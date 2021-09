Horacio Rodríguez Larreta: “Los únicos que podemos decirle basta al kirchnerismo somos nosotros”

Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que la clave para ganar en las PASO fue la unidad de la oposición

Horacio Rodríguez Larreta habló desde un vacunatorio de la ciudad de Buenos Aires el día después de que Juntos por el Cambio se impuso ante el Frente de Todos en casi toda la Argentina en las elecciones PASO. El jefe de Gobierno porteño fue uno de los grandes ganadores de la contienda por el armado que impulsó tanto en la provincia como la ciudad de Buenos Aires, pero evitó mandar un mensaje respecto a su posible candidatura presidencial y se limitó a agradecerle a la ciudadanía, a elogiar la unidad de la oposición y a criticar al Gobierno.

“Ayer hubo una voz muy clara, una vo de los argentinos que le dijo al Gobierno ‘basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de no tener un plan, basta de promover que los chicos no estén en las aulas, de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la seguridad’. Queremos un país con libertad, donde se promueva la libertad del trabajo, un país con los chicos en las aulas donde podamos salir con tranquilidad a la calle. Eso es lo que los argentinos quereos y votamos ayer”, consideró el dirigente.

“Gracias a todos los porteños, a todos lo argentinos que ayer fueron a expresarse, a los que nos votaron acá en la Ciudad de Buenos Aires ratificando el apoyo a este proceso de cambio que venimos haciendo hace varios años. También agradezco a los que nos nos votaron, que son un llamado de atención, que nos dicen que siempre podemos mejorar, por mas orgullosos que podamos estar por lo hecho”, había comenzado Rodríguez Larreta.

Y luego centró su mensaje en la importancia de que el frente opositor se haya mantenido unido tras perder las elecciones presidenciales en 2019. “Es la primera vez desde el 83 para acá que se ha logrado mantener unida a la oposición. Gracias a esa unidad es que en el Congreso pudimos frenar iniciativas como los superpoderes, la modificación de la Procucacion, la reforma judicial misma” , resaltó el jefe de Gobierno porteño. “Ayer la oposición obtuvo un voto de confianza de la gente gracias a la unidad, una unidad que además siempre tiene la actitud de seguir sumando. Hubo casos en todo el país que muestran que nos seguimos ampliando, que podemos tener perspectivas diferentes y nos podemos enriquecer”, agregó.

“Tenemos un bloque de más de 100 diputados, que ahora tenemos perspectiva de hacerlo crecer, y también de crecer en el Senado para que el gobierno no tenga quórum propio. Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta somos nosotros, por la cantidad de diputados que tenemos e incluso por la perspectiva de aumentar los senadores. Pero no sólo para decir basta, sino también para proponer iniciativas, para proponer leyes que permitan de una vez por todas luchar contra el narcotráfico, mejorar las seguridad, que generen trabajo en la Argentina, para que los gobiernos nunca más puedan dejar a los chicos sin ir a las escuelas. Les pido de corazón que nos sigan acompañando de acá a noviembre”, completó Rodríguez Larreta, haciendo hincapié en cómo quedaría conformado el Congreso Nacional en caso de que se repita o incluso se mejore el resultado de este domingo en las elecciones generales del 14 de noviembre.

En ese sentido añadió que van a “salir con mucha humidad a escuchar a la gente, a ver qué podemos hacer mejor, por qué votaron otras expresiones de la oposición aquellos que nos nos votaron a nosotros” y que su intención es “seguir buscar mas adhesiones todavía”.

