionarios del Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido. En abril de 2018, Petrone juró como juez.

“Tanto yo como la mayoría del Consejo lo valoramos muy positivamente. Petrone no es oficialista ni deja de serlo, es un juez independiente que no va a hacer concesiones a nadie. No hay que impacientarse con la causa, el tiempo me va a dar la razón. Él peleó por ser juez como pocos lo han hecho y mostró también mucha perseverancia y cintura política”, había dicho en esa época al diario La Nación Diana Conti, entonces diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación por el oficialismo.

Quienes siguieron de cerca la causa recuerdan que la investigación estuvo alejada de la primera línea del gobierno –el único imputado en ese momento era el titular del OCCOVI Claudio Uberti– y tuvo el ritmo que tienen las causas contra una administración en ejercicio. “Con el pie fuera del acelerador”, recuerda una fuente.

“Yo sentada acá, acusada en una causa de dólar que se manipuló en calor del proceso electoral y cinco años después hay una pericia hecha por peritos de su Corte, doctor Petrone, y sigo acá, y el otro en Columbia dando clases, y el otro viendo partidos en Qatar”, fue otra de las citas de Cristina Kirchner en la audiencia. Los otros son el titular del Banco Central Federico Sturzenegger y Macri.





Petrone, de 49 años, es de carrera y cumple con los parámetros del judicial típico: ingresó de joven a tribunales, hizo todo el escalafón hasta llegar a juez –su primer cargo fue en 2003 en un tribunal oral de Lomas de Zamora–, se recibió de abogado en 1996 en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en derecho penal con máster y doctorados, y da clases en diversas universidades. Tuvo su paso por la rosca política de la Justicia. Fue integrante de la Lista Bordó, la más crítica del kirchnerismo y la que desde hace décadas está al frente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Integró varias entidades y asociaciones. Entre ellas Unidos por la Justicia, fundada por el empresario y ex diputado nacional Francisco de Narváez, donde fue investigador y director del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En 2011, Cristina Kirchner lo designó por segunda vez y lo hizo con un ascenso. Petrone pasó a ser camarista penal como juez del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín.

Siete años después otro presidente lo iba a llevar a uno de los lugares judiciales más trascendentes para la política. En el gobierno estaba un viejo conocido, el ministro de Justicia Germán Garavano. Petrone y Garavano fueron compañeros de facultad. Petrone fue designado en 2018 por Macri para ser juez de la Sala I de la Cámara de Casación. Es el tribunal más importante de Comodoro Py. Por allí pasan las causas de corrupción a funcionarios públicos y empresarios. También las decisiones en los juicios orales. Petrone fue designado junto con Barroetaveña.

Ambos jueces suelen votar en sintonía y diferenciándose de Figueroa. Así ocurrió a fines del año pasado en otra causa que involucraba a Cristina Kirchner. Fue cuando por dos votos a uno, la Sala I de Casación avaló la declaración de los arrepentidos de la causa de los cuadernos en la que la vicepresidenta está procesada.

Las tres veces que Petrone fue designado juez federal lo hizo quedando en buenas posiciones en los concursos, inclusive fue primero para el Tribunal Oral de San Martín.

Antonini Wilson, el primer caso de impacto político que tuvo Petrone

“Todos los cargos que ocupé en mi vida, doctor Petrone, fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y no me propuso el Consejo de la Magistratura. Somos un poder profundamente democrático. Que hay mala gente seguramente que sí, que hay corruptos claro que sí. ¿En su Poder Judicial no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? Pero los que tendrían que investigarlos son ustedes mismos. Nadie se investiga a sí mismo, nadie se investiga”, fue otra de las veces que la vicepresidente lo nombró.

También lo hizo en el cierre de presentación: “Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, voy a pedir que se aplique la Constitución Nacional, doctor Petrone. Aplicar la ley, que es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. No les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer”.

“El tribunal pasará ahora a deliberar”, cerró la audiencia el juez Petrone. Adelantó que resolverán los planteos dentro de los 20 días que establece el código. Y así se conocerá la decisión del doctor Petrone.

