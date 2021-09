Tras la derrota electoral, piqueteros opositores dieron por terminada la tregua con el Gobierno y volverán a la calle para pedir comida

El Polo Obrero asegura que la nueva movilización al edificio del ministerio de Desarrollo Social será masiva y colapsará el centro porteño. Reclaman alimentos que desde hace dos meses dejaron de recibir esas organizaciones y sus comedores.

Los movimientos sociales de izquierda, liderados por el Polo Obrero (PO), realizarán el jueves una movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social que colapsará el centro porteño. Le reclaman a Juan Zabaleta los alimentos que desde hace dos meses -dicen- dejaron de recibir esas organizaciones y sus comedores. “ Durante la campaña de las elecciones PASO, se les envió la comida a los intendentes y se les quitó a los demás. Esto no lo vamos a permitir ”, le dijo a Infobae Eduardo Belliboni, el referente del PO. Será el primer piquete después de la derrota electoral del Frente de Todos y pondrá, así, fin a la tregua social.

La marcha será en todo el país, pero el epicentro será el histórico edificio ubicado en la Avenida 9 de Julio al 1900. Los organizadores aseguran que desde las 10 de la mañana del jueves 16 se bloquearán todas las calles aledañas al ministerio. En ese mismo edificio también funciona el Ministerio de Salud que encabeza Carla Vizzotti.

La concentración será en la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y desde allí marcharán para manifestarse contra Zabaleta, a quien también le piden aumento en los montos de los planes sociales y la apertura o universalización de los programas.

“La bronca popular contra el ajuste sale a la calle”, es el anuncio de la convocatoria que se potenció con la derrota electoral del gobierno sufrida el domingo pasado.

Continua la tensión entre los movimientos sociales de izquierda y el ministro Juan Zabaleta (Presidencia)

“El enorme ajuste que aplica el gobierno nacional y que sufrimos los trabajadores y trabajadoras no tiene fin y está llevando a millones a una bronca popular que no se aguanta más”, sostiene el dirigente piquetero.

Según un estudio realizado por ese sector político, pero que coincide con el que manejan las organizaciones sociales alineadas al gobierno y que están nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) “la caída interanual de gasto social de junio de 2020 a julio de 2021 es del 53%, lo que da una idea del tamaño y los alcances del ajuste ”.

Una semana antes de los comicios, Zabaleta recibió a estas organizaciones nucleadas en el denominado “Frente Piquetero” que agrupa a unos 40 movimientos. Entre café y agua mineral, le presentaron un escrito con una batería de reclamos, alguno de ellos similares a los que renovarán dentro de 48 horas.

Hasta el momento, desde el ministerio de Desarrollo Social no los convocaron para un nuevo encuentro o para debatir uno de los puntos de la carta que le entregaron a mano, la creación de “un millón de puestos de trabajos genuinos que reemplacen a los planes sociales”.

Los ejes centrales de esa cumbre fueron tres: “ Trabajo genuino, urbanización y Estado presente ”. En el texto, los movimientos de izquierda solicitaron “reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos años 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran y la generación y estimulo de trabajo genuino bajo convenio, y con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

Los movimientos sociales de izquierda denuncian que hace dos meses los comedores populares no reciben de alimentos porque fueron entregados a los intendentes (Marcelo Pascual)

Belliboni entiende que la movilización será masiva y que la zona quedará “colapsada no por una decisión política, sino porque vamos a ser miles y miles porque el pueblo pobre de este país, casi el 50% de la población, estalla de bronca contra el gobierno y tiene variadas formas de manifestarse, nosotros lo vamos a hacer como siempre, en las calles, porque no vamos a aceptar que la variable de ajuste seamos los trabajadores y mucho menos los desocupados y precarizados”.

En un documento difundido para la convocatoria se sostiene que “el ajuste ha producido la caída del gasto social que se traduce en planes sociales miserables de montos que están en la mitad de la canasta de indigencia, apenas $ 14.000, el 10 % de lo que necesita una familia para vivir y encima los programas están cerrados y siguen sin ser universales”.

La tensión entre las organizaciones de izquierda y del gobierno se tensaron con el nombramiento de Zabaleta. Entienden que el reemplazante de Daniel Arroyo llego al ministerio con el respaldo de los intendentes del conurbano; de hecho, él mismo es el alcalde con uso de licencia de Hurlingham para reducir los planes sociales, beneficiar con más ayuda social a los intendentes y organizaciones sociales alineados con la Casa Rosada, y perjudicar a los movimientos sociales más rebeldes.

El pasado 18 de agosto el Polo Obrero encabezó una masiva movilización hacia el ministerio de Desarrollo Social.

“El nuevo ministro ya está haciendo de las suyas, hace 60 días que no bajan los alimentos, los bolsones para los comedores populares. Llego para beneficiar a los intendentes y lo hizo en plena campaña, pero no le dio resultado, el gobierno de Fernández-Fernández fue castigado en las urnas. Zabaleta llego para sacarnos de las calles, pero nosotros vamos a movilizarnos como lo hacemos siempre. No nos compran con cargos públicos y ya nos cansamos de las falsas promesas ”, sostiene. La mención a los funcionarios es en alusión a los dirigentes del Movimiento Evita y Barrios de Pie que forman parte del gobierno del Frente de Todos.

El Polo Obrero ya realizó una masiva movilización el 18 de agosto pasado, la primera desde su asunción. En esa oportunidad marcharon unas ochenta mil personas desde el Puente Pueyrredón al edificio ministerial. Después hubo otras, pero de menor envergadura, la del jueves, promete ser de envergadura y no será la última. Desde la Unidad Piquetera se asegura que “el plan de lucha se irá profundizando con el correr de las semanas y la falta de soluciones”.

