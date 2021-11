Tragedia de Once: le otorgaron la libertad condicional a Juan Pablo Schiavi

Juan Pablo Schiavi

El ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi quedó hoy en libertad luego de haber cumplido las dos terceras partes de su condena de cinco años y seis meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez federal Jorge Gorini le otorgó la libertad condicional al ex funcionario que quedará en libertad desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido desde octubre de 2018 cuando comenzó a cumplir la condena, y deberá someterse a una serie de reglas.

El fiscal de ejecución Nicolás Czizik avaló la semana pasada la libertad condicional de Schiavi. Por su parte, la querella que representa a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once no dieron opinión y dejaron vencer el plazo que tenían para hacerlo.

Schiavi quedó detenido el 5 de octubre de 2018 cuando se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena de cinco años y seis meses de prisión por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de once. Murieron 52 personas y 789 fueron heridas.

El ex funcionario fue uno de los 21 condenados por el Tribunal Oral Federal 2, entre ex funcionarios y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que tenía la concesión de la línea Sarmiento cuando ocurrió la tragedia. Las condenas están firmes luego que fueron ratificadas en septiembre del año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mayoría ya cumplió la pena y ya no detenidos en prisión por el caso. El también ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está peso pero no por Once ya que su situación todavía no está resuelta. También está pendiente la situación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido que fue condenado en un segundo juicio oral que se hizo por el caso.

Detenido hace tres años en la cárcel federal de Ezeiza, Shiavi logró una reducción de su condena de 253 días por la ley de estímulo educativo por los cursos y capacitaciones que hizo en prisión. Desde el 21 de septiembre quedó en condiciones de acceder a la libertad condicional por haber cumplido las dos terceras parte de su condena y el resto de los requisitos que fija la ley para obtener la libertad.

“Cada una de las áreas ha sido conteste en concluir que el camino transitado por Schiavi dentro del régimen penitenciario ha sido favorable, logrando así potenciar sus cualidades y fortalecerse para poder afrontar el medio libre, lo que se ve reflejado en los guarismos conceptuales alcanzados que han ido en constante evolución”, señaló el juez Gorini en una resolución de 21 páginas a la que accedió Infobae.

Noticia en desarrollo