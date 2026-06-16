El Gobierno no puede frenar las tensiones por Adorni y la presión en el Congreso lo complica cada vez más

La mesa política no tiene fecha para volver a reunirse

A pesar de que tiene varios proyectos de ley presentados, viajes programados y temas de administración pendientes, el presidente Javier Milei no tiene previsto convocar en el corto plazo a ninguna reunión de Gabinete ni de la mesa política, luego de que los últimos encuentros, lejos de acercar posiciones, terminaran intensificando las tensiones por la situación judicial de Manuel Adorni.

Con el Mundial de Futbol ya iniciado, las autoridades nacionales bajaron la intensidad de las actividades oficiales y para esta semana no hay grandes eventos en puerta.

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“No hay nada en agenda“, reconoció un integrante del Gobierno ante la consulta de Infobae sobre los rumores de que se decidió pausar los mítines del mandatario con sus ministros y miembros de la cúpula libertaria.

De hecho, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es uno de los dirigentes que entran en esa segunda categoría, está de viaje en Israel.

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El referente del oficialismo se quedará en Medio Oriente hasta el jueves, ya que tiene un intenso cronograma de actos que incluye una charla con su par de la Knéset (Legislatura local), Amir Ohana, y con el presidente del Estado hebreo, Isaac Herzog.

Menem en Israel

También será recibido por representantes de los Grupos Parlamentarios de Amistad Israel–Argentina y visitará a las comunidades afectadas por los ataques del 7 de octubre.

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Por esta razón, recién el lunes que viene podrá volver a sus tareas habituales en el Congreso, donde Adorni enfrenta un pedido de interpelación e intentos de moción de censura.

Por su parte, Milei no organizó ninguna reunión ni evento especial para el debut de la Selección en el Mundial, que será este martes por la noche.

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Según pudo saber este medio, el jefe de Estado verá el partido solo y en la Quinta de Olivos, deste donde trabajará durante el día.

El mandatario ya había anticipado que, aunque va a viajar a los Estados Unidos a comienzos de julio para participar de los festejos por los 250 años de la independencia de ese país, donde también se está llevando adelante la competencia deportiva, no irá a presenciar ningún encuentro del equipo liderado por Lionel Messi, en caso de que pase de ronda.

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Milei verá el partido de Argentina solo y en la Quinta de Olivos (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

En cuanto a la mesa política, tampoco hay fecha para un nuevo encuentro, después del que el jueves pasado por primera vez la interna se metiera en el debate.

Si bien no es habitual que en ese ámbito se discuta cuestiones personales, en aquella oportunidad Adorni sí le reclamó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre su declaración jurada.

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La jefa del bloque de La Libertad Avanza cuestionó que el ministro coordinador haya ocultado 500 mil dólares -según él mismo reconoció- de ahorros que tenía “en negro”.

El cruce entre ambos escaló y, tal como reveló Infobae, fue Santiago Caputo quien buscó calma y analizar las opciones para sortear la crisis.

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Aunque por ahora no hay convocatoria, los integrantes de la mesa niegan que sea para evitar más enfrentamientos, pero no recibieron información respecto de cómo continuará la dinámica.

“No nos dijeron nada, pero las reuniones de la mesa política se están haciendo cada 15 días, aproximadamente. Son todas suspicacias las versiones que trascendieron“, dijo uno de los miembros de ese selecto grupo.

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Última reunión de la mesa política

El oficialismo quiere mostrar gestión para desmentir que el Gobierno esté paralizado y, para eso, uno de los objetivos es impulsar los proyectos que ya presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso, como el Súper RIGI la reforma electoral, entre otros.

Sin embargo, acá también encuentra algunas trabas de sectores que suelen ser aliados, como las empresas, que le vienen exigiendo a la Casa Rosada modificaciones sobre el tratado de patentes o la ley de lobby, por ejemplo.

De hecho, varias compañías norteamericanas expresaron su preocupación por el mecanismo que está previsto en el texto para el registro de lobbistas.

“Nosotros les planteamos que sea automático, que cualquiera que ingrese sus datos en el sistema para identificarse como representante de alguna firma sea aprobado inmediatamente y no que haya un funcionario decidiendo a quién acepta y a quién no, porque entonces sería arbitrario. Nos escucharon y tomaron nota, pero no sabemos si nos van a hacer caso”, explicó a este medio un director de comunicación de una de estas marcas extranjeras.

El oficialismo tiene varios proyectos en carpeta (RSFotos)

Asimismo, otro de sus históricos aliados legislativos, que es el bloque del PRO, también se viene mostrando muy crítico, en su caso, sobre el tema Adorni.

El espacio es clave en la intención del Ejecutivo de que no prospere la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que si bien por el momento es una iniciativa de la oposición con pocas chances, podría complicar más de la cuenta a La Libertad Avanza.

El partido fundado por Mauricio Macri acordó tener una estrategia conjunta con la Unión Cívica Radical (UCR) tanto en Diputados como en el Senado, por lo que las dos bancadas votarían de la misma forma en ambas Cámaras.

Estos bloques esperan no tener que llegar a ser decisivos para la votación porque saben que se verían en un dilema, por lo que todavía no tienen una posición tomada.

”Todo depende de lo que pase en el Senado, si haya votan a favor de la destitución de Adorni no nos va a quedar otra que hacer lo mismo nosotros, pero falta para eso. Veremos cómo se desenvuelve todo”, resumió un diputado uno de esos espacios.

Para este miércoles se convocó a Labor Parlamentaria en la Cámara Alta para analizar uno de los proyectos en contra del funcionario, por lo que ahí podría adelantarse la postura de los aliados del oficialismo.