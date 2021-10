Aeropuertos de ingreso, cuarentena y testeos: qué tienen que tener en cuenta las personas que arriben a la Argentina

Los visitantes tendrán que someterse a pruebas PCR antes de llegar y algunos días después de su arribo al territorio nacional

Entre las flexibilizaciones anunciadas por el Gobierno se encuentra la de permitir la llegada de turistas a la Argentina, que ya pueden venir desde los países limítrofes y, desde noviembre próximo, podrán hacerlo desde cualquier parte del mundo. Todo será posible cumpliendo con una serie de requisitos y por pasos fronterizos determinados.

De acuerdo con lo que anunció la Decisión Administrativa 951/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, será el Ministerio de Salud de la Nación el que “determinará los nuevos puntos de entrada al país, trayectos y lugares que reúnan las mejores capacidades para responder a la emergencia sanitaria”.

Estos denominados “corredores seguros” serán notificados a las autoridades competentes para que puedan comenzar a usarse, “de conformidad con la evolución de la situación epidemiológica” de cada lugar.

Por su parte, los gobernadores de las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán proponerle al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, la apertura de nuevas entradas adicionales a las ya autorizadas en el marco de la realización de eventos deportivos o culturales masivos.

Para esto, deberán presentar un protocolo aprobado por la autoridad sanitaria de cada jurisdicción previendo, en su caso, los mecanismos de testeo y aislamiento, los cuales deberán cumplir las recomendaciones vigentes.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones “podrá autorizar el ingreso de personas al territorio nacional por medio de otros pasos fronterizos, cuando concurran por especiales y acreditadas razones humanitarias que así lo ameriten”.

En todos los casos, las personas deberán cumplir con los requisitos migratorios y sanitarios que rigen actualmente, como así también a lo que disponga cada provincia, “para que ese ingreso y tránsito resulte seguro sanitariamente para el solicitante y para la comunidad fronteriza”.

Los viajeros deberán cumplir una serie de requisitos para poder hacer turismo en la Argentina

Turismo de países limítrofes, desde este viernes, y del resto del mundo, a partir del 1° de noviembre

Dentro de los corredores seguros autorizados, desde este viernes quedó habilitado el arribo de los ciudadanos nacionales o residentes de países limítrofes que hayan permanecido en estos durante los 14 días previos a su llegada a la Argentina, incluso cuando el viaje obedezca a razones de turismo.

Esto significa que ya pueden llegar de visita personas provenientes de Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Paraguay, pero desde el 1º de noviembre se hará lo mismo con viajeros internacionales de todo el mundo.

En todos los casos, para poder entrar los extranjeros deberán “haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días” antes de su llegada, lo cual deberá quedar registrado en la declaración jurada exigida por Migraciones.

Además, tendrán que presentar una prueba PCR negativa en origen realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso y someterse a un test de antígenos al ingresar al país y a otro PCR entre el quinto y séptimo día desde su aterrizaje.

Las personas vacunadas con esquema completo y testeadas que resulten negativo, estarán eximidas de realizar la cuarentena, mientras que aquellas que den positivo deberán permanecer aisladas durante 10 días.

Los visitantes deberán estar vacunado y presentar un test PCR negativo

No obstante, dos semanas después de que la Argentina haya alcanzado el 50% de la población con esquema de vacunación completo, los visitantes que también estén totalmente inoculados “quedarán exceptuados de la realización del test de antígenos” mencionado.

En tanto, los menores de edad que no hayan complementado su esquema de vacunación, pero que se encuentren en compañía de adultos que sí cumplen con esta condición, podrán ingresar al territorio nacional. Tendrán que hacer cuarentena y someterse a un test al séptimo día para poder circular libremente.

Por último, los extranjeros no residentes que no hayan recibido las dosis necesarias para estar totalmente inmunizados podrán ingresar al territorio nacional siempre que no sea por razones de turismo, previa autorización de la Dirección Nacional de Migraciones.

