Con foco en el Senado y el Consejo de la Magistratura, los escenarios judiciales que aparecen tras las elecciones

Con los resultados de las elecciones de ayer el oficialismo y la oposición comenzaron a pensar los escenarios políticos futuros para uno de los puntos claves en la justicia: el nombramiento de jueces. Así comienzan a pensar la correlación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en el Senado de la Nación, el último paso para la designación de magistrados. Pero por fuera de los numérico -más o menos senadores y que se mantiene la actual integración del Consejo- hay un barajar y dar de nuevo, coinciden en los dos sectores, a partir del 10 de diciembre.

Juntos por el Cambio se entusiasma con una reforzada espalda política para imponer condiciones en las negociaciones. Y el Frente de Todos con que los números, si bien adversos, no lo dejan en el peor escenario en el Senado. “Es mejor tener quórum propio que no tenerlo pero no es la muerte de nadie”, le dijo a Infobae un hombre del gobierno del área judicial.

El proceso de designación de un juez comienza en el Consejo de la Magistratura. Se hace un concurso público y se conforma una terna de candidatos. La terna pasa al Poder Ejecutivo que elige a uno y lo envía al Senado. La Cámara alta, con mayoría simple de sus 72 integrantes, lo aprueba.

La elección de ayer no cambia la composición del Consejo que recién se modificará el año que viene. De los 13 miembros del organismo, el oficialismo tiene siete y la oposición seis. En ambos casos con aliados. Para aprobar una terna de candidatos a jueces se necesitan nueve votos, por lo que tiene que haber acuerdo entre los dos sectores o con algunos de los integrantes de los bloques.

Sí cambia el Senado. El Frente de Todos pasa de 41 senadores a 35 a partir del 10 de diciembre. Pierde el quórum propio para citar a sesión, que es de 37 senadores. Juntos pasa de 26 a 31 legisladores. Y hay seis senadores de partidos provinciales que serán clave en el nuevo cuerpo: tendrán llaves para abrir o cerrar acuerdos.

“Vamos hacia otro escenario” , le dijo a Infobae un armador judicial de la oposición. En ese sector señalan que el alcance de su negociación era hasta el Consejo de la Magistratura. “Podíamos acordar nombres con el Gobierno pero después lo que ocurría en el Ejecutivo y en el Senado no estaba a nuestro alcance porque era todo de ellos”, completa. “Siempre cumplimos los acuerdos, somos buenos pagadores”, responden en el oficialismo.

La paridad en el Senado ilusiona a la oposición con otro músculo para negociar: un paquete que empiece en el Consejo y termine en el Senado. En el Frente no desconocen la nueva composición pero sostienen que no necesariamente tiene que cambiar. Hay senadores provinciales para negociar tanto el quórum como el nombramiento de jueces. “Ahí siempre hay intereses en la justicia federal de las provincias que podemos hacer valer” , explican en el oficialismo.

Sí hay coincidencias que nace una nueva etapa en la que hay que esperar a ver cómo se mueven las fichas para tener claridad sobre el tablero judicial. Una clave será cómo queda integrada la comisión de Acuerdos del Senado que es por donde pasan los pliegos de jueces. Un escenario mucho más complejo es la designación de quien reemplace en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Elena Highton de Nolasco, que se fue a principio de mes, o en la designación del Procurador General de la Nación, cargo para el que el presidente Alberto Fernández propuso en diciembre de 2019 al juez federal Daniel Rafecas y que el kirchnerismo todavía no trató. Para esos casos se necesita una mayoría de dos tercios del Senado. Se requiere sí o sí el acuerdo entre oficialismo y oposición.

Sobre ese nuevo tablero del Senado se posan los concursos que tiene el Consejo para cubrir cinco lugares clave de Comodoro Py, los tribunales por donde pasan las causa de corrupción. Son los cargos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal y los de los juzgados de primera instancia que dejaron Claudio Bonadio, fallecido, Rodolfo Canicoba Corral, jubilado, y Sergio Torres, designado en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En los dos sectores destacan la voluntad de llegar a acuerdos para conseguir los nueve votos en el Consejo y aprobar las ternas. Llegar a acuerdos significa repartir los cargos. Pero la expectativa de aprobar las ternas antes de fin de año hoy, después de las elecciones, se enfrió. Dos consejeros -uno de cada sector- señalaron hoy ante la consulta de Infobae que podría quedar para el año que viene. “Si acordamos lo sacamos antes de fin de año, pero no se”, señaló uno de ellos. Hasta hace unas semanas en los dos sectores aseguraban que el esfuerzo estaba puesto en aprobarlo en lo que queda de 2021.

Pero hay algo que puede cambiar todo. Es un fallo que se espera de la Corte Suprema sobre la actual conformación del Consejo. El máximo tribunal tiene que resolver un pedido de inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y que vuelva a su anterior de 20, lo que cambiaría toda la correlación de fuerzas. La expectativa está en que esa decisión salga antes de fin de año y que sea por la inconstitucionalidad del organismo. Eso modificaría cualquier escenario de los que se plantean ahora.

Las causas judiciales

En el medio de las disputas políticas hay causas judiciales que involucran a los dos ex presidentes que tienen el oficialismo y la oposición: Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Y sobre esos expedientes se esperan definiciones antes de fin de año.

Macri, que salió hoy de viaje a Arabia Saudita, espera la definición de la causa por el presunto espionaje a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. Allí se debe resolver un pedido de la defensa del ex presidente para apartar del caso al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava. Y también la decisión de Bava de si procesa o no a Macri por el espionaje ilegal.

Sobre Cristina Kirchner la definición cercana es el pedido que hizo ella y sus hijos Máximo y Florencia para ser sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces. Esta semana se tiene que conocer la opinión de la Unidad de Información Financiera y de la Fiscalía sobre esos planteos. Luego el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py quedará en condiciones de resolver.

