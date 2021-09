“Mientras vos festejabas, mi hijo moría solo”: el doloroso mensaje de un votante para Alberto Fernández que se hizo viral

El mensaje que la fiscal de mesa encontró adentro del sobre (@marilaucanz)

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) determinaron el triunfo del frente opositor Juntos por el Cambio en 17 de los 24 distritos del país, lo que evidenció un malestar generalizado hacia la gestión del Gobierno que encabeza Alberto Fernández, a casi dos años de iniciado su mandato. “Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente nos acompañe. Todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente con respeto y atención”, manifestó el Presidente en el búnker del Frente de Todos, una vez que se dieron a conocer los resultados oficiales el domingo por la noche.

La mayoría de los votantes disconformes con el oficialismo expresaron su desaprobación en las urnas. Sin embargo, hubo alguien que decidió impugnar su voto, priorizando dar otro tipo de mensaje: “Mientras vos festejabas, mi hijo moría solo (con) 42 años”. Esa fue la leyenda que encontraron dentro de un sobre en una escuela de Avellaneda, confeccionada con letras recortadas de revistas y pegadas en un papel blanco. La alusión fue clara: las estrictas restricciones decretadas a raíz de la pandemia de coronavirus, incluso para despedir a los familiares fallecidos, contrastaron con las libertades que quedaron cristalizadas con el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos .

María Laura Canziani fue la fiscal de mesa que halló ese mensaje en la escuela Primaria N°5 “Fragata Sarmiento” de Villa Domínico y que luego lo posteó en su cuenta de Twitter, donde publicó: “El voto más doloroso”. La viralización fue inmediata: hasta la tarde de este lunes contaba con más de 4.000 retuits y casi 17.000 likes.

“Yo no pensé que iba a pasar algo así, pero quizás logré que la persona que lo escribió cumpliera su objetivo, que era que se supiera su situación. No sabemos nada sobre el votante. Entre todos los sobres surgió ese, lo abrí, me encontré con un papelito y cuando lo vi me quedé helada. Me dio mucha pena” , le dijo a Infobae.

El mensaje que se viralizó en Twitter

“Sin llegar al extremo de esa persona, mi marido también estuvo internado por COVID, así que fue algo muy movilizante. Uno no sabe si se puede encontrar o no así en algún momento. Por suerte no me pasó, pero él sí estuvo internado una semana. Entiendo el dolor y la desesperación de esa persona” , confió Canziani, quien asegura haberse sentido “tocada” desde un costado humano, independientemente de hacia qué partido político estaba destinado el desolador reclamo.

María Laura no es afiliada a ninguna fuerza, pero se ofreció voluntariamente para fiscalizar por el frente Juntos para estos comicios, porque es el que más la “identifica”. Ante la consulta sobre la reacción que tuvieron los otros fiscales de mesa, contó a este medio que uno, con muy poca empatía, esbozó: “¡Cómo nos hacen perder el tiempo!”. “Son cosas que salen en ese momento, te duele un poco más que te lo digan así en la cara, pero fuera de eso fue un buen día”, le restó importancia Canziani.

Asimismo, la fiscal de mesa expresó que esa fue la única rareza de la jornada electoral. “Hubo un sobre que tenía un papel de diario y los demás impugnados fueron porque pusieron varias boletas juntas”, explicó.

Este domingo, Alberto Fernández votó en Puerto Madero

Por su parte, los usuarios de Twitter manifestaron sus sensaciones en respuesta al posteo. “Se me paró el corazón cuando lo vi”, respondió uno. “Mi hermano también falleció con 42 años. Va por todos ellos también esta paliza”, dijo otro haciendo hincapié en el resultado que arrojaron las elecciones. “El voto más doloroso y el más real. Mi mamá murió sola y no de coronavirus. Sin embargo, no nos dejaron despedirla”, recordó un tercer usuario.

Pocas semanas antes de las PASO, Alberto Fernández había quedado bajo la lupa luego de que se difundieran fotos y videos del festejo de cumpleaños de la Primera Dama en la quinta presidencial, el 14 de julio de 2020, cuando estaban vigentes las restricciones más duras como estrategia para combatir al coronavirus. Esas imágenes chocaron con las dolorosas experiencias personales de cada argentino y con las cifras oficiales, que al día de hoy informan que en la Argentina hubo 113.640 muertes y más de 5,2 millones de contagios por COVID-19.

Por eso la crudeza del mensaje del votante que eligió impugnar su voto de esa forma. Por eso la conmoción y la indignación generalizada.

