Uno por uno: quiénes son los sobreseídos en la causa del Memorándum con Irán

“El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito” , sostuvo la resolución a la que accedió Infobae. El fallo, de 387 páginas, fue firmado por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, como integrantes del Tribunal Oral Federal 8 y determinó que Cristina Kirchner no tendrá que ir a juicio oral por la causa del Memorándum con Irán, que se abrió con la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

De esta manera, el TOF 8 resolvió que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA.

En el marco de este fallo, el sobreseimiento no fue solo para la vicepresidenta: la decisión alcanzó además al resto de los acusados, entre los cuales figuran el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque o el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

Héctor Marcos Timerman

En diciembre de 2018, el ex canciller murió a los 65 años como consecuencia del cáncer que lo aquejaba desde hacía más de dos años. En julio de ese año, le tomaron declaración indagatoria en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que estaba acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA. Entre 2010 y 2015 ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Fue procesado con prisión preventiva (arresto domiciliario desde 2017 ante su delicada situación de salud)

Carlos Alberto Zannini

Desde el 10 de diciembre de 2019 es Procurador del Tesoro de la Nación, pero entre 2003 y 2015, de manera ininterrumpida, ocupó el cargo de Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, durante la gestión de Cristina Fernández. Estuvo detenido en el marco de la causa, pero en 2018 la Justicia ordenó su liberación.

Oscar Isidro Parrilli

Desde el 10 de diciembre de 2019 es senador nacional (Frente de Todos) por la provincia de Neuquén. Entre 2003 y 2014 ocupó el cargo de Secretario General de la Presidencia durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Estuvo procesado, aunque sin prisión preventiva.

Juan Martín Mena

Actualmente viceministro de Justicia, Juan Martín Mena supo ser número dos de la AFI durante el kirchnerismo. En diálogo con Infobae, en 2017 negó las acusaciones y defendió el Memorándum con Irán. También fue procesado sin prisión preventiva.

Andrés Larroque

Desde mayo de 2020, es Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Entre 2011 y 2019 fue diputado de la Nación y entre mayo de 2010 y diciembre de 2011 ocupó el cargo de Subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Nación Argentina. También, procesado aunque sin prisión preventiva.

Eduardo Alberto Zuain

Actualmente embajador de Turkmenistán, con base en Moscú, y también titular de la embajada argentina en Rusia. Entre 2011 y 2015 fue secretario de Relaciones Exteriores de la Nación.

Angelina María Esther Abbona

Entre el 10 de diciembre de 2011 y el 10 de diciembre de 2015 ocupó el cargo de Procuradora del Tesoro de la Nación. Al igual que Parrilli, estuvo procesada, pero sin prisión preventiva.

Luis Ángel D’Elía

El piquetero y dirigente social estuvo detenido en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y fue liberado con posterioridad.

Fernando Esteche

El exlíder de Quebracho supo ser procesado con prisión preventiva en el marco de la causa. Tiene 53 años y encabeza una cátedra en la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Plata.

Jorge Alejandro Khalil

En el marco de la causa fue procesado con prisión preventiva. Se trata del dirigente islámico que aparece en las escuchas de la investigación del fiscal Nisman. Habría sido el puente para negociar el memorándum.

Ramón Héctor Allan Bogado

Ex agente de la SIDE: fue sindicado como el enlace entre el Gobierno y la comunidad iraní. En el marco de la causa, en 2017 según pudo saber Infobae, aportó 18 anexos de pruebas mediante las cuales le detalló al juez federal Claudio Bonadio pormenores de un pacto para triangular tecnología nuclear argentina con Irán a través de Venezuela.

SEGUIR LEYENDO