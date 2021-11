El Gobierno abrió la puerta para la reelección indefinida de los intendentes

Gabriela Cerruti habla en conferencia de prensa en Casa Rosada (Foto: NA)

Casi 100 intendentes de la Provincia de Buenos Aires deberán dejar en diciembre de 2023 su lugar en sus municipios porque en agosto de 2016 se aprobó la ley que modificó la Ley Orgánica Municipal y que limita a dos períodos consecutivos como máximo los mandatos de los jefes comunales. Anoche fue uno de los temas que se abordó entre varios de esos intendentes del Frente de Todos que compartieron un asado con el presidente Alberto Fernández, en la residencia de Olivos.

Son unos cuántos los jefes comunales que aglutinan fuerzas para quedarse en sus puestos. Y el Gobierno está dispuesto a evaluar esa alternativa. “Es algo que están trabajando los intendentes, el Gobierno escucha y va a escuchar y en algún momento se va a tomar alguna decisión ”, reconoció en la conferencia de prensa que brindó esta mañana, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

Lucas Ghi, el intendente de Morón, fue uno de los participantes de la cena en la que también participaron el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. “Creo que entre los espacios a debatir eso tiene que ser uno, qué tipo de democracia queremos y si la reelección supone un elemento clave para la vitalidad democrática que es la elección libre tiene que estar restringida o no. Hay experiencias diversas, a nadie se le ocurre que la democracia alemana esté condicionada y distorsionada porque (Angela) Merkel estuvo 18 años como primera ministra. La democracia no solo supone la alternancia”, reconoció en declaraciones a AM 750.

