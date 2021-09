Anunciaron que Felipe Solá no será más Canciller cuando ya estaba en México representando a Argentina en la cumbre de la CELAC

Anunciaron que Felipe Solá no sería más Canciller cuando representaba a Argentina en la cumbre de la CELAC en México

Antes de que estallara la crisis política en el gobierno tras la derrota en las PASO a nivel nacional, el presidente Alberto Fernández tenía planeado viajar este fin de semana a México para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde Argentina tenía previsto ocupar la Presidencia Pro Tempore en 2022.

Pero el ritmo vertiginoso con que sucedieron las críticas hacia su gestión y el rol de sus ministros más leales hizo que el Jefe de Estado desistiera de ese compromiso diplomático ya que debía dejar la presidencia en manos de Cristina Kirchner, una de las que más arremetió públicamente contra Fernández y lo obligó a hacer drásticos cambios en su Gabinete.

La decisión de no viajar a México también es delicada para el país ya que Fernández, junto con el canciller Felipe Solá, venía trabajando a la par del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para que Argentina reemplace al país caribeño y se ponga al frente de la CELAC.

Fue por eso que decidió enviar en su lugar a Felipe Solá a pesar que ya tenía los días contados en el gobierno y el Canciller también era consciente de ello cuando el jueves por la noche se subió al avión con rumbo a la Ciudad de México.

Si bien entre ambos habían planeado que su reemplazo por Santiago Cafiero en Cancillería se diera a conocer recién el lunes, una vez que Felipe Solá terminara con su gestión en México, el anuncio se adelantó y quedó completamente vacío de poder mientras cumplía su función ante la CELAC.

Tan intempestiva resultó la decisión que en la cuenta de Twitter de la Celac se anunció la llegada de Felipe Solá, con el texto “¡Bienvenido Canciller de la Argentina!” y la fotografía del momento en que desciende del avión. Aunque técnicamente seguirá siendo ministro de Relaciones Exteriores hasta el traspaso de funciones, el mensaje no deja de sonar extraño.

Pese a estas desprolijidades, todo indicaría que la interna política en el Frente de Todos no sería un obstáculo para que Alberto Fernández asuma en su nuevo cargo en la Celac y este mediodía (hora mexicana) se realizaría el anuncio oficial.

Alberto Fernández debía asumir la presidencia pro tempore de la CELAC este sábado en reemplazo de su par mexicano, Manuel López Obrador

La designación del ahora ex Jefe de Gabinete Santiago Cafiero por Felipe Solá fue a pedido de la Vicepresidenta ya que lo consideraba un “funcionario que no funciona” junto otras figuras del riñón del Presidente. En su lugar fue designado Juan Manzur, actual gobernador de Tucumán.

Entre ellos también estaban el vocero Juan Pablo Biondi, quien presentó su renuncia indeclinable tras ser tratado de “operador” por Cristina Kirchner; la ahora ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuyo puesto será ocupado por Aníbal Fernández; y el ahora ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, que será reemplazado por Jaime Perzyck.

Los cambios se completaron con Julián Domínguez, en el lugar que dejó vacante Luis Basterra en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Daniel Filmus por Roberto Salvarezza en Ciencia y Tecnología; y Juan Ross como Secretario de Comunicación (será el nuevo vocero presidencial).

Por su parte, el ministro del Interior Wado de Pedro, integrante de La Cámpora y uno de los delfines políticos de Cristina, que fue el primero en presentar su renuncia fue mantenido en su cargo.

El ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, asumirá en reemplazo de Felipe Solá en Cancillería

Con la mirada puesta en conservar la unidad del Frente de Todos, el Presidente accedió a renovar parte de su Gabinete y relanzar su gobierno antes de las elecciones de medio término de noviembre a pesar que su plan inicial era hacer el recambio de funcionarios después de la votación.

Como Cafiero es uno de los hombres de mayor confianza del Presidente buscó la forma de que siguiera en el Ejecutivo y decidió que lo mejor era que se encargara de la política exterior. No corrió la misma suerte Solá, quien hasta el momento no fue confirmado en ningún cargo y no hay indicios de que reciba buenas noticias a su regreso de México.

Desde el entorno del ex canciller admiten que, a pesar del complejo panorama que lo rodeaba, él decidió cumplir a rajatabla con las órdenes del Presidente y trabajó hasta el final en la misión que le habían encomendado. En la CELAC, los presidentes no asumen por una votación sino tras lograr el consenso diplomático unánime de todos sus miembros.

Los países que integran la CELAC son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

