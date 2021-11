Gerardo Morales: “No corresponde que Sergio Massa deje de ser el presidente de la Cámara de Diputados”

Gerardo Morales apoyó la labor de Sergio Massa al frente de la Cámara Baja

En el marco del triunfo que obtuvo a nivel nacional, Juntos por el Cambio consiguió una contundente victoria en la provincia de Jujuy, donde cosechó el 49,05% de los votos, seguido por el Frente de Todos, con el 25,85%, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con el 25,08%. Por ello, Gerardo Morales resultó uno de los grandes ganadores de las elecciones generales legislativas. En ese contexto, el Gobernador expresó que espera que el Gobierno “ponga los pies sobre la tierra”, pero desestimó el debate interno de la coalición opositora en relación a una posible solicitud para que Sergio Massa deje de ser el presidente de la Cámara de Diputados . “No corresponde institucionalmente y no hace falta”, aseguró.

“El problema del Frente de Todos es que están muy anarquizados, estás mas agrietados ellos que la grieta que hay entre oficialismo y oposición”, destacó Morales en declaraciones al programa Cada Mañana, de radio Mitre. “Espero que este resultado sirva para que reflexionen sobre ese punto, que es crucial para gobernar el país. Si una coalición no puede gobernar un país, gastan toda su energía en peleas internas”, agregó el mandatario provincial.

Con respecto a la discusión que mantuvieron algunos dirigentes del PRO sobre un posible pedido para que Sergio Massa deje de ser el titular de la Cámara Baja, Morales opinó: “No me parece que tengamos que modificar institucionalmente eso. En mi opinión no hace falta ni corresponde. Como oposición estamos para que mantengamos el equilibrio” .

Por otra parte, el Gobernador jujeño fue consultado sobre los dichos del presidente Alberto Fernández, quien el domingo a la noche, en un mensaje grabado, anticipó que enviará un proyecto de ley en el que planteará el programa económico para abordar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. “Me parece bien que pueda tener un plan, lo veremos en el Congreso, con nuestro bloque. No vamos a generar ningún tipo de inestabilidad, vamos a hacer aportes”, consideró Morales. E insistió: “Espero que tenga un plan porque es lo que hemos reclamado desde antes de la campaña”.

“El pueblo nos ha puesto como opositores, ha perdido la mayoría automática del oficialismo en el Senado. El triunfo de Juntos por el Cambio es federal. Se dio la lucha en La Pampa, en Santa Fe, en Chubut, en Córdoba, en Misiones, más allá de algunos resultados negativos”, dijo el mandatario jujeño, volviendo al análisis de las elecciones generales legislativas, que a nivel nacional le entregó el triunfo a Juntos por el Cambio, con el 41,89% de los sufragios, por encima del 33,03% obtenido por el Frente de Todos.

“Lo único que falta es que después de dos años de Gobierno, la oposición tenga la culpa de la derrota. Cuando nosotros perdimos en 2019, no fue porque el pueblo se equivocó, es porque hubo cosas que seguramente hicimos mal y la gente no se equivoca. No se ha equivocado el día de ayer, el pueblo emitió un mensaje que lo tienen que tomar” , concluyó al respecto.

El mandatario jujeño busca posicionarse como uno de los presidenciables de la oposición de cara a 2023

Por otra parte, la Unión Cívica Radical, terminada la interna con el PRO por los lugares en las listas para legisladores nacionales, viene avanzando en una nueva interna, pero en este caso puertas adentro. Así, en los últimos días se reabrió la discusión por la sucesión de Alfredo Cornejo al frente del partido: el ex gobernador de Mendoza culmina su mandato en diciembre y ya hay varios nombres en en danza para sucederlo que se definirán en la Convención Radical, entre casi un centenar de delegados en representación de cada una de las provincias.

Uno que viene desde hace tiempo caminando hacia al cargo es justamente Gerardo Morales. El referente radical, que tampoco esconde sus aspiraciones de ser candidato a Presidente de la Nación, estuvo en La Rioja días atrás y en una entrevista radial señaló: “Tengo la convicción de ser candidato a presidente por el radicalismo, la idea es fortalecer Juntos por el Cambio”.

