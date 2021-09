En Córdoba habrá una interna caliente de Juntos por el Cambio y la pelea en el peronismo de un senador por la minoría

En Córdoba habrá una interna caliente de Juntos por el Cambio

Con casi tres millones de personas habilitadas para votar en las PASO de este domingo, Córdoba, una de las provincias con mayor peso electoral a nivel nacional, ofrecerá una amplia oferta de 23 listas entre los aspirantes a ocupar cargos tanto para senadores como para diputados nacionales. Serán 8 partidos y 5 alianzas las que participarán en un territorio que se destaca por su antikirchnerismo, acentuado desde 2008 tras el conflicto del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el campo.

Tres partidos competirán en internas con más de una lista: la alianza Juntos por el Cambio (JxC), presentará 4 boletas; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) competirá con 3, y el partido Unión Popular Federal (UPF), 6 listas.

Para las legislativas en Córdoba se ponen en juego 9 bancas de Diputados. De las que deben renovarse, 5 le corresponden a Juntos por el Cambio, 3 a Hacemos por Córdoba (HXC) y 1 al Frente de Todos (FdT). En tanto, de las tres plazas del Senado, dos pertenecen a Juntos por el Cambio y una al Frente de Todos.

Los dos principales temas a dilucidar en este camino hacia las legislativas del 14 de noviembre serán si el senador oficialista Carlos Caserio podrá retener su banca como integrante de la Cámara Alta y quién terminará imponiéndose en la interna opositora, en este caso con un fuerte enfrentamiento entre dos de los aspirantes, como son Mario Negri y Luis Juez, apoyados por el ex presidente Mauricio Macri y por Patricia Bullrich, respectivamente. El condimento adicional será observar hasta dónde puede mantener respaldo en las urnas el gobernador Juan Schiaretti, quien transita su segundo mandato consecutivo y que representa a la mayor porción del peronismo provincial con el sello de Hacemos por Córdoba.

Caserio deberá lidiar con un electorado que históricamente es refractario al kirchnerismo. Aspira a ser electo por la minoría. En segundo lugar de su lista lleva a la diputada nacional, Gabriela Estévez. Para competir en Diputados promueve al secretario de Obras Públicas, Martín Gill, secundado por la concejal de la ciudad de Córdoba, Olga Riutort, ex esposa de José De la Sota.

Mauricio Macri junto al diputado Mario Negri durante un acto partidario en Carlos Paz, en la campaña de 2019 (Foto NA)

En Juntos por el Cambio la interna tomó mayor temperatura en los últimos meses por el apoyo que las principales figuras nacionales de la coalición brindaron a los diferentes postulantes. Competirán cuatro listas. Juntos por Córdoba, respaldada por el expresidente Mauricio Macri, lleva para el Senado al presidente del interbloque de diputados nacionales, el radical Mario Negri, y a la diputada nacional Soher El Sukaria (PRO). Para la Cámara Baja promueve al exministro de Turismo durante el mandato presidencial de Macri, Gustavo Santos (PRO), y a la actual diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR).

La lista “Cambiando Juntos” cuenta con el apoyo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y postula para el Senado en primer lugar al diputado nacional Luis Juez (Frente Cívico), acompañado por la dirigente social Carmen Álvarez (UCR). En la boleta para Diputados, lleva a Rodrigo de Loredo (UCR), concejal y extitular de Arsat, y a la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (PRO).

Según los sondeos, entre estas dos listas se definirá al ganador de la puja interna. En los cierres de campaña tanto Negri como Juez quisieron tener a su lado a los referentes que sostienen sus candidaturas pero debieron conformarse con sus presencias vía teleconferencia. Desde hace tiempo hay acusaciones cruzadas y una relación tensa entre ambos bandos. Horacio Rodríguez Larreta, otro de los pesos pesados del principal opositor del gobierno nacional, se mostró prescindente en esta disputa.

Democracia Social será la tercera lista, que representa al alfonsinismo local y tiene al tope a la exdiputada (CC-ARI) Griselda Baldata y al dirigente radical Sergio Piguillem. Para Diputados propone al legislador provincial Dante Rossi (UCR) y a la dirigente Viviana Pomiglio (UCR).

Por último, el espacio “Sumar” impulsa para el Senado al ex legislador provincial Javier Bee Sellares (UCR) y a la académica Paola Campitelli (UCR) y para Diputados a la ex concejal Laura Sesma (ex socialista) y al dirigente Marco Giraudo (UCR).

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba

La alianza Hacemos por Córdoba, que consagró en mayo de 2019 a Juan Schiaretti con el 54 por ciento de los votos para un nuevo período como mandatario provincial, lidera al peronismo cordobés con su impronta. Aspira a quedarse al menos con el lugar por la minoría para el Senado Nacional. Lleva en su lista para la Cámara Alta a la diputada nacional y esposa del mandatario provincial, Alejandra Vigo, y a Eduardo Accastello, ex intendente de Villa María y ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia.

Natalia de la Sota, legisladora provincial e hija del fallecido exgobernador José Manuel De la Sota, ocupa el primer lugar de la nómina para la Cámara Baja, secundada por el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca.

Los otros partidos que buscarán alcanzar el piso del 1,5% para después ser partícipes de los comicios de medio término dentro de dos meses son:

La coalición del Frente de Izquierda, que va con tres listas: el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) impulsa a Laura Vilches y Alfredo Leytes (senadores), y a Liliana Olivero y Santiago Benítez (diputados). El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) promueve a Raúl Gómez y Maru Acosta (senadores), y a Luciana Echevarría y Gastón Vacchiani (diputados). Y la lista del Partido Obrero (PO) lleva en su boleta a Emanuel Berardo y Cintia Frencia (senadores), y a Soledad Díaz y Eduardo Salas (diputados).

El Movimiento Libres del Sur presentó las precandidaturas de Betiana Cabrera Fasolis (Senado) y de Oscar Atienza (Diputados). Forjando Córdoba lleva a Atilio López (Senado) y Néstor Ortega (Diputados).

El Partido Demócrata tiene como aspirantes a Roque Fernández (Senado) y Mery Lunge (Diputados).

Encuentro Vecinal Córdoba: Juan Pablo Quinteros en la boleta del Senado y a Aurelio García Elorrio en la de Diputados.

El Partido Humanista: Eduardo González Olguín (senadores) y Fernando Schüle (diputados).

Movimiento al Socialismo: Eduardo Mulhall (senadores) y Julia Di Santi (diputados).

Partido Popular: Eugenio Ferrari (senadores) y Agustina Ochoa Aguirre (diputados).

La Libertad Avanza: María Gordillo (senadores) y Rubén Petetta (diputados).

El partido de Unión Popular Federal presenta internas con seis listas: ‘Vivienda y Trabajo’ (lleva a Daniel Giacomino y a Armando Osores); Fraternidad (propone a Eduardo Giaimo y a Víctor Taborda); Sumate A+ Córdoba: Marcos Quevedo y César Rodríguez; Republicanos: Agustín Spaccesi y Jorge Scala; Esencia P. Salud: Julio César Pérez y Miguel Martínez; y La Lista del Pueblo: Rodolfo Ferrazano y Ariel Luque.

