José Luis Espert cerró su campaña con un banderazo frente a la Gobernación bonaerense: “¡Basta, Kicillof!”

José Luis Espert cerró su campaña con un acto en La Plata frente a la Gobernación bonaerense

El precandidato a diputado nacional por el frente Avanza Libertad José Luis Espert cerró su campaña de cara a las PASO este miércoles en La Plata. Tras realizar una caravana por el conurbano acompañado por su compañera de fórmula, Carolina Píparo, concluyó su actividad proselitista frente a la Gobernación bonaerense donde realizó un banderazo contra la gestión de Axel Kicillof.

“Estamos cansados de los modelos de la vieja política que siempre favorecen a unos pocos y cagan a la gente. Por eso hoy vinimos hasta la gobernación a decirle basta al kirchnerismo” , manifestó el economista liberal.

Bajo una constante lluvia, la caravana de Espert y Píparo comenzó por la mañana en Exaltación de la Cruz, continuó en Pilar, pasó por Vicente López, La Matanza, y Quilmes hasta llegar a la Ciudad de La Plata. “Tomamos los reclamos de la gente del campo, del conurbano y de las ciudades del interior confluyendo todo en la capital de la provincia de Buenos Aires bajo la consigna ¡Basta!”, explicaron desde el entorno de Avanza Libertad.

En todos los distritos se colocó un cartel con la consigna “¡Basta!” y se escuchó el reclamo de cada sector. Las críticas incluyeron desde las retenciones al campo y el cepo a la carne, el aumento de la pobreza y de la inseguridad, hasta “los privilegios del presidente Alberto Fernández y sus fiestas clandestinas y vacunatorios VIP”.

Con la leyenda elegida, Espert y Píparo colocaron una bandera gigante sobre las rejas que custodian la sede del gobierno bonaerense sobre calle 6 de la capital provincial. “Ese ‘Basta’ es nuestro y no de otras fuerzas que pretende apropiarse de la consigna. El ‘Basta’ representa a la verdadera oposición”, se diferenció Espert de las otras fuerzas opositoras.

Espert y Carolina Píparo, la fórmula del frente Avanza Libertad

En las Legislativas 2021 habrá nóminas de precandidatos de agrupaciones liberales y de centro derecha para concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 municipios. “Es hora de dar la batalla: desde Avanza Libertad lucharemos en el Congreso, en la legislatura bonaerense, en los concejos deliberantes y en las calles para decir basta y sacar a la Argentina de esta situación miserable en donde nos metió la política”, resaltó Espert.

Por su parte, la diputada provincial, ex Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, quien se sumó en estos comicios a la fuerza liberal, remarcó que este cierre de campaña significó “el orgullo de haber recorrido la provincia, de haber caminado todas las calles y recibir la fuerza y el cariño de la gente”. “Nos piden que no los decepcionemos y que lleguemos al Congreso. Orgullo de hacer el cierre en la calle, donde siempre estuvimos, diciéndole basta a Kicillof, que esta no es la Provincia que queremos” , expresó.

Militantes liberales acompañaron a Espert y Píparo en su cierre de campaña

Espert llega a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con un frente electoral que cuenta con el apoyo de la Ucedé, el Partido Demócrata, el Partido Autonomista, Republicanos Unidos (PBA), Dignidad Popular, EPA (Encuentro Plural Alternativo), Alternativa Libre, Movimiento Lbertario Republicano y otras agrupaciones vecinalistas afines.

El primer objetivo será este domingo perforar el piso de las PASO. El resultado será un primer panorama para analizar si tanto Espert como Píparo llegan a ingresar al Congreso nacional. A la par, Avanza Libertad buscará sumar referentes liberales en la Legislatura de la provincia y en cada Concejo Deliberante.

En el entorno del economista estiman que hay entre un 25 y 35% del electorado que no apoya ni al kirchnerismo ni a Juntos por el Cambio: ese será el público objetivo con miras a consolidar al liberalismo como una fuerza determinante en 2023.

