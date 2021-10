Elecciones 2021: Axel Kicillof y Jorge Taiana inauguraron una lancha de la Armada que no tiene ni motor ni hélice

Victoria Tolosa Paz, Axel Kicillof y Jorge Taiana durante la inauguración

Axel Kicillof y la candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz encabezaron el acto de bautismo y botadura -puesta a flote- de la Lancha de Instrucción para Cadetes de la Armada (LICA) “Ciudad de Ensenada” cuyo proyecto se inició en 2013 y sufrió múltiples postergaciones.

Acompañaron al gobernador bonaerense, además, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, el jefe de la Armada, Vicealmirante Julio Guardia, y los Intendentes de Berisso y Ensenada junto a un sinnúmero de funcionarios nacionales, provinciales y de ambos municipios.

No fueron pocas la voces que se levantaron para denunciar que el acto fue expresamente pedido por Kicillof a su amigo Pedro Wasiejko, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, como parte de una zaga de inauguraciones de obras a medio terminar o recién iniciadas.

Al dirigirse a los asistentes al acto, el gobernador bonaerense manifestó que era bueno ver la botadura de un barco luego de 35 años de que ello no ocurriera, ignorando las puestas a flote de la corbeta ARA Gómez Roca y los buques tanque Ona Tridente y Eva Perón durante las presidencias de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, respectivamente.

“Miren, Argentina necesita tener industria y específicamente Industria Naval y en esta tarea los protagonistas van a ser los trabajadores del Astillero Rio Santiago. Durante muchos años este astillero fue noticia por los reiterados intentos de privatizarlo o de destruirlo y también por la lucha de sus trabajadores por defenderlo”, sostuvo Kicillof en su alocución.

Por su parte, Taiana, luego de terminada la ceremonia, sostuvo: “En realidad hemos botado un esqueleto que ahora será trasladado al astillero Tandanor, dependiente de la cartera de Defensa, para su terminación”. En diálogo con Infobae, trabajadores del Rio Santiago desmintieron los dichos del funcionario al sostener que el contrato entre Defensa y el Astillero es llave en mano.

Aunque la vocera oficial del astillero, en diálogo con este medio, manifestó que la botadura obedecía pura y exclusivamente a la necesidad de liberar espacio para realizar otras construcciones, parte del personal se muestra sorprendido por la precariedad de la nave arrojada al agua durante la presente jornada.

Entre ambas posturas extremas, los peritos navales consultados coincidieron en señalar que parece un despropósito efectuar la botadura de una embarcación con tan poco grado de avance y sin algo tan elemental como contar con el eje que mueve la hélice . Al mismo tiempo, aclararon que si esto obedece a una necesidad operativa o de falta de espacio la nave se podría mover o poner transitoriamente a flote sin necesidad de hacer un acto.

Según explicaron, la LICA "Ciudad de Ensanada" debe ser botada al agua porque ocupa un espacio necesario para otras tareas

Si bien en la convocatoria oficial a los invitados a presenciar el evento se remarcó que el astillero vuelve a trabajar “luego de 9 años de inactividad y de la parálisis que provocó el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019″, los funcionarios de línea del astillero recuerdan que la construcción efectiva de las LICA comenzó en 2016 impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal y se detuvo a mediados de 2019 por falta de partidas presupuestarias en el Ministerio de Defensa.

Por otra parte, los trabajadores de base del Astillero Río Sanrigo (ARS) son particularmente duros a la hora de sostener que desde el inicio de la gestión del FdT tanto el Estado Nacional como el provincial les retacea el apoyo necesario para trabajar. La falta de la provisión de los insumos industriales necesarios parece ser el escollo principal.

Si bien es habitual que entre la botadura de un buque y su entrada en servicio efectivo pase algún tiempo, no hay antecedentes sobre lanzar al agua a una embarcación sin hélice

En tal sentido, voceros de la industria naval alertaron a Infobae acerca del poco apoyo a la actividad que durante los dos años que lleva al frente de la provincia de Buenos Aires el gobernador Kicillof se observa tanto en la embarcación que hoy fue puesta a flote como en muchas otras que tienen que ver con construcciones pesqueras en distintos astilleros privados. Remarcan la desaparición de la totalidad de los planes de financiamiento que el Banco Provincia tenía para el sector.

“Es verdad que la unidad que hoy botamos no tiene ni hélice ni línea de eje, los retrasos en la provisión de estos elementos son responsabilidad de Tandanor y la Armada y están demorados en exceso. La idea de hacer esta botadura es precisamente la de llamar la atención sobre el tema y dejar en claro que las demoras son ajenas al astillero”, sostuvo uno de los delegados gremiales de ARS.

La misma fuente indicó: ”Hace rato que de acuerdo al cronograma fijado por la propia Armada las dos primeras LICA deberían estar operando. Nosotros pusimos esta fecha de botadura hace dos o tres meses y nos habían prometido en aquel momento que tendríamos el material en no más de diez días. Pero nada de eso ocurrió. En estos últimos meses hay problemas para aprovisionar al proyecto no solo de ejes y hélices sino de buena parte del equipamiento necesario para terminarlas”.

“Ya le avisamos a la Armada que la segunda LICA se las vamos a tirar al agua en el estado en que se encuentra, no vamos a seguir cargando con culpas que no son nuestras”, completó el miembro del Sindicato SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales).

La planta industrial del Astillero Rio Santiago supo ser una de las mas importantes de la industria nacional y pionera a nivel regional

Según pudo saber este medio, puertas adentro del astillero existe un alto grado de malestar frente a los reiterados incumplimientos por parte del Estado los que -al decir de los trabajadores- no solo dificultan el trabajo sino que además son “vendidos” a la sociedad como ineficiencia de sus operarios e inconveniencia de mantener operativa a una planta industrial que ha sabido ser orgullo de la Industria Naval Argentina. También sostienen que desde la política se suelen sobrecargar injustificadamente los precios de las obras a particulares lo que deja al astillero fuera de competencia.

Los buques venezolanos jamás entregados

“Es necesario aclarar también que la cuestión de los famosos buques tanque encargados por Venezuela a partir de un convenio firmado en 2004 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez no se han concluido por problemas propios del país vecino. Por ejemplo, el Eva Perón se encuentra listo para ser entregado pero Venezuela tiene problemas para certificar el buque tal como manda la legislación en la materia por razones ajenas al astillero y la Argentina. Nosotros trabajamos durante toda la pandemia con normalidad, pero no podemos cumplir porque no nos abastecen de insumos”, reafirmó un miembro del personal superior de ARS.

Por su parte, desde Tandanor, astillero dependiente del Ministerio de Defensa, precisaron que se trabaja a toda velocidad para terminar la ejecución de las tareas que le fueron asignadas a esa unidad productiva. “La Armada puso la vara muy alta en cuanto a las exigencias de las piezas que hay que realizar en acero inoxidable. Tuvimos que salir a comprar insumos a Italia y a India porque en el mercado local ese material no existe. Si bien hay un sector del personal de Rio Santiago muy crítico, estamos trabajando mancomunadamente y ayudando en lo que podemos”, señaló uno de sus directivos.

El Proyecto LICA

La idea de impulsar la construcción de una serie de 6 embarcaciones de pequeño porte denominadas Lanchas de Instrucción de Cadetes de la Armada (LICA) surge en 2013 por iniciativa de la Armada Argentina y con el doble propósito de contar con pequeñas embarcaciones versátiles y de diseño simple que sirvieran tanto para la instrucción de los futuros oficiales de la fuerza, como así también para prestar apoyo en emergencias sanitarias o ambientales en zonas fluviales.