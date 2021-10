En medio de los tironeos, Axel Kicillof intenta retener a Sergio Berni como ministro de Seguridad

Aníbal Fernández, Axel Kicillof, Sergio Berni y Martín Insaurralde en el acto en la Escuela de Policía Juan Vucetich

“Eso lo definirá el gobernador. Me parece que estamos viendo el árbol en lugar del bosque”, respondió este lunes el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando en un móvil en C5N le preguntaron si se iba a ir después de las elecciones. A su lado estaba el gobernador Axel Kicillof y su par de Nación, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Berni gambeteó la respuesta y ninguno de los otros dos dirigentes se hicieron cargo. Es que Axel Kicillof busca por estos días que al ministro se le pase el enojo con la dirigencia del Frente de Todos y siga en su cargo, pese a que ya avisó que pasado el proceso electoral dejaría la cartera de Seguridad.

Cerca de Kicillof buscan bajarle el matiz a las diferencias que expone el ministro de Seguridad bonaerense. Cada cierto tiempo, Berni vuelve sobre lo mismo: una crítica hacia la estrategia de gestión y política del Frente de Todos . Conscientes de esto, desde el Ejecutivo bonaerense activan un operativo de contención.

Las diferencias de Berni son con el diputado nacional y conductor del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y con el nuevo jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Kicillof, en el medio de todo, intenta sostener las piezas tal como están actualmente. Los intendentes del conurbano mantienen diferencias con el Secretario de Seguridad durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Incluso, cuando la ministra nacional era Sabina Frederic eran varios los intendentes que armaban reuniones con ella sin incluir a Berni.

Este lunes, Berni armó un acto de jura de la bandera con casi nueve mil efectivos de la policía bonaerense. Una imagen elocuente sobre el parque de la Escuela de Policía Juan Vucetich. Desde el escenario, el ministro ponderó a la fuerza que conduce. Entre egresados actuales y pasados, Berni aseguró: “La policía en este año y medio estuvo presente en los lugares más dificultosos de nuestra provincia y cuando más dificultosos no lo digo solamente en materia delictual, si no también acompañando a nuestros agentes sanitarios”.

Fiel a su estilo, advirtió: “En esta institución no hay lugar para aquellos que quieran formarse por fuera de la ley, no hay lugar para los que especulan ni los temerosos. No hay lugar para los tibios. Esta institución se nutre del coraje y de la vocación de cada uno de ustedes”.

"No hay lugar para tibios", volvió a deslizar Berni ante la policía

Desde hace varios días y en medio de los ruidos internos, Kicillof viene mostrándose con Berni. La semana pasada encabezaron una entrega de patrulleros para la Policía Rural en la localidad de Olavarría. Luego, sin Kicillof, Berni hizo lo propio con el intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, un jefe comunal que integra el Frente de Todos, pero también distanciado de la conducción política del oficialismo.

Hay algunas señales que sugieren que el ministro seguiría. Este lunes, por ejemplo, se oficializó el Contrato de Comodato por 37 vehículos y 8 motos con el municipio de Almirante Brown. Además de 20 Fiat Cronos destinados a ser patrulleros para la Unidad de Prevención Policía Local Lanús y 10 nuevas camionetas 4x4 al municipio de Avellaneda, con el mismo fin.

Pese a las formas, en el gobierno bonaerense le reconocen a Berni que “siempre pone la cara”, ante situaciones complejas y el nivel de exposición que le da esta característica hace pensar en La Plata que el funcionario analizará bien qué rumbo seguir.

“Cuando asumimos en 2019, nos encontramos con una fuerza policial degradada en lo salarial y carente de las inversiones para brindar el equipamiento necesario a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas todos los días. Iniciamos una política de recuperación salarial, que equipara los ingresos con los efectivos de las fuerzas federales, y lanzamos el plan de Fortalecimiento de la Seguridad, con la mayor inversión de la historia reciente”, remarcó Kicillof para poner en valor, también, la tarea de Berni.

Berni juntó miles de efectivos para el acto de jura de la bandera

La diferencia del ministro de Seguridad con la conducción bonaerense del Frente de Todos corre por distintos carriles, pero una de las más notorias se potenció con el cierre de listas. El ministro había presentado una lista a diputados provinciales por la Segunda sección electoral en la que él era quien encabezaba. Sin embargo la idea del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y de los intendentes del peronismo encabezados por Martín Insaurralde era que no hubiera internas en las Primarias de septiembre; estrategia que primó. Con el resultado puesto, Berni salió con los tapones de punta como ya lo hizo en otras oportunidades cuando mantenía cruces con Sabina Frederic.

Ahora, micrófono y en medio de versiones que lo darían fuera del Gabinete provincial una vez que terminen las PASO o bien luego del Operativo Sol 2022, a fines de febrero, el ministro no dio precisiones. “Somos un conjunto de un grupo de actores que tienen que estar en la misma sintonía para poder dar una respuesta a una enfermedad endémica como es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, atinó a decir.

Durante el acto Kicillof lo respaldó. Fueron testigos el propio jefe de gabinete, Martín Insaurralde, Aníbal Fernández y algunos intendentes del conurbano como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Federico Áchaval (Pilar), Fabián Cagliardi (Berisso), Lucas Ghi (Morón), Gustavo Menéndez (Merlo) y Damián Celci (Hurlingham).

