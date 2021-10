Diplomáticos expresaron su rechazo a la designación del cuñado de Felipe Solá ante Naciones Unidas

Felipe Solá y Guillermo Justo Chaves

La designación de Guillermo Justo Chaves, ex jefe de Gabinete de Cancillería en la gestión de Felipe Solá, fue rechazada este miércoles por la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) . Su postulación se conoció en las últimas horas, luego de los cambios de Gabinete que se implementaron a raíz de la derrota electoral de septiembre que incluyeron la salida del ex gobernador bonaerense, quien fue reemplazado por Santiago Cafiero.

“El APSEN rechaza el proyecto de designación de un Representante Especial en la Misión Permanente de la República ante Naciones Unidas invocando el artículo 6º de la Ley del Servicio Exterior, en un nuevo avasallamiento de la Ley 20.957″, anunció el sindicato del servicio exterior en sus redes sociales.

El puesto como representante especial en la Misión Permanente ante Naciones Unidas, con sede en Nueva York, fue leído como un premio para Justo Chaves ya que es cuñado del ex canciller Solá, quien debió dejar su cargo al ser reemplazado por Cafiero en medio de un cambio obligado de Gabinete tras la derrota en las PASO.

La Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) rechazó la postulación de Guillermo Justo Chaves como representante especial en la Misión Permanente ante Naciones Unidas

Según se había informado en un decreto firmado por el canciller Santiago Cafiero, el objetivo de la designación de Justo Chaves era para que contribuyera “en el trabajo permanente realizado ante el Comité de Descolonización que demanda redoblar las acciones tendientes al reclamo permanente por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

También en los temas relevantes de agenda global como el Cambio climático, la crisis sanitaria, los problemas alimentarios que impactan en la políticas públicas y en el futuro del país, entre otros, que son temas que demandan una especial atención en los foros multilaterales donde se toman decisiones que afectan a toda la comunidad internacional.

La postulación había sido criticada por el ex embajador argentino en China, Diego Guelar: “Designación innecesaria y absurda, ya tenemos una embajadora en la ONU y la persona elegida no suma calificación especifica alguna”, aseguró a través de las redes sociales. Hasta ahora, la representación argentina en la Misión Permanente ante la ONU corresponde a María del Carmen Squeff, una diplomática de carrera que también fue embajadora en Francia y Nigeria.

El nnuevo cargo en la ONU del ex jefe de Gabinete de Cancillería tiene sede en Nueva York

Junto a la designación de Justo Chaves se conoció también Gabriel Fuks, ex secretario de Seguridad en la gestión de Sabina Frederic, como embajador argentino en Ecuador, cargo que se encontraba vacante ya que el último embajador en ese país fue Darío Giustozzi, en el gobierno de Cambiemos. No es el primer cargo diplomático que ocupa el ex secretario de Seguridad: durante muchos años, en las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, estuvo a cargo de Cascos Blancos. Su nuevo destino todavía debe ser refrendado por el Senado.

Frederic ya había vuelto al Gobierno como nueva titular de Cascos Blancos, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores que ahora conduce Cafiero. Así, la ex ministra de Seguridad tiene la categoría de “Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, al solo efecto del rango protocolar” y trabajará en las diferentes misiones humanitarias que se coordinan desde la Cancillería.

Uno de sus objetivos primordiales será bregar activamente por el acceso equitativo de vacunas para todos los países latinoamericanos. Además, según se informó, buscará establecer un mayor dinamismo con eje en la cooperación y participación de Argentina en la región.

Seguir leyendo: