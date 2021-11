“Crónica de un instante”, el prólogo de Alberto Fernández del libro que relata la salida de Evo Morales de Bolivia en 2019

Alberto Fernández y Evo Morales (Reuters)

Alberto Fernández participará, hoy, de la presentación del libro “Evo, operación rescate”, escrito por Alfredo Serrano Mancilla, que relata la versión del ex mandatario boliviano de su turbulenta salida del país en 2019. El presidente argentino, además, es autor del prólogo con un texto titulado “Crónica de un instante”, que revela detalles sobre el viaje de Evo Morales a México en medio del caos social y político.

“Todo ocurrió un mediodía de noviembre del 2019. En Buenos Aires almorzábamos junto a Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Marco Enríquez-Ominami y otros muchos amigos de la patria latinoamericana dando clausura al encuentro del Grupo de Puebla. Cuando servían el plato principal, el autor de este libro me susurró algo al oído. Tengo a Evo en el teléfono… hay problemas en Bolivia’, me dijo ”, cuenta Fernández en el prólogo.

El libro grafica la salida de Morales como un Golpe de Estado, califica de cinematográfico el periplo del avión mexicano que lo sacó de Bolivia, y brinda la visión del político boliviano sobre la actitud de Mauricio Macri, en ese momento presidente de la Argentina.

En la presentación oficial del libro editado por Sudamericana, que se realizará en la Embajada de México en el país, también estará presente el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, además de Morales y Fernández.

“Vengo a la presentación del libro de un gran amigo mío. Alfredo lo que hace es narrar las vicisitudes que tuvo que enfrentar Evo en Bolivia y cuando estaba volando. Luego, si todo sale bien, cenaremos con el presidente Alberto Fernández”, aseguró Correa en un breve contacto con Infobae esta mañana en Ezeiza.

FRAGMENTO DEL PRÓLOGO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Crónica de un instante

Este libro es la crónica de un instante. Un instante que pudo haber sucedido en cualquier otro lugar de América Latina. Un instante que, aunque único e irrepetible como todo instante, se asemeja a muchos otros instantes que se suceden incansablemente en nuestro continente.

El personaje de esta historia nació en Bolivia. En las entrañas mismas de una tierra llena de riquezas naturales y culturales. Es parte de esos pueblos originarios que fueron capaces de resistir a la conquista europea y a las garras de la especulación capitalista.

Hablamos de un hombre llamado Juan Evo Morales Ayma. Irónicamente, carga con nombres emblemáticos para los argentinos. Se llama Juan, como aquel “coronel del pueblo” que les dio a los trabajadores los derechos que los conservadores del siglo XX se negaban a darles. Y se llama Evo, como nuestra Eva, la “abanderada de los humildes”.

Todo ocurrió un mediodía de noviembre del 2019. En Buenos Aires almorzábamos junto a Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Marco Enríquez-Ominami y otros muchos amigos de la patria latinoamericana dando clausura al encuentro del Grupo de Puebla. Cuando el plato principal estaba siendo servido, el autor de este libro me susurró algo al oído. “Tengo a Evo en el teléfono… hay problemas en Bolivia”, me dijo.

Me incorporé y tomé el aparato. Lo escuché con atención. Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, me contó que manifestaciones callejeras impulsadas por la derecha de ese país estaban causando desmanes y atacando a los seguidores del oficialismo. Inmediatamente después, hablamos con Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano, y me transmitió con máxima preocupación que las fuerzas conservadoras no estaban dispuestas a reconocerlos como vencedores de la elección del 20 de octubre del 2019 (…).

Este libro, que es la crónica de un instante, puede ser un formidable disparador de la reflexión colectiva. Al fin y al cabo, la historia vivida por Bolivia y que aquí se reseña se repite de distintos modos en todo nuestro continente. Expresa otra forma de alterar la institucionalidad tras la falsa invocación de querer preservarla.

