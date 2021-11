Juntos se sumó a la ola de rechazos contra las reelecciones indefinidas de los intendentes

Contra las reelecciones. Diego Santilli, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela y Elisa Carrió

Dirigentes de primera línea de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires se sumaron en las últimas horas a la ola de rechazos al restablecimiento de las reelecciones indefinidas de los intendentes -sobre todo los identificados como barones del conurbano- que habilitaría el gobernador Axel Kicillof junto al peronismo tradicional. Tras el rechazo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que integra la coalición del Frente de Todos, se sumaron voces opositoras con peso propio, como Diego Santilli -que ganó las últimas elecciones de medio término-, el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, y su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, como así también del partido que lidera Elisa Carrió, la Coalición Cívica bonaerense.

Alrededor de 100 intendentes de la provincia deberán dejar su cargo en diciembre de 2023 producto a la ley que se aprobó durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y que tuvo apoyo del Frente Renovador de Massa, una posición que aún se mantiene, pese a los intentos desde el peronismo bonaerense de desactivar la ley.

Sergio Massa fue uno de los impulsores del final de la re reelecciones y mantiene su posición.

“ No creo en las reelecciones indefinidas. Hay espacios contundentes donde hay que modificar y renovar, tiene que haber nuevos dirigentes ”, afirmó en diálogo con Luis Majul para Radio Rivadavia. Y agregó: “Esto es algo que hizo María Eugenia Vidal. Se ha sostenido mayoritariamente dos periodos y después, cada uno debe elegir otro camino”.

Por su parte, Grindetti, que fue también jefe de campaña del diputado Santilli, la reelección indefinida no es alternativa. “Desde el 2019 que anuncié que no iba a reelegir en ninguna circunstancia”, afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann para Radio Rivadavia. Y agregó: “ Tengo una postura personal en ese sentido, que la buena performance que es revalidada por los votos no es de una persona sino de un equipo ”.

En tanto, Diego Valenzuela afirmó que “como grupo estamos diciendo que no queremos que vuelvan las reelecciones indefinidas. Este es un planteo que pensaba llevar el peronismo a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es de consenso porque lo hemos conversado todos los intendentes. Después hay matices, hay situaciones, hay algunos que dicen aunque me lo permita la normativa no voy por la reelección”.

“Hoy lo que está trascendiendo es que se intentaría voltear la ley, con eso no estamos de acuerdo. Después es una discusión de los juristas que de los intendentes lo de la retroactividad, si es válida una ley con un artículo que regula para atrás. Ahí hay que recordar que la ley salió en el 16 a posteriori de la elección del 2015. Si ese planteo viniese nosotros como espacio con los legisladores fijaríamos posición”, afirmó el intendente de Tres de Febrero.

Otra voz importante fue la de Graciela Ocaña, que formó parte de la lista de diputados nacionales de Juntos, también tuvo una expresión crítica: “Desde nuestro espacio, Confianza Publica Provincia de Buenos Aires, repudiamos el intento de reinstalar las reelecciones indefinidas. Sería un retroceso institucional inaceptable. Eternizarse en el poder es una manera de debilitar la democracia”.

Graciela Ocaña, Diego Santilli, Facundo Manes y Néstor Grindetti.

Por su parte, la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado -que fue avalado y retuiteado por la propia Carrió- que establece que “el fin de las reelecciones es una conquista que no se negocia”.

“No sorprende que el Presidente aliente la reelección indefinida porque la perpetuidad en el cargo es inherente a la concepción ideológica del kirchnerismo”, establece el comunicado, que concluye con un duro párrafo: “ Decimos que no queremos nuevos barones en ningún municipio de la Provincia. Convalidar una nueva reelección de intendentes, legisladores, concejales y consejeros constituye una estafa a millones de bonaerenses que confiaron y aún confían en el Cambio que prometimos e iniciamos en 2015″.

Maricel Etchecoin, diputada provincial y titular de la Asamblea Nacional de la CC ARI afirmó que “la ley impulsada por el gobierno de Juntos por el Cambio, respaldada por la Coalición Cívica, va en línea con nuestros valores de ir en contra de la eternización en el poder”. Y Andrés De Leo, senador provincial y presidente de la CC ARI de Buenos Aires (que votó en 2016 a favor de la ley) consideró “un retroceso institucional”y “un golpe de credibilidad al sistema político que sólo beneficiaría a un puñado de dirigentes”.

La iniciativa que impulsan los reeleccionistas

Los que están a favor de modificar la ley tienen una propuesta específica que, en caso de tener el aval político, deberá presentarse en la legislatura provincial. El anteproyecto que pudo conocer Infobae dispone cambios en el artículo 3 de la ley orgánica de las municipalidades.

“El intendente será elegido directamente por el pueblo y durará 4 años en sus funciones pudiendo ser reelecto. Los concejales serán elegidos directamente por el pueblo y durarán cuatro años en sus funciones. El concejo deliberante se renovará por mitades cada dos años y sus miembros podrán ser reelectos por un nuevo período, en el supuesto que hayan sido reelectos no podrán ser elegido en mismo cargo, sino con intervalo de un período”, sostiene el texto borrador.

Otro camino -que empezó a ganar aún más fuerza en la política bonaerense- es revisar la retroactividad de la norma. Como contó Infobae, algunos intendentes de la oposición no verían con desagrado este camino. Es decir que sigan siendo dos mandatos consecutivos, pero que se considere el primer período de gobierno a partir de 2019 y no de 2015, como sucede actualmente.

