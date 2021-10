Berni también criticó a Bielsa: “Que vaya la Cancillería mapuche a defender a Jones Huala, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí?”

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense

Luego de haber planteado que los ataques mapuches en el sur del país son terrorismo y de que la Casa Rosada debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para brindar seguridad a la provincia de Río Negro, el ministro bonaerense Sergio Berni apuntó contra el canciller Santiago Cafiero y contra el embajador en Chile, Rafael Bielsa, quien recientemente pidió la libertad condicional de Facundo Jones Huala.

“ Si bien es cierto que cualquier ciudadano argentino tiene derecho a una defensa por más criminal que sea, acá el tema es que Jones Huala desconoce a la Argentina y a sus símbolos patrios. Cuando le preguntan en el juicio de qué nacionalidad es, él dice ser mapuche... Bueno, que vaya la Cancillería mapuche a defenderlo; ¡¿qué tenemos que hacer nosotros? !”, se preguntó Berni en declaraciones a Futurock.

“ Nosotros no podemos hacernos los distraídos. Vivimos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y mucha gente no sabe de lo que estamos hablando, pero cuando están en juego el interés mas más sagrado de la Patria, que es nuestra soberanía, me parece que hay que actuar con contundencia ”, planteó.

Bielsa se presentó el 5 de octubre pasado ante la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco para defender a Facundo Jones Huala, quien cumple una condena a 9 años por sus ataques vandálicos en el sur del país vecino. Su aparición provocó la crítica de senadores del otro lado de la Cordillera de Los Andes y hasta de la prensa española.

Rafael Bielsa

Ayer, el presidente Alberto Fernández habilitó el envío de gendarmes a Río Negro. Sin embargo, en una carta dirigida a la gobernadora Arabela Carreras puntualizó que no es función del gobierno nacional “brindar más seguridad a la región” y reforzar la presencia en las rutas nacionales. Las palabras del Jefe de Estado provocaron la reacción de autoridades locales y del arco opositor.

Berni no coincide con la estrategia de la Casa Rosada: “Cada uno puede hacer la lectura que quiera, pero acá lo importante es que hay una fiscal que está investigando e interpreta que hay un delito federal, que obviamente el gobierno nacional tiene que apoyar”

Tampoco cree que hay que avanzar en una mesa de diálogo para buscar una salida política al conflicto. “ Yo no dialogo con delincuentes; es como que me pregunten si estoy dispuesto a dialogar con motochorros y asesinos para hacer algún tipo de acuerdo... ante un delito, hay que ejecutar la ley ”, comparó.

En las últimas semanas recrudeció la violencia mapuche en la Patagonia argentina. Esta semana, un grupo de personas destruyó el club más emblemático de El Bolsón. En el lugar se hallaron bidones con combustible, lo que confirma la intencionalidad del hecho. Además aparecieron panfletos en los que mencionan al jefe comunal y la mandataria rionegrina y a los magnates Lewis y Benetton.

La Gobernadora Arabela Carreras expresó su más “enérgico repudio” por el ataque incendiario y se solidarizó con la comunidad de EL Bolsón, autoridades e integrantes de la entidad afectada. Además, pidió asistencia al gobierno nacional, lo que provocó la carta del presidente Fernández.

