Javier Milei espera expectante los resultados con la mira puesta en ser tercera fuerza

Javier Milei apunta a posicionar a los liberales como tercera fuerza (Maximiliano Luna)

Con la mira puesta en convertirse en tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios con Javier Milei a la cabeza aguardan los resultados oficiales. Estiman que habrían superado el 10% de los votos.

En el Hotel GrandView, el precandidato a diputado nacional montó el búnker en el que aguarda los primeros números junto a un grupo de seguidores liberales. “Ojalá sea la sorpresa de la elección, pero soy bilardista, el gol no es cuando entra, sino cuando el contrario saca del medio”, manifestó Milei luego de votar este domingo. Antes que comenzaran a llegar los boca de urna veían con buenos ojos sacar alrededor de 7 puntos. “Ya es como para festejar”, expresó uno de los integrantes de la nómina libertaria. La base sería más alta.

Pasadas las 20 horas, Milei y el resto de los integrantes de la lista del frente La Libertad Avanza aún no aparecieron públicamente. En el salón dispuesto para la prensa, al comienzo de la tarde habló “gente normal, común y corriente” que decidieron en estas Legislativas acompañar al economista liberal. En ese sentido, habló Héctor Espinoza, un hombre oriundo de La Quiaca, Jujuy, quien relató su historia de vida en medio de la pobreza y tras destacar que logró salir a flote gracias al liberalismo, llamó a seguir apoyando al precandidato a diputado: “Con Milei está el verdadero cambio, no esa fantochada que nos vendieron en 2015″. Invitando a civiles ajenos a la política partidaria, el frente libertario busca seguir seduciendo electores de cara a noviembre; en este marco habló también un venezolano que llego a la Argentina tras huir de la dictadura de Nicolás Maduro: “Esto recién está comenzando, las ideas liberales irán llegando a cada personas que quiera un cambio verdadero”. Por último, habló Mateo, un joven de 17 años que relató un hecho de inseguridad violento que ocurrió en su familia. “Sigo a Javi porque es el único con los huevos para sacar a los que se hacen llamar oposición y a los dictadores de nuestros pensamientos”, criticó el adolescente.

Mientras en la puerta del hotel, un grupo de libertarios aguardaba la llegada de Milei. Dentro del búnker el economista, el resto de los precandidatos y los estrategas políticos comienzan a visualizar el escenario al que apuntaban. “Estamos en dos dígitos”, aseguraron. Un integrante de la nómina se animó a decir que “hay un piso de 12%”.

Pasadas las 18 horas comenzaron a llegar militantes libertarios al búnker de Milei

De concretarse el objetivo de posicionarse como tercera fuerza en la Ciudad, en el frente libertario ya comienzan a diagramar el camino de cara a noviembre. Conscientes que la mayoría de sus seguidores pertenecen al núcleo duro del Pro, al votante “halcón” desencantado con que en Juntos por el Cambio predominen “las palomas”, semanas atrás calculaban sumar para las generales los votos liberales que dejó en estas PASO Ricardo López Murphy. Sin embargo, a la espera de los los números oficiales, temen que en los próximos meses la elección se polarice entre Leandro Santoro y María Eugenia Vidal. Por ello comenzarán a afinar la campaña: no se descarta que Milei modere su discurso -en su entorno ya destacan que logró fidelizar a un porcentaje importante de sus votantes-, y que tras unas Primarias en las que repartió críticas por igual tanto para el kirchnerismo como para JxC, ahora se enfoque en pegarle más al Frente de Todos, sin descuidar sus cuestionamientos a “toda la casta de la política”.

“No soy político, soy un outsider y me meto para terminar con la casta política, busco entrar al sistema para barrer con el status quo. Yo hice las propuestas pertinentes, si la gente las abraza, bien; si no lo hace, que sigan con tanto socialismo que nos empobrece”, declaró esta mañana. En los próximos minutos, el precandidato a diputado nacional por la Ciudad saldrá a escena y hará el análisis de su rendimiento en las PASO.